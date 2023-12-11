Разнорабочие в Беларуси
10 р.
Разнорабочие
Минск, Советский
Договорная
Уборка снега любых объёмов и сложности.
Витебская, Орша
Договорная
Алмазное сверление(бурение) отверстий в бетоне
Брестская, Кобрин
Договорная
БЛАГОУСТРОЙСТВО Демонтаж Вывоз мусора грузоперевоз
Могилев
10 р.
разнорабочие
Брест
15 р.
Демонтажные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Демонтаж в квартире. Стяжка пола.
Минск, Заводской
Договорная
Демонтаж,Переезды, Вывоз мусора
Могилев
Договорная
Строим дома, бани, беседки, заборы, фундамент.
Могилев
10 р.
Разнорабочие
Витебск
13 р.
Разнорабочие Подсобные рабочие
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Работа (вакансии)
Могилевская, Кричев
Договорная
Услуги разнорабочих
Брест
10 р.
Подсобные работы
Брест
10 р.
Подсобные работы
Минск, Советский
99 р.
Строительные работы
Могилев
Договорная
Демонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Копка траншей, услуги разнорабочего
Могилев
13 р.
Разнорабочие - Подсобники
Минск, Октябрьский
10 р.
Подсобные работы
Гродно
10 р.
Разнорабочие
Минск, Советский
10 р.
Подсобные работы
Гомель
10 р.
Услуги разнорабочих
Минск, Центральный
Договорная
Строительные работы
Минская, Мядель
Договорная
Услуги подсобного рабочего
Брестская, Барановичи
13 р.
Подсобные работы. Благоустройство.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Рамщик на ленточную пилораму ЛТ-15... г. Минск...
Минск, Фрунзенский
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Устоновка
Брестская, Пинск