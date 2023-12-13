Промышленный альпинизм в Беларуси
Договорная
чистка крыш от снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Промышленные альпинисты
Могилев
Договорная
Герметизация швов , утепление квартир , балконов
Могилев
Договорная
Промышленный альпинизм
Гродно
Договорная
Промышленный альпинизм
Витебская, Орша
Договорная
Утепление квартир домов балконов. Фасадные работы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Промышленный альпинизм
Гродно
350 р.
Уборка снега и сосулек с крыш
Минск, Первомайский
Договорная
Промышленный альпинизм
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утепление квартир. Кровельные работы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Услуги промышленного альпиниста
Могилев
Договорная
Промышленный альпинизм Альпинист Утепление
Минск, Октябрьский
Договорная
Промышленный альпинист
Брест
100 р.
Промышленный альпинизм,утепление квартир
Гомель
Договорная
Монтаж/демонтаж
Гродно
Договорная
Услуги промышленных альпинистов
Могилев
Договорная
Промышленный альпинизм
Гомель
50 р.
Промышленный альпинизм на любой объект в РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп
Минск, Октябрьский
Договорная
Альпинист
Могилев
200 р.
Услуги промышленных альпинистов
Минск, Советский
Договорная
Услуги промышленных альпинистов
Могилев
80 р.
Услуги промышленного альпиниста
Гродно
Договорная
Промышленный альпинизм # Альпинист# Высотные работ
Гродно