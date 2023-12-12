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Телефоны и планшетыТелефония и связь

Рации в Беларуси

Антенна на магните

150 р.

Антенна на магните

Брестская, Барановичи

Тангента

25 р.

Тангента

Минск, Партизанский

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Антенна Nagoya NA-771

45 р.

Антенна Nagoya NA-771

Минск, Партизанский

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Пейджеры

20 р.

Пейджеры

Минск, Фрунзенский

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Антенна Куликова

25 р.

Антенна Куликова

Могилевская, Бобруйск

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Тангента для рации

465 р.

Тангента для рации

Минск, Центральный

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Тангента 2 ка дмр

465 р.

Тангента 2 ка дмр

Минск, Центральный

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Антенна Ml-145 Optim Си-Би Power mag 125 SIRIO

80 р.

Антенна Ml-145 Optim Си-Би Power mag 125 SIRIO

Гродно

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Телеграфный ключ

90 р.

Телеграфный ключ

Минск, Партизанский

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Телеграфный ключ

40 р.

Телеграфный ключ

Минск, Партизанский

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гарнитура Baofeng наушник

10 р.

гарнитура Baofeng наушник

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор и зарядное для baofeng

Договорная

Аккумулятор и зарядное для baofeng

Могилевская, Бобруйск

Стакан зарядного устройства Motorola

20 р.

Стакан зарядного устройства Motorola

Минск, Октябрьский

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Блок зарядки радиостанции Motorola 481609OOSE

20 р.

Блок зарядки радиостанции Motorola 481609OOSE

Минск, Октябрьский

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RETEVIS RA685 Тангента кабель для программирования

120 р.

RETEVIS RA685 Тангента кабель для программирования

Витебск

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Тангента для рации 2ка dmr

50 р.

Тангента для рации 2ка dmr

Минск, Центральный

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Зарядные для рацый Кенвуд.

20 р.

Зарядные для рацый Кенвуд.

Гомель

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Аккумулятор для радиостанции

130 р.

Аккумулятор для радиостанции

Минск, Партизанский

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Радиокнопка ''Риф Стринг'' RS-201TK 01(новая)

6 р.

Радиокнопка ''Риф Стринг'' RS-201TK 01(новая)

Гомель

Аккумулятор baofeng 1800 / 2800 mAh акб баофенг

30 р.

Аккумулятор baofeng 1800 / 2800 mAh акб баофенг

Минск, Московский

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пейджер Motorola

25 р.

пейджер Motorola

Минск, Московский

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Трубка домофона

Договорная

Трубка домофона

Минск, Первомайский

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Батареи от Motorola

30 р.

Батареи от Motorola

Минск, Центральный

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Тангента для рации Baofeng Kenwood Vector. Баофенг

30 р.

Тангента для рации Baofeng Kenwood Vector. Баофенг

Минск, Московский

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Аккумулятор knb-15h Kenwood

35 р.

Аккумулятор knb-15h Kenwood

Гомель

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Источник питания стабил. трансформаторный 12В 5А

85 р.

Источник питания стабил. трансформаторный 12В 5А

Витебск

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Усилитель диапазона 27МГц с источником питания

90 р.

Усилитель диапазона 27МГц с источником питания

Витебск

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Запчасти от радиостанции

50 р.

Запчасти от радиостанции

Минск, Советский

Динамик с усилителем.

15 р.

Динамик с усилителем.

Минск, Советский

Пейджер реаритет

Договорная

Пейджер реаритет

Минск, Первомайский

Источник питания радиостанций и усилителей к ним

100 р.

Источник питания радиостанций и усилителей к ним

Витебск

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Антенна Моторолла 470 мм

65 р.

Антенна Моторолла 470 мм

Могилев

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Продам пейджер SMARTEK ST-700 в рабочем состоянии

22 р.

Продам пейджер SMARTEK ST-700 в рабочем состоянии

Минск, Октябрьский

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Микрофон Моторолла Клён

40 р.

Микрофон Моторолла Клён

Могилев

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Ускоритель Gsm

50 р.

Ускоритель Gsm

Минск, Московский

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Радиотелефон

Договорная

Радиотелефон

Витебск

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Гарнитура от радиостанции.

70 р.

Гарнитура от радиостанции.

Минск, Октябрьский

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Тангента

130 р.

Тангента

Минская, Солигорск

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Телефонная трубка с переключателем

30 р.

Телефонная трубка с переключателем

Могилев

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Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI

Онлайн-заказ

1 020 р.
876.33 р.-14%

Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телефон Панасоник

20 р.

Телефон Панасоник

Гомель

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Зарядное устройство от радиостанции Ромашка 12 В.

30 р.

Зарядное устройство от радиостанции Ромашка 12 В.

Минск, Фрунзенский

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Зарядная станция для раций Midland с блоком

15 р.

Зарядная станция для раций Midland с блоком

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

гарнитура Baofeng наушник

10 р.

гарнитура Baofeng наушник

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI

Онлайн-заказ

1 020 р.
876.33 р.-14%

Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гарнитура для рации Motorola PTE-850 (с разъемом М01)

Онлайн-заказ

146.80 р.

Гарнитура для рации Motorola PTE-850 (с разъемом М01)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
аккумулятор Baofeng

30 р.

аккумулятор Baofeng

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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