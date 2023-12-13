Товары от Куфар Маркета
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Медицинские товары в Беларуси
Договорная
Подгузники
Минск, Партизанский
300 р.
Продается сухожар ГП-40 , Витязь.
Минск, Центральный
450 р.
Кресло-коляска с откидной спинкой новое
Минск, Фрунзенский
3 500 р.
ХОДУНКИ-ОПОРЫ
Минск, Первомайский
350 р.
Слуховой аппарат для больших потерь слуха
Минская, Молодечно
70 р.
Противопролежневый матрас
Минск, Заводской
170 р.
Инвалидная коляска
Минск, Ленинский
250 р.
Очки для дали-5.
Брестская, Пинск
50 р.
Памперсы
Гомель
70 р.
Матрас от пролежней
Минск, Заводской
15 р.
Бандаж грудопоясничный
Минская, Молодечно
8 р.
Пеленки впитывающие одноразовые
Витебск
65 р.
Костыли
Гомель
Бесплатно
Сиденье для ванной бесплатно
Гродненская, Сморгонь
16 р.
Трусы памперсы
Гомель
15 р.
Памперсы для взрослых
Гомель
Договорная
Массажер для лица и тела
Минск, Заводской
120 р.
Взрослые ходунки
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
112 р.
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)
Минск, Центральный
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Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
72 р.
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume
Минск, Центральный
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Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)
Минск, Центральный
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39 р.
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
175 р.
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
71 р.
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
67 р.
Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
63 р.
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
63 р.
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
68 р.
Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле
Минск, Центральный
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14.09 р.
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114
Минск, Центральный
15 р.
Лампа Минина
Могилев
30 р.
Бандаж
Витебская, Орша
5 р.
Медицинский жгут
Минск, Первомайский
30 р.
Тонометр
Могилев
50 р.
памперсы для взрослых
Брест
200 р.
ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых
Минск, Советский
90 р.
Ортез
Минск, Фрунзенский
10 р.
Optio joy стельки ортопедические 18,5 см
Минск, Фрунзенский
25 р.
Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница
Минск, Советский
38 р.
Костыли
Гомель
6 р.
Питание лечебно-профилактическое
Гродненская, Волковыск
25 р.
Трость
Минск, Фрунзенский
50 р.
Костыли
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
112 р.
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
72 р.
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
175 р.
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (
Минск, Центральный