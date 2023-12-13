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Проекторы в Беларуси

Проектор BYINTEK U30 PRO
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1 000 р.

Проектор BYINTEK U30 PRO

Гомельская, Мозырь

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Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI,НОВИНКА

275 р.

Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI,НОВИНКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Проектор YABER Pro V7 Яркость: 9500 Люмен FULL HD

1 190 р.

Проектор YABER Pro V7 Яркость: 9500 Люмен FULL HD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор TouYinger Q10 Яркость 9500 люмен

710 р.

Проектор TouYinger Q10 Яркость 9500 люмен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор Xnano X1 тв Ful HD яркость 12000 WI-FI tv

590 р.

Проектор Xnano X1 тв Ful HD яркость 12000 WI-FI tv

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Everycom RD829 Full HD 1080p 4K 12000 люмен

1 300 р.

Everycom RD829 Full HD 1080p 4K 12000 люмен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
alston ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFull

360 р.

alston ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFull

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЭКРАН для проектора светоотражающий 60 150 ДЮЙМОВ

35 р.

ЭКРАН для проектора светоотражающий 60 150 ДЮЙМОВ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор ALSTON T6 АНАЛОГ EPSON 3500lm Full HD4k

350 р.

Проектор ALSTON T6 АНАЛОГ EPSON 3500lm Full HD4k

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор T6 ALSTON 3500 Люмен 4K Full HD + подарок

350 р.

Проектор T6 ALSTON 3500 Люмен 4K Full HD + подарок

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор Umiio Projector

260 р.

Проектор Umiio Projector

Минск, Центральный

Доставка
Проектор Umiio Q1

300 р.

Проектор Umiio Q1

Минск, Центральный

Домашний кинотеатр LG DH6530T

250 р.

Домашний кинотеатр LG DH6530T

Минск, Центральный

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Проектор LuckyRoad X8 (4к,Wi-Fi, hdmi, Bluetooth)

315 р.

Проектор LuckyRoad X8 (4к,Wi-Fi, hdmi, Bluetooth)

Минск, Центральный

Доставка
Проектор Changhong C300 8000 люмен

2 290 р.

Проектор Changhong C300 8000 люмен

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор T6 ALSTON 3500 Люмен 4K Full HD+подарок

350 р.

Проектор T6 ALSTON 3500 Люмен 4K Full HD+подарок

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор 4K YABER V10 Яркость 9500 Люмен WI-FI

1 090 р.

Проектор 4K YABER V10 Яркость 9500 Люмен WI-FI

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор YABER V7 Pro Яркость 9500 Люмен Epson

1 190 р.

Проектор YABER V7 Pro Яркость 9500 Люмен Epson

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор ALSTON T6 3500lm яркость FullHD+подарок

350 р.

Проектор ALSTON T6 3500lm яркость FullHD+подарок

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFullH

360 р.

АКЦИЯ ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFullH

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Xgimi elfin

1 400 р.

Xgimi elfin

Минск, Советский

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Проектор BenQ MW550

Онлайн-заказ

1 958.79 р.

Проектор BenQ MW550

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный проектор Mini Laser Stage

19 р.

Лазерный проектор Mini Laser Stage

Минск, Фрунзенский

Проектор Wanbo T6 Max

Онлайн-заказ

795 р.

Проектор Wanbo T6 Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проектор Wanbo T4

Онлайн-заказ

566.56 р.

Проектор Wanbo T4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проектор Zeemr D1 Pro (черный, международная версия)

Онлайн-заказ

815.14 р.

Проектор Zeemr D1 Pro (черный, международная версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проектор новый NEC

160 р.

Проектор новый NEC

Минск, Фрунзенский

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Линза для проекта

15 р.

Линза для проекта

Минская, Молодечно

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Проекторы Epson EpiqVision Flex CO-FH02

Онлайн-заказ

2 760.88 р.

Проекторы Epson EpiqVision Flex CO-FH02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проекторы Optoma X381

Онлайн-заказ

2 016.39 р.

Проекторы Optoma X381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Онлайн-заказ

147 р.
125 р.-15%

LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский светодиодная лента Звезды String Light lumilu, длина 110 см, таймер

Онлайн-заказ

79.27 р.

Reer Светильник - Ночник детский светодиодная лента Звезды String Light lumilu, длина 110 см, таймер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проекторы Epson EB-L200SW

Онлайн-заказ

6 525 р.

Проекторы Epson EB-L200SW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проектор Optoma GT1080

1 700 р.

Проектор Optoma GT1080

Минск, Московский

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Диапроектор и диафильмы СССР

Договорная

Диапроектор и диафильмы СССР

Брест

Проектор BYINTEK U30 PRO
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1 000 р.

Проектор BYINTEK U30 PRO

Гомельская, Мозырь

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Проектор Umiio Q1

270 р.

Проектор Umiio Q1

Минск, Центральный

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Проектор BenQ

185 р.

Проектор BenQ

Минск, Центральный

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Проектор Umiio PRO (А008)

230 р.

Проектор Umiio PRO (А008)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI, НОВИНКА

285 р.

Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI, НОВИНКА

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Портативный проектор Umiio A008

230 р.

Портативный проектор Umiio A008

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор со смарт тв

290 р.

Проектор со смарт тв

Гомель

Проектор с реальным родным fullhd.

500 р.

Проектор с реальным родным fullhd.

Витебск

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Лазерный шоу-проектор LASERFX indoor laser light (5 тематических вечеринок)

Онлайн-заказ

60 р.
50 р.-17%

Лазерный шоу-проектор LASERFX indoor laser light (5 тематических вечеринок)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI,НОВИНКА

275 р.

Прoектор Umiiо Рrо Q2 С РАБОЧИМ HDMI,НОВИНКА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Проектор YABER Pro V7 Яркость: 9500 Люмен FULL HD

1 190 р.

Проектор YABER Pro V7 Яркость: 9500 Люмен FULL HD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор TouYinger Q10 Яркость 9500 люмен

710 р.

Проектор TouYinger Q10 Яркость 9500 люмен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор Xnano X1 тв Ful HD яркость 12000 WI-FI tv

590 р.

Проектор Xnano X1 тв Ful HD яркость 12000 WI-FI tv

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Everycom RD829 Full HD 1080p 4K 12000 люмен

1 300 р.

Everycom RD829 Full HD 1080p 4K 12000 люмен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
alston ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFull

360 р.

alston ПРОЕКТОР аналог EPSON 3500lm яркость 4КFull

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЭКРАН для проектора светоотражающий 60 150 ДЮЙМОВ

35 р.

ЭКРАН для проектора светоотражающий 60 150 ДЮЙМОВ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проектор ALSTON T6 АНАЛОГ EPSON 3500lm Full HD4k

350 р.

Проектор ALSTON T6 АНАЛОГ EPSON 3500lm Full HD4k

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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