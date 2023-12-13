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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ручные массажеры в Беларуси

Массажер для лица и тела

Договорная

Массажер для лица и тела

Минск, Заводской

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

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62 р.
47 р.-24%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

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112 р.

Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

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132 р.
110 р.-17%

Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

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38 р.
25 р.-34%

Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

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39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

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175 р.

Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

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71 р.

Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

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80.60 р.
69 р.-14%

Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

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67 р.

Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

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63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

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63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

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68 р.

Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для чувствительной к

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14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для чувствительной к

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Онлайн-заказ

14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

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19 р.

Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо - банка Classic, комплект из 2 банок. Цвет МИКС

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14 р.

Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо - банка Classic, комплект из 2 банок. Цвет МИКС

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной игольчатый с 5-ю роликами (Массажная палка Massage Stick йога палка для тела, спины

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31 р.

Массажер ручной игольчатый с 5-ю роликами (Массажная палка Massage Stick йога палка для тела, спины

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик для йоги ARTBELL YL-MR-104 (синий)

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38.80 р.

Ролик для йоги ARTBELL YL-MR-104 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной CENTEK CT-2603

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70.73 р.

Массажер ручной CENTEK CT-2603

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Kinerapy Pump Игольчатый насос для массажеров и тренажеров

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14.14 р.

Kinerapy Pump Игольчатый насос для массажеров и тренажеров

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Calviano 2161 (черный)

Онлайн-заказ

999 р.

Массажеры и массажные кресла Calviano 2161 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Angioletto Persone Grigio

Онлайн-заказ

689 р.

Массажеры и массажные кресла Angioletto Persone Grigio

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Kitfort KT-2934

Онлайн-заказ

815.49 р.

Массажеры и массажные кресла Kitfort KT-2934

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Calviano 2159 (коричневый)

Онлайн-заказ

999 р.

Массажеры и массажные кресла Calviano 2159 (коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Comtek 2012B

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451.29 р.

Массажеры и массажные кресла Comtek 2012B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Comtek 6009D (белый)

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444.68 р.

Массажеры и массажные кресла Comtek 6009D (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажные тапки Foot Reflex

Онлайн-заказ

38 р.

Массажные тапки Foot Reflex

Минск, Центральный

Массажная накидка Beurer MG150

Онлайн-заказ

284 р.

Массажная накидка Beurer MG150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щётка-массажёр с щетиной кабана и расчёска Bradex KZ 0954

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43 р.

Щётка-массажёр с щетиной кабана и расчёска Bradex KZ 0954

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор подарочный: расчёска, массажёр, щётка с щетиной кабана Bradex KZ 0955

Онлайн-заказ

43 р.

Набор подарочный: расчёска, массажёр, щётка с щетиной кабана Bradex KZ 0955

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер электронный Sport Elite GB-8981

Онлайн-заказ

364.43 р.

Массажер электронный Sport Elite GB-8981

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перкуссионный массажер Beurer MG 99

Онлайн-заказ

294 р.

Перкуссионный массажер Beurer MG 99

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной Beurer MG70

Онлайн-заказ

232 р.

Массажер ручной Beurer MG70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный массажер WellSkins Lifting Guasha WX-BJ808

Онлайн-заказ

130 р.

Многофункциональный массажер WellSkins Lifting Guasha WX-BJ808

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накидка массажная Здоровая спина Bradex KZ 0096

Онлайн-заказ

149.38 р.

Накидка массажная Здоровая спина Bradex KZ 0096

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный пистолет Beurer MG 180 Massage Gun

Онлайн-заказ

600 р.

Массажный пистолет Beurer MG 180 Massage Gun

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер напольный Beurer FM60

Онлайн-заказ

292 р.

Массажер напольный Beurer FM60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная накидка на сидение Beurer MG 315

Онлайн-заказ

999 р.

Массажная накидка на сидение Beurer MG 315

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной Beurer Cellulite releaZer

Онлайн-заказ

339 р.

Массажер ручной Beurer Cellulite releaZer

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Beurer MG 135

Онлайн-заказ

239 р.

Массажная подушка Beurer MG 135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Beurer MG147

Онлайн-заказ

225 р.

Массажная подушка Beurer MG147

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Kinerapy Мяч гимнастический GYMNASTIC BALL (диам. 75 см)

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89.54 р.

Kinerapy Мяч гимнастический GYMNASTIC BALL (диам. 75 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

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62 р.
47 р.-24%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

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112 р.

Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Онлайн-заказ

132 р.
110 р.-17%

Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

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38 р.
25 р.-34%

Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

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39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Онлайн-заказ

175 р.

Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Онлайн-заказ

71 р.

Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

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80.60 р.
69 р.-14%

Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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