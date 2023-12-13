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Ремонт "под ключ"
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УслугиРемонт квартиры, дома

Ремонт "под ключ" в Беларуси

Ремонт квартир ''Под ключ''
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Договорная

Ремонт квартир ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

Отделка балкона и лоджии под ключ
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Договорная

Отделка балкона и лоджии под ключ

Минск, Центральный

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
vip

Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Договорная

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Минск, Центральный

Рассрочка
Ремонт, отделка, сантехника, электрика под ключь

Договорная

Ремонт, отделка, сантехника, электрика под ключь

Брестская, Барановичи

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Заводской

Ремонт квартиры, дома, коттеджи, офисы.

Договорная

Ремонт квартиры, дома, коттеджи, офисы.

Могилев

Ремонт квартир, домов,коттеджей.
vip

Договорная

Ремонт квартир, домов,коттеджей.

Витебск

Ремонт балконов

Договорная

Ремонт балконов

Могилев

Честный и качественный ремонт

208 р.

Честный и качественный ремонт

Минск, Ленинский

Рассрочка
Отделка, ремонт.

Договорная

Отделка, ремонт.

Могилев

БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Договорная

БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Витебск

Рассрочка
Сантехнические и электромонтажные работы по 240 указу

Договорная

Сантехнические и электромонтажные работы по 240 указу

Могилев

Декоративная штукатурка

1 р.

Декоративная штукатурка

Гомель

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
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Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

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Штукатурные работы

16 р.

Штукатурные работы

Витебск

Отделочные работы

Бесплатно

Отделочные работы

Витебск

Все виды отделочных работ.

100 р.

Все виды отделочных работ.

Гомель

Ремонт квартир и домов «под ключ»

12 р.

Ремонт квартир и домов «под ключ»

Гомель

Отделка санузлов

Договорная

Отделка санузлов

Минск, Октябрьский

Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Договорная

Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Гродненская, Лида

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Брестская, Кобрин

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Договорная

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Брест

Ремонт квартир под ключ

Договорная

Ремонт квартир под ключ

Могилев

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Ремонт квартир по ключ

Договорная

Ремонт квартир по ключ

Минск, Фрунзенский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

Ремонт квартир домов

Договорная

Ремонт квартир домов

Витебская, Орша

Отделка балкона и лоджии под ключ
vip

Договорная

Отделка балкона и лоджии под ключ

Минск, Центральный

Ремонт квартир ''ПОД КЛЮЧ'' .

Договорная

Ремонт квартир ''ПОД КЛЮЧ'' .

Минск, Центральный

Отделка балкона

Договорная

Отделка балкона

Минск, Партизанский

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Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Центральный

Стяжка пола,со всеми материалами

Договорная

Стяжка пола,со всеми материалами

Брест

Ремонт квартир ''Под ключ''
vip

Договорная

Ремонт квартир ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебск

Ламинированные панели. Отделка балконов и лоджий.

Договорная

Ламинированные панели. Отделка балконов и лоджий.

Минск, Московский

ремонтно-строительные работы

Договорная

ремонтно-строительные работы

Минская, Дзержинск

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремон квартир и офисов

Договорная

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремон квартир и офисов

Гродно

Ремонт квартир

1.20 р.

Ремонт квартир

Витебск

Ремонт квартир,комнат и т.д.

1 р.

Ремонт квартир,комнат и т.д.

Могилев

Ремонт офисов,квартир,помещений,банков,ресторанов

165 р.

Ремонт офисов,квартир,помещений,банков,ресторанов

Минск, Ленинский

Обшивка балконов Гомель,Гом.область

Договорная

Обшивка балконов Гомель,Гом.область

Гомель

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

24 р.

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

Минская, Молодечно

ремонт под ключ вашей квартиры

10 р.

ремонт под ключ вашей квартиры

Минская, Молодечно

Ремонт Квартиры

10 р.

Ремонт Квартиры

Минск, Заводской

Услуги от компаний

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Качественный ремонт квартиры под ключ или частично

150 р.

Качественный ремонт квартиры под ключ или частично

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Ремонт в квартирах и домах. Черновой, чистовой, под ключ. По договору, гарантия.

Договорная

Ремонт в квартирах и домах. Черновой, чистовой, под ключ. По договору, гарантия.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Ремонт квартиры ''под ключ'' или частично

150 р.

Ремонт квартиры ''под ключ'' или частично

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ремонт торговых и офисных помещений

Договорная

Ремонт торговых и офисных помещений

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт квартиры, дома

Договорная

Ремонт квартиры, дома

Гомель

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