logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКрасота и здоровье
Медицинские товары
Бандажи, корсетыБрейсыИнвалидные коляскиКомпрессионный трикотажКостыли, ходункиМедицинские кроватиОртезыОртопедические стелькиОчкиРучные массажеры, аксессуарыСлуховые аппаратыУход за больнымиПрочие медицинские товары
Цена
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Красота и здоровье

Медицинские товары в Беларуси

Подгузники
vip

Договорная

Подгузники

Минск, Партизанский

badge-icon
Продается сухожар ГП-40 , Витязь.
vip

300 р.

Продается сухожар ГП-40 , Витязь.

Минск, Центральный

Кресло-коляска с откидной спинкой новое
vip

450 р.

Кресло-коляска с откидной спинкой новое

Минск, Фрунзенский

ХОДУНКИ-ОПОРЫ

3 500 р.

ХОДУНКИ-ОПОРЫ

Минск, Первомайский

Слуховой аппарат для больших потерь слуха

350 р.

Слуховой аппарат для больших потерь слуха

Минская, Молодечно

badge-icon

70 р.

Противопролежневый матрас

Минск, Заводской

badge-icon
Инвалидная коляска

170 р.

Инвалидная коляска

Минск, Ленинский

Очки для дали-5.

250 р.

Очки для дали-5.

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Памперсы

50 р.

Памперсы

Гомель

badge-icon
Матрас от пролежней

70 р.

Матрас от пролежней

Минск, Заводской

badge-icon
Бандаж грудопоясничный

15 р.

Бандаж грудопоясничный

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пеленки впитывающие одноразовые

8 р.

Пеленки впитывающие одноразовые

Витебск

Костыли

65 р.

Костыли

Гомель

badge-icon
Сиденье для ванной бесплатно

Бесплатно

Сиденье для ванной бесплатно

Гродненская, Сморгонь

Трусы памперсы

16 р.

Трусы памперсы

Гомель

Памперсы для взрослых

15 р.

Памперсы для взрослых

Гомель

Массажер для лица и тела

Договорная

Массажер для лица и тела

Минск, Заводской

Взрослые ходунки

120 р.

Взрослые ходунки

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Онлайн-заказ

62 р.
47 р.-24%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Онлайн-заказ

112 р.

Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Онлайн-заказ

132 р.
110 р.-17%

Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

Онлайн-заказ

72 р.

Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Онлайн-заказ

38 р.
25 р.-34%

Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Онлайн-заказ

39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

Онлайн-заказ

33 р.

Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Онлайн-заказ

175 р.

Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Онлайн-заказ

71 р.

Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

Онлайн-заказ

80.60 р.
69 р.-14%

Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

Онлайн-заказ

67 р.

Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

Онлайн-заказ

63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

Онлайн-заказ

63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

Онлайн-заказ

68 р.

Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114

Онлайн-заказ

14.09 р.

Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лампа Минина

15 р.

Лампа Минина

Могилев

badge-icon
Бандаж

30 р.

Бандаж

Витебская, Орша

badge-icon
Медицинский жгут

5 р.

Медицинский жгут

Минск, Первомайский

badge-icon
Тонометр

30 р.

Тонометр

Могилев

badge-icon
памперсы для взрослых

50 р.

памперсы для взрослых

Брест

ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых

200 р.

ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых

Минск, Советский

Ортез

90 р.

Ортез

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Optio joy стельки ортопедические 18,5 см

10 р.

Optio joy стельки ортопедические 18,5 см

Минск, Фрунзенский

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

25 р.

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Костыли

38 р.

Костыли

Гомель

Питание лечебно-профилактическое

6 р.

Питание лечебно-профилактическое

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Трость

25 р.

Трость

Минск, Фрунзенский

Костыли

50 р.

Костыли

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Онлайн-заказ

62 р.
47 р.-24%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Онлайн-заказ

112 р.

Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Онлайн-заказ

132 р.
110 р.-17%

Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

Онлайн-заказ

72 р.

Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Онлайн-заказ

38 р.
25 р.-34%

Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Онлайн-заказ

39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

Онлайн-заказ

33 р.

Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Онлайн-заказ

175 р.

Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Декоративная косметикаБровиГлазаГубыЛицо
Уходовая косметикаЛицоРукиНогиТело
Парфюмерия
Маникюр, педикюрГель-лакиЛакиСредства для ногтейДизайн ногтейНаращивание ногтейИнструментыНаборыЛампы для маникюраПодставки маникюрныеПылесосы для маникюраАппараты для маникюра и педикюраСтерилизаторыПрочее
Средства для волосУход за волосамиСредства для укладкиСредства для окрашиванияНаращивание волосРасчески и парикмахерские инструменты
Средства гигиены, депиляцияГигиена полости ртаСредства личной гигиеныДезодоранты, антиперспирантыТовары для бритьяСредства для депиляцииПрочее
Ресницы и брови, татуажТатуировки, татуажДля ресницДля бровей
Косметические аксессуарыЗеркалаКистиЩипчикиТочилкиОрганайзеры для косметикиСпонжиПрочие косметические аксессуары
Медицинские товарыБандажи, корсетыБрейсыИнвалидные коляскиКомпрессионный трикотажКостыли, ходункиМедицинские кроватиОртезыОртопедические стелькиОчкиРучные массажеры, аксессуарыСлуховые аппаратыУход за больнымиПрочие медицинские товары
Техника для красоты и здоровья
Услуги: красота и здоровье