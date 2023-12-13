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Промышленный альпинизм в Беларуси

Договорная

чистка крыш от снега

Брестская, Барановичи

Промышленные альпинисты

Договорная

Промышленные альпинисты

Могилев

Герметизация швов , утепление квартир , балконов

Договорная

Герметизация швов , утепление квартир , балконов

Могилев

Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Гродно

Договорная

Промышленный альпинизм

Витебская, Орша

Утепление квартир домов балконов. Фасадные работы

Договорная

Утепление квартир домов балконов. Фасадные работы

Могилевская, Бобруйск

Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Гродно

Уборка снега и сосулек с крыш

350 р.

Уборка снега и сосулек с крыш

Минск, Первомайский

Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Минск, Фрунзенский

Утепление квартир. Кровельные работы

Договорная

Утепление квартир. Кровельные работы

Могилевская, Бобруйск

Услуги промышленного альпиниста

Договорная

Услуги промышленного альпиниста

Могилев

Промышленный альпинизм Альпинист Утепление

Договорная

Промышленный альпинизм Альпинист Утепление

Минск, Октябрьский

Промышленный альпинист

Договорная

Промышленный альпинист

Брест

Промышленный альпинизм,утепление квартир

100 р.

Промышленный альпинизм,утепление квартир

Гомель

Монтаж/демонтаж

Договорная

Монтаж/демонтаж

Гродно

Услуги промышленных альпинистов

Договорная

Услуги промышленных альпинистов

Могилев

Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Гомель

Промышленный альпинизм на любой объект в РБ

50 р.

Промышленный альпинизм на любой объект в РБ

Минск, Первомайский

Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп

Договорная

Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп

Минск, Октябрьский

Альпинист

Договорная

Альпинист

Могилев

Услуги промышленных альпинистов

200 р.

Услуги промышленных альпинистов

Минск, Советский

Услуги промышленных альпинистов

Договорная

Услуги промышленных альпинистов

Могилев

Услуги промышленного альпиниста

80 р.

Услуги промышленного альпиниста

Гродно

Промышленный альпинизм # Альпинист# Высотные работ

Договорная

Промышленный альпинизм # Альпинист# Высотные работ

Гродно

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