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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Рыба и морепродукты в Беларуси

Икра красная
vip

4.50 р.

Икра красная

Минск, Советский

Икра щуки..

40 р.

Икра щуки..

Брестская, Белоозёрск

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Икра горбуши

65 р.

Икра горбуши

Минск, Фрунзенский

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Рыба УГОРЬ копченый

145 р.

Рыба УГОРЬ копченый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живые раки

55 р.

Живые раки

Минск, Московский

Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

65 р.

Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конечности краба стригуна

35 р.

Конечности краба стригуна

Витебск

Щука вялено - сушеная

40 р.

Щука вялено - сушеная

Минск, Центральный

Икра

10 р.

Икра

Могилев

Сушеная рыба

15 р.

Сушеная рыба

Витебская, Полоцк

таранка сухого посола.

20 р.

таранка сухого посола.

Гомель

Икра форели

14 р.

Икра форели

Минск, Московский

продукты питания. сом мраморный

13.50 р.

продукты питания. сом мраморный

Брестская, Пинск

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Сушеная и вяленая рыба домашнего приготовления.

10 р.

Сушеная и вяленая рыба домашнего приготовления.

Гродно

Консерва рыбная копченая и классическая.

10 р.

Консерва рыбная копченая и классическая.

Гродно

Рыба

10.80 р.

Рыба

Минская, Молодечно

Рыба вяленая, Белоозёрская. Уклейка.

10 р.

Рыба вяленая, Белоозёрская. Уклейка.

Брестская, Барановичи

Икра красная
vip

4.50 р.

Икра красная

Минск, Советский

Рыба горячего копчения и услуга по копчению

15 р.

Рыба горячего копчения и услуга по копчению

Гродно

Икра натуральная, кижуч и кета

25 р.

Икра натуральная, кижуч и кета

Минск, Фрунзенский

Рыба

5 р.

Рыба

Гомельская, Мозырь

Рыба Масляная холодного копчения

75 р.

Рыба Масляная холодного копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клешни Камчатского КРАБА

150 р.

Клешни Камчатского КРАБА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Кеты

160 р.

Икра Кеты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Горбуши из Камчатки

130 р.

Икра Горбуши из Камчатки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыбка сушёная

20 р.

Рыбка сушёная

Гродно

Рыба копченая

20 р.

Рыба копченая

Гродненская, Сморгонь

Печень трески

24 р.

Печень трески

Гомель

Икра

15 р.

Икра

Минск, Фрунзенский

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Икра Чёрная 220 гр

10 р.

Икра Чёрная 220 гр

Гомель

Щука свежая

10 р.

Щука свежая

Минск, Фрунзенский

4 р.

Щука потрошеная

Брестская, Береза

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Икра 130 грамм (Качество отличное)

8 р.

Икра 130 грамм (Качество отличное)

Минская, Молодечно

Печень трески.

16 р.

Печень трески.

Брестская, Барановичи

Жерех вяленый.

35 р.

Жерех вяленый.

Гомель

Икра Кеты натуральная

130 р.

Икра Кеты натуральная

Брест

Свежая рыба

8 р.

Свежая рыба

Гомель

Щука сухая

27 р.

Щука сухая

Минск, Советский

Щука

10 р.

Щука

Гомель

Рыба Терпуг горячего копчения

45 р.

Рыба Терпуг горячего копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра щуки

30 р.

Икра щуки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краб камчатский

300 р.

Краб камчатский

Минск, Центральный

Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА

280 р.

Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
свежая речная рыба(густера, подлещ, синец)

6.50 р.

свежая речная рыба(густера, подлещ, синец)

Гомель

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Товары и услуги от компаний

Рыба УГОРЬ копченый

145 р.

Рыба УГОРЬ копченый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

65 р.

Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Масляная холодного копчения

75 р.

Рыба Масляная холодного копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клешни Камчатского КРАБА

150 р.

Клешни Камчатского КРАБА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Кеты

160 р.

Икра Кеты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Горбуши из Камчатки

130 р.

Икра Горбуши из Камчатки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Терпуг горячего копчения

45 р.

Рыба Терпуг горячего копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра щуки

30 р.

Икра щуки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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