Товары от Куфар Маркета
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9 р.
Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер
Могилевская, Бобруйск
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33 р.
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2
Минск, Центральный
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Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
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3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
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28 р.
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка
Минск, Центральный
10 р.
Лента контактная
Минская, Молодечно
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18.30 р.
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)
Минск, Центральный
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11 р.
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево
Минск, Центральный
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Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 60 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д
Минск, Центральный
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53 р.
Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши
Минск, Центральный
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Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 80 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д
Минск, Центральный
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3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
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85 р.
Электроприбор для выжигания по дереву Трансвит Узор - 1. Сменные иглы
Минск, Центральный
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29.50 р.
Сплит - пак Genio Kids: Набор для детского творчества Тесто-пластилин Микс 3 в 1 : Магазин печенья с
Минск, Центральный
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31 р.
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)
Минск, Центральный
6.19 р.
Пряжа для вязания шерсть акрил Alize Superlana Max
Минск, Советский
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35.90 р.
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
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29 р.
Набор для лепки Genio Kids Тесто-пластилин. Животный мир 6 цветов, 10 формочек
Минск, Центральный
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35.90 р.
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
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24 р.
Набор Genio Kids Обучающий набор для лепки 22 элемента (геометрический фигуры, цифры) LEP11
Минск, Центральный
16 р.
Муслин на отрез. 100% хлопок. Ткани ткань
Гомельская, Жлобин
6 р.
Ткань. Велюр. Плюш. Непромокайка. Вафелька
Гродно
7.19 р.
Пряжа для вязания Alize Lanagold (Ализе Ланаголд)
Минск, Советский
5.60 р.
Полимерная запекаемая глина ArtiFact все серии и фасовки
Минск, Первомайский
8.49 р.
Пряжа для вязания мохер Gazzal Super Kid Mohair
Минск, Советский
10.99 р.
Пряжа для вязания меринос DROPS MERINO EXTRA FINE
Минск, Советский
12 р.
Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо
Минск, Центральный
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6.97 р.
REVELL Краска эмалевая ''Email Color'' серовато-синяя, матовая, 14 мл
Минск, Центральный
42 р.
Картины по номерам 40х50 на холсте с подрамником
Брестская, Барановичи
15 р.
Коврик для резки самовосстанавливающийся
Минск, Первомайский
13 р.
Цветочная глина Nara FLOWER CLAY 250г + подарок вайнер Цветок
Минск, Первомайский
16 р.
Самоотвердевающая масса DARWI вся линейка
Минск, Первомайский
11 р.
Зефирная глина Hearty НОВАЯ ПОСТАВКА
Минск, Первомайский
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35.90 р.
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
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19 р.
Набор слаймов (слайм 3 в 1) Slame х3 Smart Genio Kids Смарт Слайм со слаймами. Fluffy Slime с арома
Минск, Центральный
2.61 р.
Пряжа для вязания полушерсть Слонимская С100
Минск, Советский
5.10 р.
Пряжа для вязания шерсть акрил Gazzal Baby Wool
Минск, Советский
1.10 р.
Неодимовый магнит 12 мм х 2 мм. N45
Минск, Фрунзенский
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43.50 р.
Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши
Минск, Центральный
29.66 р.
Пряжа для вязания хлопок Гронитекс, бобина
Минск, Советский
6.49 р.
Плюшевая пряжа для вязания Alize Puffy
Минск, Советский
12 р.
Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо
Минск, Центральный
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Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный