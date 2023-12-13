Товары от Куфар Маркета
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Рыба и морепродукты в Беларуси
4.50 р.
Икра красная
Минск, Советский
40 р.
Икра щуки..
Брестская, Белоозёрск
65 р.
Икра горбуши
Минск, Фрунзенский
145 р.
Рыба УГОРЬ копченый
Минск, Центральный
55 р.
Живые раки
Минск, Московский
65 р.
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз
Минск, Центральный
35 р.
Конечности краба стригуна
Витебск
40 р.
Щука вялено - сушеная
Минск, Центральный
10 р.
Икра
Могилев
15 р.
Сушеная рыба
Витебская, Полоцк
20 р.
таранка сухого посола.
Гомель
14 р.
Икра форели
Минск, Московский
13.50 р.
продукты питания. сом мраморный
Брестская, Пинск
10 р.
Сушеная и вяленая рыба домашнего приготовления.
Гродно
10 р.
Консерва рыбная копченая и классическая.
Гродно
10.80 р.
Рыба
Минская, Молодечно
10 р.
Рыба вяленая, Белоозёрская. Уклейка.
Брестская, Барановичи
4.50 р.
Икра красная
Минск, Советский
15 р.
Рыба горячего копчения и услуга по копчению
Гродно
25 р.
Икра натуральная, кижуч и кета
Минск, Фрунзенский
5 р.
Рыба
Гомельская, Мозырь
75 р.
Рыба Масляная холодного копчения
Минск, Центральный
150 р.
Клешни Камчатского КРАБА
Минск, Центральный
160 р.
Икра Кеты
Минск, Центральный
130 р.
Икра Горбуши из Камчатки
Минск, Центральный
20 р.
Рыбка сушёная
Гродно
20 р.
Рыба копченая
Гродненская, Сморгонь
24 р.
Печень трески
Гомель
15 р.
Икра
Минск, Фрунзенский
10 р.
Икра Чёрная 220 гр
Гомель
10 р.
Щука свежая
Минск, Фрунзенский
4 р.
Щука потрошеная
Брестская, Береза
8 р.
Икра 130 грамм (Качество отличное)
Минская, Молодечно
16 р.
Печень трески.
Брестская, Барановичи
35 р.
Жерех вяленый.
Гомель
130 р.
Икра Кеты натуральная
Брест
8 р.
Свежая рыба
Гомель
27 р.
Щука сухая
Минск, Советский
10 р.
Щука
Гомель
45 р.
Рыба Терпуг горячего копчения
Минск, Центральный
30 р.
Икра щуки
Минск, Центральный
300 р.
Краб камчатский
Минск, Центральный
280 р.
Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА
Минск, Центральный
6.50 р.
свежая речная рыба(густера, подлещ, синец)
Гомель
Товары и услуги от компаний
145 р.
Рыба УГОРЬ копченый
Минск, Центральный
65 р.
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз
Минск, Центральный
75 р.
Рыба Масляная холодного копчения
Минск, Центральный
150 р.
Клешни Камчатского КРАБА
Минск, Центральный
160 р.
Икра Кеты
Минск, Центральный
130 р.
Икра Горбуши из Камчатки
Минск, Центральный
45 р.
Рыба Терпуг горячего копчения
Минск, Центральный
30 р.
Икра щуки
Минск, Центральный