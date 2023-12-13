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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамКоляски

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Cross City BG 117-3 (серый)Cross City BG 117-3 (серый)

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354 р.

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Cross City BG 117-3 (серый)

Доставка по Беларуси
Cross City BG 117-5 (мистический серый)Cross City BG 117-5 (мистический серый)

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364 р.

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Cross City BG 117-5 (мистический серый)

Доставка по Беларуси
Cross Air 2023 (кирпичный)Cross Air 2023 (кирпичный)

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419.46 р.

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Cross Air 2023 (кирпичный)

Доставка по Беларуси
Cross City BG 117-4 (мистический черный)Cross City BG 117-4 (мистический черный)

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364 р.

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Cross City BG 117-4 (мистический черный)

Доставка по Беларуси
Cross City BG 117-2 (черный)Cross City BG 117-2 (черный)

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354 р.

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Cross City BG 117-2 (черный)

Доставка по Беларуси
Cross Air 2023 (стальной)Cross Air 2023 (стальной)

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419.46 р.

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Cross Air 2023 (стальной)

Доставка по Беларуси
Cross Air 2023 (бежево-серый)Cross Air 2023 (бежево-серый)

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419.46 р.

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Cross Air 2023 (бежево-серый)

Доставка по Беларуси
ПРЕМИУМ КЛАССА Прогулочная Junama Diamond ПРЕМИУМ КЛАССА Прогулочная Junama Diamond

350 р.

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ПРЕМИУМ КЛАССА Прогулочная Junama Diamond

Доставка по Беларуси
Прогулочная коляска Valco Snap4 Dove greyПрогулочная коляска Valco Snap4 Dove grey

390 р.

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Прогулочная коляска Valco Snap4 Dove grey

Доставка по Беларуси
ADAMEX Zico NEW новая ПО ЦЕНЕ НА АКЦИИ В рассрочку без процентовADAMEX Zico NEW новая ПО ЦЕНЕ НА АКЦИИ В рассрочку без процентов

Договорная

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ADAMEX Zico NEW новая ПО ЦЕНЕ НА АКЦИИ В рассрочку без процентов

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска OhLaLa 2 Comics 05079472820000Chicco Коляска OhLaLa 2 Comics 05079472820000

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438.55 р.

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Chicco Коляска OhLaLa 2 Comics 05079472820000

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска OhLaLa 2 Paprika 07079472710000Chicco Коляска OhLaLa 2 Paprika 07079472710000

Онлайн-заказ

438.55 р.

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Chicco Коляска OhLaLa 2 Paprika 07079472710000

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «книга» Rant Beat RA851 (cloud pink)Коляска прогулочная «книга» Rant Beat RA851 (cloud pink)

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335.79 р.

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Коляска прогулочная «книга» Rant Beat RA851 (cloud pink)

Доставка по Беларуси
Универсальная коляска Tomix Emily HP-720 (2 в 1, темно-зеленый)Универсальная коляска Tomix Emily HP-720 (2 в 1, темно-зеленый)

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495.59 р.

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Универсальная коляска Tomix Emily HP-720 (2 в 1, темно-зеленый)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «книга» Pituso Voyage (черный/красный)Коляска прогулочная «книга» Pituso Voyage (черный/красный)

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340 р.

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Коляска прогулочная «книга» Pituso Voyage (черный/красный)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «трость» Tomix Kika HP-311 (черный/серый)Коляска прогулочная «трость» Tomix Kika HP-311 (черный/серый)

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254.35 р.

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Коляска прогулочная «трость» Tomix Kika HP-311 (черный/серый)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная BubaGo BassКоляска прогулочная BubaGo Bass

483 р.

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Коляска прогулочная BubaGo Bass

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска OhLaLa 3 Red Passion 07079733640000Chicco Коляска OhLaLa 3 Red Passion 07079733640000

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365.46 р.

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Chicco Коляска OhLaLa 3 Red Passion 07079733640000

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная Danki Prime Limited Коляска прогулочная Danki Prime Limited

570 р.

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Коляска прогулочная Danki Prime Limited

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная Farfello Коляска прогулочная Farfello

350 р.

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Коляска прогулочная Farfello

Доставка по Беларуси
Прогулочная коляска Valco baby Snap 4 + накидка на ножкиПрогулочная коляска Valco baby Snap 4 + накидка на ножки

430 р.

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Прогулочная коляска Valco baby Snap 4 + накидка на ножки

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска MIINIMO3 RED PASSION 07079614640000Chicco Коляска MIINIMO3 RED PASSION 07079614640000

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403.64 р.

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Chicco Коляска MIINIMO3 RED PASSION 07079614640000

Доставка по Беларуси
Прогулочная коляска Carrello Quatro. Б/у. Отл.сост. Сухарево.Прогулочная коляска Carrello Quatro. Б/у. Отл.сост. Сухарево.

200 р.

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Прогулочная коляска Carrello Quatro. Б/у. Отл.сост. Сухарево.

