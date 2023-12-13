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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

40 р.

Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

600 р.

Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

Гомель

Доставка по Беларуси
Электромобиль детский Lexus с пультом управления

980 р.

Электромобиль детский Lexus с пультом управления

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет красный), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет красный), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет синий), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет синий), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер ''SYMA'' Z4

Онлайн-заказ

140 р.
130.54 р.-7%

Квадрокоптер ''SYMA'' Z4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Танк на радиоуправлении 0163

Онлайн-заказ

88 р.

Танк на радиоуправлении 0163

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка радиоуправляемая CD1613A

Онлайн-заказ

66 р.

Машинка радиоуправляемая CD1613A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Танковый бой WAR TANK 9995-2 на радиоуправлении

Онлайн-заказ

199 р.

Танковый бой WAR TANK 9995-2 на радиоуправлении

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вертолет радиоуправляемый DH859D-1

Онлайн-заказ

99 р.

Вертолет радиоуправляемый DH859D-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотоцикл на радиоуправлении 8825-5

Онлайн-заказ

69 р.

Мотоцикл на радиоуправлении 8825-5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спецтехника Crossbot Трактор-экскаватор 870740

Онлайн-заказ

77.19 р.

Спецтехника Crossbot Трактор-экскаватор 870740

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спецтехника Double Eagle Mercedes-Benz Arocs 1:20 E565-003 (красный)

Онлайн-заказ

211.80 р.

Спецтехника Double Eagle Mercedes-Benz Arocs 1:20 E565-003 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомодель Tiandu 666-336B

Онлайн-заказ

73.54 р.

Автомодель Tiandu 666-336B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спецтехника Maya Toys Самосвал 9210A

Онлайн-заказ

57.01 р.

Спецтехника Maya Toys Самосвал 9210A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер ''MINI DRONE 2021''

89.90 р.

Квадрокоптер ''MINI DRONE 2021''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер ''PRO DRONE 2021''

99.90 р.

Квадрокоптер ''PRO DRONE 2021''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
NoName Z3

Онлайн-заказ

296 р.
276.06 р.-7%

NoName Z3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка детская набор Любимый питомец 699-69B

Онлайн-заказ

53 р.

Игрушка детская набор Любимый питомец 699-69B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка детская Спецтехника на радиоуправлении 8033E

Онлайн-заказ

52 р.

Игрушка детская Спецтехника на радиоуправлении 8033E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер Syma Z3

Онлайн-заказ

254.84 р.

Квадрокоптер Syma Z3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
NoName Z3

Онлайн-заказ

296 р.
258 р.-13%

NoName Z3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка Танк на радиоуправлении

59 р.

Игрушка Танк на радиоуправлении

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер Dji Mavic 2 Zoom Fly More Combo

1 700 р.

Квадрокоптер Dji Mavic 2 Zoom Fly More Combo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складной дрон E88 с 2-е камеры 2-а аккумулятора

140 р.

Складной дрон E88 с 2-е камеры 2-а аккумулятора

Гомель

Доставка по Беларуси
Машинка на радиоуправлении

25 р.

Машинка на радиоуправлении

Гомель

Доставка по Беларуси
Мотоцикл с пультом управления и звуковыми эффектами

75 р.

Мотоцикл с пультом управления и звуковыми эффектами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Игрушка детская динозавр 666-64A

Онлайн-заказ

80 р.

Игрушка детская динозавр 666-64A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка детская машинка на радиоуправлении WH3213

Онлайн-заказ

75 р.

Игрушка детская машинка на радиоуправлении WH3213

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка детская машинка на радиоуправлении 955-125

Онлайн-заказ

76 р.

Игрушка детская машинка на радиоуправлении 955-125

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игрушка детская котик на радиоуправлении 1040А

Онлайн-заказ

72 р.

Игрушка детская котик на радиоуправлении 1040А

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиоуправляемая машинка-перевертыш Stunt Car

Онлайн-заказ

50 р.

Радиоуправляемая машинка-перевертыш Stunt Car

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер DJI Air 2S

Онлайн-заказ

4 858.65 р.

Квадрокоптер DJI Air 2S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
NoName X20P SYMA

Онлайн-заказ

92.50 р.
82 р.-11%

NoName X20P SYMA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спецтехника Ruicheng Экскаватор 9209A

Онлайн-заказ

52 р.

Спецтехника Ruicheng Экскаватор 9209A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Авиамодель HEQ Swan-K1 Pro (серый)

Онлайн-заказ

5 938.62 р.

Авиамодель HEQ Swan-K1 Pro (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детская игрушка Акула на радиоуправлении 606-16

Онлайн-заказ

97 р.

Детская игрушка Акула на радиоуправлении 606-16

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомодель WLtoys 124301 (синий)

Онлайн-заказ

158.92 р.

Автомодель WLtoys 124301 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детская игрушка Акула на радиоуправлении 606-8

Онлайн-заказ

89 р.

Детская игрушка Акула на радиоуправлении 606-8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиоуправляемые авиамодели DJI Mini 2

Онлайн-заказ

2 138.40 р.

Радиоуправляемые авиамодели DJI Mini 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Танковый бой WAR TANK 9993 на радиоуправлении

Онлайн-заказ

164 р.

Танковый бой WAR TANK 9993 на радиоуправлении

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Робот Crossbot Чарли 870700

Онлайн-заказ

96 р.

Робот Crossbot Чарли 870700

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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