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ЖивотныеСельхоз животные

Птицы в Беларуси

Индоутки

25 р.

Индоутки

Витебская, Новолукомль

Индюки

Договорная

Индюки

Гомельская, Лельчицы

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Индюки

45 р.

Индюки

Брестская, Ганцевичи

Куры, петухи

10 р.

Куры, петухи

Витебская, Новополоцк

Сельхоз животные

13 р.

Сельхоз животные

Гомель

Петухи

17 р.

Петухи

Минская, Слуцк

Индюшки и индюки

70 р.

Индюшки и индюки

Минская, Воложин

Продам семью индюков 5 шт

Бесплатно

Продам семью индюков 5 шт

Минская, Молодечно

Курочки молодки

18 р.

Курочки молодки

Минская, Борисов

Продаются гуси породы линда

Договорная

Продаются гуси породы линда

Гомельская, Мозырь

Молодые петушки

15 р.

Молодые петушки

Витебская, Глубокое

Перепелка

10 р.

Перепелка

Гомель

10 р.

Молодые петухи

Могилев

Куры-несушки

Договорная

Куры-несушки

Минская, Солигорск

50 р.

Гуси живые

Брестская, Барановичи

Куры

16 р.

Куры

Минск, Октябрьский

Инкубационное яйцо

1.20 р.

Инкубационное яйцо

Могилевская, Бобруйск

Молодые петушки

13 р.

Молодые петушки

Могилевская, Осиповичи

ИНДЮШКИ

35 р.

ИНДЮШКИ

Брестская, Береза

Петухи молодые

18 р.

Петухи молодые

Могилев

Индоутка

20 р.

Индоутка

Брестская, Дрогичин

Индюки

14 р.

Индюки

Могилевская, Костюковичи

Гусь

40 р.

Гусь

Минск, Фрунзенский

10 р.

Продам петухов

Гродненская, Сморгонь

ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

335 р.

ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Петухи

20 р.

Петухи

Минская, Другие города

45 р.

Индюки

Минская, Воложин

Петухи

Договорная

Петухи

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Гусь

Брестская, Дрогичин

5 р.

Куры белые, годовалые, кросс Декалб

Брестская, Ивацевичи

Цыплята

7 р.

Цыплята

Гомельская, Буда-Кошелево

Гуси Белая мясная

50 р.

Гуси Белая мясная

Минская, Солигорск

5 р.

Петушки

Гомельская, Калинковичи

Инкубационное яйцо

2.50 р.

Инкубационное яйцо

Минская, Минский район

Цыплята бройлеры , куры бройлеры , утки .

Договорная

Цыплята бройлеры , куры бройлеры , утки .

Гомельская, Жлобин

10 р.

Петухи

Брестская, Кобрин

домашняя птица

Договорная

домашняя птица

Могилевская, Бобруйск

Несушки белые 14 месяцев

5 р.

Несушки белые 14 месяцев

Брестская, Береза

инкубационное яйцо

2.50 р.

инкубационное яйцо

Минская, Борисов

Инкубационное яйцо породных кур.

2.50 р.

Инкубационное яйцо породных кур.

Витебская, Орша

Индоутки для разведения семьи индоуток

25 р.

Индоутки для разведения семьи индоуток

Гродненская, Лида

Яйцо инкубационное индейка,кобб-500,несушка

1.60 р.

Яйцо инкубационное индейка,кобб-500,несушка

Гомельская, Жлобин

Петухи от домашних кур несушек

15 р.

Петухи от домашних кур несушек

Витебская, Верхнедвинск

Животные и товары для животных от компаний

ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

335 р.

ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куры-несушки. ПРОДАЖА 16 декабря в г. Мозырь.

5 р.

Куры-несушки. ПРОДАЖА 16 декабря в г. Мозырь.

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Молодые куры. Продажа 17 декабря в г. Гомель.

Договорная

Молодые куры. Продажа 17 декабря в г. Гомель.

Гомель

Доставка по Беларуси
Молодые куры-молодки. ПРОДАЖА 16.12 в г. Лельчицы

Договорная

Молодые куры-молодки. ПРОДАЖА 16.12 в г. Лельчицы

Гомельская, Лельчицы

Доставка по Беларуси
Молодые куры. ПРОДАЖА 17 декабря г.Буда -Кошелева

Договорная

Молодые куры. ПРОДАЖА 17 декабря г.Буда -Кошелева

Гомельская, Буда-Кошелево

Доставка по Беларуси
Куры-несушки. ДОСТАВКА 17 декабря в г. Быхов.

5 р.

Куры-несушки. ДОСТАВКА 17 декабря в г. Быхов.

Могилевская, Быхов

Доставка по Беларуси
Куры-несушки. ПРОДАЖА 24 декабря в г. Славгород.

5 р.

Куры-несушки. ПРОДАЖА 24 декабря в г. Славгород.

Могилевская, Славгород

Доставка по Беларуси
Куры-несушки. ПРОДАЖА 20 декабря в г. Брагин.

5 р.

Куры-несушки. ПРОДАЖА 20 декабря в г. Брагин.

Гомельская, Брагин

Доставка по Беларуси
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