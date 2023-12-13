Прочая работа в Барановичах
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Требуется Сварщик, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется сотрудник(ца) на автомойку
Требуется сотрудник(ца) для работы на автомойку., в центре города. График 2 через 2
Брестская, Барановичи
700 р.
Повар в продовольственный магазин
Требуется повар в продовольственный магазин. Условия: Заработная плата от 700 руб. График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные гарантии согласно ТК РБ От Вас требуется: Ди...
Брестская, Барановичи
Договорная
Обвальщик мяса (свинины) в продовольственный магаз
Требуется обвальщик мяса в продовольственный магазин в г. Барановичи. Сдельная оплата труда (чистыми 17 копеек за 1 кг.) От Вас требуется: Опыт работы Ответственность и исполнительность.
Брестская, Барановичи
Договорная
подсобный рабочий на деревообрабатывающее предприя
Деревообрабатывающему предприятию требуются подсобные рабочие. График работы 2/2 с 8.00 до 20.00 Доставка транспортом предприятия к месту работу и обратно. Заработная плата сдельно-премиальная, достой...
Брестская, Барановичи
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брестская, Барановичи
900 р.
Курьер в Барановичах от 25 лет (для распространения рекламной продукции по почтовым ящикам)
ЗВОНИТЕ И ВСЕ УТОЧНЯЙТЕ!!Взрослый самостоятельный человек ,для штамповки конвертов и разноски их по почтовым ящикам с видеотчетом,
Брестская, Барановичи
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Для работы в г. Бресте и Брестской области срочно требуются сиделки (помощники по уходу). Вид занятости: полная, частичная (по усмотрению соискателя). Требования: опыт работы приветствуется, без опыта...
Брестская, Барановичи
5 500 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комф...
Брестская, Барановичи
1 100 р.
Станочник
Частное предприятие по производству ЗооТоваров приглашает в свою дружную команду СТАНОЧНИКА! Обязанности: - Сборка изделий из ДСП и картонных гильз, с использованием фурнитуры, согласно технологий. - ...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Швея
Частное предприятие по производству ЗооТоваров приглашает к сотрудничеству швею. Обязанности: -Пошив лежанок, простых деталей из меха, полиэфирного шнура. Требования: -Обучаемость. -Ответственность и...
Брестская, Барановичи
1 100 р.
Кладовщик ( с функциями грузчика)
ОАО "КРИНИЦА", крупнейший пивоваренный завод Беларуси, приглашает в свою команду кладовщика с функциями грузчика! Обязанности: Ведение учета на складе; Отслеживание сроков годности готовой продукции; ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется автослесарь для установки ГБО
Обязанности: установка газового оборудования. Можно без опыта, возможно обучение. Условия: Официальное трудоустройство Гибкий график работы Оборудованное СТО и рабочее место Достойная оплата труда Дру...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется автослесарь
Обязанности: профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а именно: 1) ремонт подвески, тормозной системы, выхлопной системы; 2) замена ремней н...
Брестская, Барановичи
1 800 р.
Требуется Рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму ,приветствуется опыт(возможно обучение) График гибкий Цена от 1800р (договорная) Полный соц пакет!
Брестская, Барановичи
40 р.
Кольщик дров
Нужны люди на колку дров Одна машина 40р ,количество машин в день зависит от вас.( в среднем одна машина при желании занимает 2,5~4 часа ) Расчет возможен каждую неделю график свободный. Работаем с...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется вальщик леса
Требуется вальщик леса ,с опытом работы Для заготовки и распиловки дров График гибкий Рабочий день с 08:00-20:00 Зарплата договорная Звонить с 09:00-17:00
Брестская, Барановичи
Договорная
Подсобный рабочий.
В авто-мастерскую по кузовному ремонту легковых автомобилей, требуется подсобный рабочий, рабочий день с 8 до 17,суббота воскресенье выходной. Оплата раз в месяц. Всё интересующие вопросы по телефону,...
Брестская, Барановичи
510 р.
Уборщица в продовольственный магазин
Требуется уборщица в продовольственный магазин. З/п 510 белорусских рублей на руки Официальное трудоустройство Все социальные гарантии согласно ТК РБ Просьба связываться по телефону, сообщения на куфа...
Брестская, Барановичи
900 р.
Расклейщик обьявлений
Расклейщик объявлений по городу барановичи, с полным фотоотчетом!
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Водитель погрузчика/ тракторист
Частное предприятие в г. Барановичи приглашает в дружную команду водителя погрузчика/тракториста. У нас работа найдётся для каждого! Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы; - перемещение товара...
Брестская, Барановичи
Договорная
Медицинский работник/медсестра/медбрат
Работа заключается в том, что вам нужно регистрировать в журнале/тетради приходящего человека, по необходимости угощать его алкотестером. Не волнуйтесь, если ранее вы не были связаны с данным видом де...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется
Работник на перетяжку мягкой мебели до 40 лет. Опыт обязателен , возможна частичная занятость.
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно