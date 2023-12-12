Товары от Куфар Маркета
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Рации в Беларуси
150 р.
Антенна на магните
Брестская, Барановичи
25 р.
Тангента
Минск, Партизанский
45 р.
Антенна Nagoya NA-771
Минск, Партизанский
20 р.
Пейджеры
Минск, Фрунзенский
25 р.
Антенна Куликова
Могилевская, Бобруйск
465 р.
Тангента для рации
Минск, Центральный
465 р.
Тангента 2 ка дмр
Минск, Центральный
80 р.
Антенна Ml-145 Optim Си-Би Power mag 125 SIRIO
Гродно
90 р.
Телеграфный ключ
Минск, Партизанский
40 р.
Телеграфный ключ
Минск, Партизанский
10 р.
гарнитура Baofeng наушник
Минск, Первомайский
Договорная
Аккумулятор и зарядное для baofeng
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Стакан зарядного устройства Motorola
Минск, Октябрьский
20 р.
Блок зарядки радиостанции Motorola 481609OOSE
Минск, Октябрьский
120 р.
RETEVIS RA685 Тангента кабель для программирования
Витебск
50 р.
Тангента для рации 2ка dmr
Минск, Центральный
20 р.
Зарядные для рацый Кенвуд.
Гомель
130 р.
Аккумулятор для радиостанции
Минск, Партизанский
6 р.
Радиокнопка ''Риф Стринг'' RS-201TK 01(новая)
Гомель
30 р.
Аккумулятор baofeng 1800 / 2800 mAh акб баофенг
Минск, Московский
25 р.
пейджер Motorola
Минск, Московский
Договорная
Трубка домофона
Минск, Первомайский
30 р.
Батареи от Motorola
Минск, Центральный
30 р.
Тангента для рации Baofeng Kenwood Vector. Баофенг
Минск, Московский
35 р.
Аккумулятор knb-15h Kenwood
Гомель
85 р.
Источник питания стабил. трансформаторный 12В 5А
Витебск
90 р.
Усилитель диапазона 27МГц с источником питания
Витебск
50 р.
Запчасти от радиостанции
Минск, Советский
15 р.
Динамик с усилителем.
Минск, Советский
Договорная
Пейджер реаритет
Минск, Первомайский
100 р.
Источник питания радиостанций и усилителей к ним
Витебск
65 р.
Антенна Моторолла 470 мм
Могилев
22 р.
Продам пейджер SMARTEK ST-700 в рабочем состоянии
Минск, Октябрьский
40 р.
Микрофон Моторолла Клён
Могилев
50 р.
Ускоритель Gsm
Минск, Московский
Договорная
Радиотелефон
Витебск
70 р.
Гарнитура от радиостанции.
Минск, Октябрьский
130 р.
Тангента
Минская, Солигорск
30 р.
Телефонная трубка с переключателем
Могилев
Онлайн-заказ
Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI
Минск, Центральный
20 р.
Телефон Панасоник
Гомель
30 р.
Зарядное устройство от радиостанции Ромашка 12 В.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Зарядная станция для раций Midland с блоком
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
10 р.
гарнитура Baofeng наушник
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
Мат.плата GigaByte B760M AORUS ELITE AX (Intel B760), mATX, DDR5, HDMI/DP S-1700 WIFI
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
146.80 р.
Гарнитура для рации Motorola PTE-850 (с разъемом М01)
Минск, Центральный
30 р.
аккумулятор Baofeng
Минск, Первомайский