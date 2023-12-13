Работа в авто, транспорте и логистике в Барановичах
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется
Требуется мастер по ремонту грузовых автомобилей. Собственный бокс. Зарплата от 1500 руб. Хороший дружелюбный коллектив.
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель автомобиля такси Барановичи
Требуется Влдитель Такси (29) 8855033
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Taxi
Подключаем водителей к Яндекс такси ,со своим авто!.
Брестская, Барановичи
4 500 р.
Водитель категории С
Если телефон недоступен, прошу писать или звонить, , - Заработная плата: кат. С - 100-150 тыс. рос. руб. База г. Барановичи - Направления грузоперевозок: Центральная Россия (автопарк: 10 тонники не с...
Брестская, Барановичи
1 700 р.
Требуется водитель
Требуется водитель категории СЕ. Перевозка продуктов по РБ на рефрижераторе (склад - склад). Сан мин приветствуется. Оплата сдельная от 1700 бел/р. Опыт вождения от 1 года.
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель кат.С
Перевозка грузов по территории РБ и РФ. Требования: наличие прав кат. С, карточки водителя - международника, внимательность аккуратность, готовность к командировкам, умение работать с документами.
Брестская, Барановичи
2 300 р.
Водитель международник СЕ категория
Полный соц.пакет, отпуск Полуприцеп тент борт-штора Голова DAF XF, на шайбе Маршруты РБ - РФ, также от ТЛЦ. Обязанности: Соблюдение ПДД, РТО Крепление грузов Перевозка грузов Сопроводительные документ...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Водитель работа на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель
Водитель категории В,С,для развоза мясной разделки на письма не отвечаю
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водитель
Требуется водитель-международник. Авто на РФ номерах. П/п тент штора. Маршрут ТЛЦ-РФ-РФ-РБ. Оплата от колеса, 11 рос руб за км.
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется слесарь на СТО
Требуется автослесарь на СТО , знание устройства автомобиля, отсутствие вредных привычек (пьянство). График Пн-пт с 9⁰⁰-18⁰⁰, иногда суббота. Фроленкова 2ж/5 , г.Барановичи . Звоните, сообщения не ч...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Водитель-экспедитор, категории В
Требуется Водитель-экспедитор для доставки товара по магазинам
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Требуется водитель
Требуется водитель категории В возраст до 40 лет на грузовой бус Мерседес для развоза продукции,все вопросы по телефону на смс не отвечаю
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Требуется водитель междунородник
Требуется водитель междунородник с опытом работы, зарплата 3000
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется автослесарь, сварщик
На сто требуется автослесарь, сварщик ,опыт работы приветствуется, оплата сдельная, оформление
Брестская, Барановичи
1 700 р.
Требуется водитель С, Е
Требуется водитель без в/п, ответственный.
Брестская, Барановичи
1 800 р.
Автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей.
Автослесарь или слесарь по ремонту автомобиля. Ищем в команду молодого СТО(Барановичи) автослесаря ,автоэлектрика, моториста. Оплата труда - сдельная, официальное трудоустройство. !Без вредных привыч...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель
Требуется водитель с опытом работы возраст 22-26лет. Для работы в Европе , категория В (маленький грузовик). Заработная плата достойная. Все вопросы только по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Воитель СЕ РБ-РФ
Требуется водитель категории СЕ .Поездки РБ-РФ.все интересующие вопросы по телефону
Брестская, Барановичи
1 300 р.
Требуется водитель категории С
Предлагаю работу водителем категории С. Обязанности: развоз продуктов питания и не только, по городу и областям. Требования: Ответственность, внимательность, бесконфликтность.Возможность работы в ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель такси
Полный соц. пакет. Предоставление автомобиля Рено Логан Степвей 2019 года для работы.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Водитель-международник кат. С
Требуется водитель категории С Официальное трудоустройство Опыт работы Категориия С
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется машинист автокрана, водитель самосвала
Требуется машинист автокрана на "МАШЕКА 25" , водитель самосвала, оплата достойная
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Ищу менеджера по перевозкам(экспедитор, диспетчер)
Ищу менеджера по грузоперевозкам (логист, диспетчер, экспедитор) ВНИМАНИЕ. ЧАТЫ НЕ ЧИТАЮ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ - ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ИЛИ ПИСАТЬ НА ВАЙБЕР *Требования: - грамотная устная и письменная речь - э...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется автоэлектрик обучение
Требуется автоэлектрик, возможно обучение на месте, гибкий график, обращаться по телефону с 9:00 до 19:00
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Требуется водитель на автокран,автовышку
Требуется водитель для работы на автокране или автовышке. Полная или частичная занятость ,гибкий график. Официальное трудоустройство.Зарплата от 1500 р. Подробности по телефону
Брестская, Барановичи
1 700 р.
Требуется водитель категории С. Зарплата от 1300 р
Работа по городу и Республике ( фургон-продукты)(автобетоносмеситель)
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель категории Д
Водитель самосвала категории Д (самосвалы 20т), по всем вопросам ( в том числе и по заработной плате) звонить по указанным номерам
Брестская, Барановичи
Договорная
Слесарь по ремонту грузовых автомобилей
Транспортной компании на постоянную работу требуется слесарь по ремонту грузовых автомобилей без вредных привычек
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский