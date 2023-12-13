Птицы в Беларуси
25 р.
Индоутки
Витебская, Новолукомль
Договорная
Индюки
Гомельская, Лельчицы
45 р.
Индюки
Брестская, Ганцевичи
10 р.
Куры, петухи
Витебская, Новополоцк
13 р.
Сельхоз животные
Гомель
17 р.
Петухи
Минская, Слуцк
70 р.
Индюшки и индюки
Минская, Воложин
Бесплатно
Продам семью индюков 5 шт
Минская, Молодечно
18 р.
Курочки молодки
Минская, Борисов
Договорная
Продаются гуси породы линда
Гомельская, Мозырь
15 р.
Молодые петушки
Витебская, Глубокое
10 р.
Перепелка
Гомель
10 р.
Молодые петухи
Могилев
Договорная
Куры-несушки
Минская, Солигорск
50 р.
Гуси живые
Брестская, Барановичи
16 р.
Куры
Минск, Октябрьский
1.20 р.
Инкубационное яйцо
Могилевская, Бобруйск
13 р.
Молодые петушки
Могилевская, Осиповичи
35 р.
ИНДЮШКИ
Брестская, Береза
18 р.
Петухи молодые
Могилев
20 р.
Индоутка
Брестская, Дрогичин
14 р.
Индюки
Могилевская, Костюковичи
40 р.
Гусь
Минск, Фрунзенский
10 р.
Продам петухов
Гродненская, Сморгонь
335 р.
ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ
Минск, Фрунзенский
20 р.
Петухи
Минская, Другие города
45 р.
Индюки
Минская, Воложин
Договорная
Петухи
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Гусь
Брестская, Дрогичин
5 р.
Куры белые, годовалые, кросс Декалб
Брестская, Ивацевичи
7 р.
Цыплята
Гомельская, Буда-Кошелево
50 р.
Гуси Белая мясная
Минская, Солигорск
5 р.
Петушки
Гомельская, Калинковичи
2.50 р.
Инкубационное яйцо
Минская, Минский район
Договорная
Цыплята бройлеры , куры бройлеры , утки .
Гомельская, Жлобин
10 р.
Петухи
Брестская, Кобрин
Договорная
домашняя птица
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Несушки белые 14 месяцев
Брестская, Береза
2.50 р.
инкубационное яйцо
Минская, Борисов
2.50 р.
Инкубационное яйцо породных кур.
Витебская, Орша
25 р.
Индоутки для разведения семьи индоуток
Гродненская, Лида
1.60 р.
Яйцо инкубационное индейка,кобб-500,несушка
Гомельская, Жлобин
15 р.
Петухи от домашних кур несушек
Витебская, Верхнедвинск
Животные и товары для животных от компаний
335 р.
ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ
Минск, Фрунзенский
5 р.
Куры-несушки. ПРОДАЖА 16 декабря в г. Мозырь.
Гомельская, Мозырь
Договорная
Молодые куры. Продажа 17 декабря в г. Гомель.
Гомель
Договорная
Молодые куры-молодки. ПРОДАЖА 16.12 в г. Лельчицы
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Молодые куры. ПРОДАЖА 17 декабря г.Буда -Кошелева
Гомельская, Буда-Кошелево
5 р.
Куры-несушки. ДОСТАВКА 17 декабря в г. Быхов.
Могилевская, Быхов
5 р.
Куры-несушки. ПРОДАЖА 24 декабря в г. Славгород.
Могилевская, Славгород
5 р.
Куры-несушки. ПРОДАЖА 20 декабря в г. Брагин.
Гомельская, Брагин