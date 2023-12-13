logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Спорттовары
Ролики
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Размер
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Ролики в Беларуси

Ролики

40 р.

Ролики

Гомель

badge-icon
Ролики

30 р.

Ролики

Витебск

Роликовые коньки

49 р.

Роликовые коньки

Брест

badge-icon
Роликовые коньки Rollerblade

130 р.

Роликовые коньки Rollerblade

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Роликовые коньки FILA Primo Comp

140 р.

Роликовые коньки FILA Primo Comp

Минск, Советский

Доставка
Ролики

15 р.

Ролики

Могилев

badge-icon
Роликовые коньки Ricos Props PW-253B L (р. 40-43, черный)

Онлайн-заказ

129 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B L (р. 40-43, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Kudo PW-128 L (р. 39-42, бирюзовый/желтый)

Онлайн-заказ

69 р.

Роликовые коньки Ricos Kudo PW-128 L (р. 39-42, бирюзовый/желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-S-PN (р-р 30-33, розовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-S-PN (р-р 30-33, розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 8301-M-YL (р. 34-37)

Онлайн-заказ

110 р.

Роликовые коньки Favorit 8301-M-YL (р. 34-37)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-S-PR (р-р 30-33, фиолетовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-S-PR (р-р 30-33, фиолетовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 8301-L-YL (р. 38-41)

Онлайн-заказ

110 р.

Роликовые коньки Favorit 8301-L-YL (р. 38-41)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Props PW-253B M (р. 37-40, черный)

Онлайн-заказ

129 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B M (р. 37-40, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Props PW-223B L (р. 40-43, белый/розовый)

Онлайн-заказ

119 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-223B L (р. 40-43, белый/розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Stream PW-153A S (р. 33-36, белый/лиловый)

Онлайн-заказ

117.64 р.

Роликовые коньки Ricos Stream PW-153A S (р. 33-36, белый/лиловый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Anomaly PW-132B L (р. 40-43, салатовый/зеленый)

Онлайн-заказ

135 р.

Роликовые коньки Ricos Anomaly PW-132B L (р. 40-43, салатовый/зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Props PW-253B S (р. 33-36, черный)

Онлайн-заказ

115 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B S (р. 33-36, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-L-PN (розовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-L-PN (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Anomaly PW-132B S (р. 33-36, салатовый/зеленый)

Онлайн-заказ

129 р.

Роликовые коньки Ricos Anomaly PW-132B S (р. 33-36, салатовый/зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-M-PN (розовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-M-PN (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-M-TB (р-р 34-37, бирюзовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-M-TB (р-р 34-37, бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые новые коньки

60 р.

Роликовые новые коньки

Минск, Партизанский

Доставка
Роликовые коньки, размер 32-35

30 р.

Роликовые коньки, размер 32-35

Минск, Центральный

Ролики для девочки

50 р.

Ролики для девочки

Гомель

Роликовые коньки

40 р.

Роликовые коньки

Минск, Партизанский

badge-icon
Ролики новые

80 р.

Ролики новые

Минск, Партизанский

Роликовые коньки

50 р.

Роликовые коньки

Минск, Ленинский

Ролики

50 р.

Ролики

Гродненская, Лида

badge-icon
Детские ролики регулируются

10 р.

Детские ролики регулируются

Брест

badge-icon
Щитки

Бесплатно

Щитки

Брест

Ролики

10 р.

Ролики

Гомель

Защита для роликов,коньков,велосипеда

10 р.

Защита для роликов,коньков,велосипеда

Витебск

коньки роликовые новые

50 р.

коньки роликовые новые

Минск, Ленинский

badge-icon
Коньки роликовые.

40 р.

Коньки роликовые.

Минск, Октябрьский

Коньки роликовые на обувь

5 р.

Коньки роликовые на обувь

Минск, Московский

badge-icon
Новые роликовые коньки

100 р.

Новые роликовые коньки

Минск, Заводской

Роликовые коньки

30 р.

Роликовые коньки

Гомель

Роликовые коньки для девочки 29-33 р-р

70 р.

Роликовые коньки для девочки 29-33 р-р

Гомельская, Мозырь

Ролики Fila,размер 28-32. Вся защита в подарок

130 р.

Ролики Fila,размер 28-32. Вся защита в подарок

Минск, Партизанский

badge-icon
Ролики 32-36 разм

45 р.

Ролики 32-36 разм

Гродно

badge-icon
Роликовые коньки

30 р.

Роликовые коньки

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Роликовые коньки Rollerblade

250 р.

Роликовые коньки Rollerblade

Минск, Партизанский

Роликовые коньки 39-42

80 р.

Роликовые коньки 39-42

Гродненская, Слоним

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B L (р. 40-43, черный)

Онлайн-заказ

129 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B L (р. 40-43, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Kudo PW-128 L (р. 39-42, бирюзовый/желтый)

Онлайн-заказ

69 р.

Роликовые коньки Ricos Kudo PW-128 L (р. 39-42, бирюзовый/желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-S-PN (р-р 30-33, розовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-S-PN (р-р 30-33, розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 8301-M-YL (р. 34-37)

Онлайн-заказ

110 р.

Роликовые коньки Favorit 8301-M-YL (р. 34-37)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 1188-S-PR (р-р 30-33, фиолетовый)

Онлайн-заказ

111 р.

Роликовые коньки Favorit 1188-S-PR (р-р 30-33, фиолетовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Favorit 8301-L-YL (р. 38-41)

Онлайн-заказ

110 р.

Роликовые коньки Favorit 8301-L-YL (р. 38-41)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Props PW-253B M (р. 37-40, черный)

Онлайн-заказ

129 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-253B M (р. 37-40, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовые коньки Ricos Props PW-223B L (р. 40-43, белый/розовый)

Онлайн-заказ

119 р.

Роликовые коньки Ricos Props PW-223B L (р. 40-43, белый/розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм