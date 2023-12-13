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МебельСтенки, секции, модули

Прочие стенки, секции, модули для гостиных в Беларуси

Стенка

55 р.

Стенка

Минск, Центральный

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Шкаф-витрина колонна

630 р.

Шкаф-витрина колонна

Минск, Московский

Сервант СССР 193х133 см

30 р.

Сервант СССР 193х133 см

Минск, Ленинский

мебель для ванных комнат под заказ

Договорная

мебель для ванных комнат под заказ

Минск, Фрунзенский

ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ для ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Договорная

ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ для ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Минск, Заводской

Замена столешницы и Реставрация фасада кухни

Договорная

Замена столешницы и Реставрация фасада кухни

Минск, Фрунзенский

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ под ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ под ЗАКАЗ

Минск, Партизанский

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Договорная

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Минск, Партизанский

Мебельный щит 2000*300*16 (новый)

25 р.

Мебельный щит 2000*300*16 (новый)

Витебск

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Стёкла мебельные 83х56 от серванта ГДР

7 р.

Стёкла мебельные 83х56 от серванта ГДР

Минск, Советский

Портал камин из натурального дерева

350 р.

Портал камин из натурального дерева

Минск, Фрунзенский

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ

Договорная

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ МЕБЕЛЬ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ

Минск, Фрунзенский

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ НА ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ НА ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

Стенка ''София''

740 р.

Стенка ''София''

Витебск

Корпусная мебель на заказ

Договорная

Корпусная мебель на заказ

Минск, Фрунзенский

ПРИХОЖИЕ Все вопросы по телефону.

457 р.

ПРИХОЖИЕ Все вопросы по телефону.

Витебск

Доставка
Гостинная ''Валенсия '' производство Пинскдрев

1 750 р.

Гостинная ''Валенсия '' производство Пинскдрев

Гродненская, Лида

Тумба

55 р.

Тумба

Гродненская, Лида

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА на ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА на ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

Доставка
Набор мебели для молодёжной( детской) комнаты

1 150 р.

Набор мебели для молодёжной( детской) комнаты

Минск, Октябрьский

Стенка

60 р.

Стенка

Могилевская, Осиповичи

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Тумба

90 р.

Тумба

Брестская, Пинск

Мебель. Полки, комод

Договорная

Мебель. Полки, комод

Брест

Тумба под телевизор

100 р.

Тумба под телевизор

Гомельская, Мозырь

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Стол+6 стульев

3 980 р.

Стол+6 стульев

Брест

МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ КОМНАТУ НА ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ КОМНАТУ НА ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

Трельяж даром

Бесплатно

Трельяж даром

Витебск

Шкаф стенка

Договорная

Шкаф стенка

Могилев

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Мебель

Договорная

Мебель

Минская, Борисов

Шкаф-сервант

Договорная

Шкаф-сервант

Минск, Октябрьский

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Секция

85 р.

Секция

Минск, Фрунзенский

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Витрина для посуды

130 р.

Витрина для посуды

Минск, Ленинский

Шкаф

20 р.

Шкаф

Минск, Первомайский

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Сервант - витрина гостиный гарнитур 70 годы произв

1 000 р.

Сервант - витрина гостиный гарнитур 70 годы произв

Минск, Первомайский

Мебель даром

Бесплатно

Мебель даром

Витебская, Полоцк

Мебель

280 р.

Мебель

Минская, Столбцы

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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Договорная

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Минск, Фрунзенский

Мебельные полки, приставки основы

Договорная

Мебельные полки, приставки основы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Вегас-1

200 р.

Стеллаж Вегас-1

Витебская, Орша

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гимнастическая стенка/турник

100 р.

гимнастическая стенка/турник

Минск, Советский

Вставки зеркальные СССР Румыния 5 шт.

10 р.

Вставки зеркальные СССР Румыния 5 шт.

Минск, Фрунзенский

Тумба

40 р.

Тумба

Гродненская, Лида

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Шкаф

350 р.

Шкаф

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Мебельные полки, приставки основы

Договорная

Мебельные полки, приставки основы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стенка в гостиную Нота 11 (2,8м)

960 р.

Стенка в гостиную Нота 11 (2,8м)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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