Доставка по Беларуси
Прогулочная коляска Future design XPLODE LITEПрогулочная коляска Future design XPLODE LITE

690 р.

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Прогулочная коляска Future design XPLODE LITE

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Cross Air 2023 (лилово-серый)Cross Air 2023 (лилово-серый)

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419.46 р.

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Cross Air 2023 (лилово-серый)

Доставка по Беларуси
Cross City BG 117-6 (коричневый)Cross City BG 117-6 (коричневый)

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354 р.

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Cross City BG 117-6 (коричневый)

Доставка по Беларуси
Польская суперпроходимая коляска Sojan.РАССРОЧКАПольская суперпроходимая коляска Sojan.РАССРОЧКА

630 р.

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Польская суперпроходимая коляска Sojan.РАССРОЧКА

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «книга» Costa Tracy Scarlet (красный)Коляска прогулочная «книга» Costa Tracy Scarlet (красный)

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305.57 р.

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Коляска прогулочная «книга» Costa Tracy Scarlet (красный)

Доставка по Беларуси
Универсальная коляска Pituso Mikki G16 (2 в 1, черный)Универсальная коляска Pituso Mikki G16 (2 в 1, черный)

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786 р.

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Универсальная коляска Pituso Mikki G16 (2 в 1, черный)

Доставка по Беларуси
Детская универсальная коляска Tomix Emily 2 в 1 / HP-720 (черный)Детская универсальная коляска Tomix Emily 2 в 1 / HP-720 (черный)

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447.03 р.

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Детская универсальная коляска Tomix Emily 2 в 1 / HP-720 (черный)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «книга» Pituso Ruta (oранжевый)Коляска прогулочная «книга» Pituso Ruta (oранжевый)

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503 р.

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Коляска прогулочная «книга» Pituso Ruta (oранжевый)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная «книга» Farfello Comfy Go CG-35 (черный)Коляска прогулочная «книга» Farfello Comfy Go CG-35 (черный)

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353.42 р.

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Коляска прогулочная «книга» Farfello Comfy Go CG-35 (черный)

Доставка по Беларуси
Коляска прогулочная Luxmom всесезонная Коляска прогулочная Luxmom всесезонная

520 р.

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Коляска прогулочная Luxmom всесезонная

Доставка по Беларуси
НОВАЯ Детская коляска Carrello CRL-5514 NeroНОВАЯ Детская коляска Carrello CRL-5514 Nero

540 р.

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НОВАЯ Детская коляска Carrello CRL-5514 Nero

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Детская коляска Carrello CRL-5516 Vento + ДОСТАВКАДетская коляска Carrello CRL-5516 Vento + ДОСТАВКА

495 р.

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Детская коляска Carrello CRL-5516 Vento + ДОСТАВКА

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Chicco Коляска MIINIMO2 Spectrum, с бампером 06079444000000Chicco Коляска MIINIMO2 Spectrum, с бампером 06079444000000

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645.82 р.

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Chicco Коляска MIINIMO2 Spectrum, с бампером 06079444000000

Доставка по Беларуси
Chicco Прогулочная коляска MIINIMO2 Paprika, с бампером 07079444710000Chicco Прогулочная коляска MIINIMO2 Paprika, с бампером 07079444710000

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645.82 р.

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Chicco Прогулочная коляска MIINIMO2 Paprika, с бампером 07079444710000

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска OhLaLa 2 Unicorn 05079472100000Chicco Коляска OhLaLa 2 Unicorn 05079472100000

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350.84 р.

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Chicco Коляска OhLaLa 2 Unicorn 05079472100000

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска OhLaLa 2 Pink Swan 07079472660000Chicco Коляска OhLaLa 2 Pink Swan 07079472660000

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438.55 р.

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Chicco Коляска OhLaLa 2 Pink Swan 07079472660000

Доставка по Беларуси
Chicco Коляска MIINIMO2 Pearl, с бампером 00079444840000Chicco Коляска MIINIMO2 Pearl, с бампером 00079444840000

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403.64 р.

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Chicco Коляска MIINIMO2 Pearl, с бампером 00079444840000

Доставка по Беларуси
Коляска Yoya Plus Grace Panda ЦВЕТА НА ВЫБОРКоляска Yoya Plus Grace Panda ЦВЕТА НА ВЫБОР

295 р.

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Коляска Yoya Plus Grace Panda ЦВЕТА НА ВЫБОР

Доставка по Беларуси
Коляска Chiccolino Gold grey (светло-серая) Коляска Chiccolino Gold grey (светло-серая)

760 р.

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Коляска Chiccolino Gold grey (светло-серая)

Доставка по Беларуси
Коляска Panda Baby Pro max cosmo (minnie/Miskey)Коляска Panda Baby Pro max cosmo (minnie/Miskey)

405 р.

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Коляска Panda Baby Pro max cosmo (minnie/Miskey)

Доставка по Беларуси
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