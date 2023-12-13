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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Балансировочная платформа Bradex SF 0376

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294.93 р.

Балансировочная платформа Bradex SF 0376

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор акупунктурный Нирвана Bradex KZ 0581

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234.23 р.

Набор акупунктурный Нирвана Bradex KZ 0581

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Медбол двуручный 6кг Bradex SF 0765

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250.89 р.

Медбол двуручный 6кг Bradex SF 0765

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

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75 р.

Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корректор осанки универсальный Posture Doctor (регулируемый размер, на липучках)

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31 р.
26 р.-16%

Корректор осанки универсальный Posture Doctor (регулируемый размер, на липучках)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Женский утягивающий костюм из неопрена Waist Band костюм (Фитнес боди для похудения) XXl/XXXl Черны

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33 р.

Женский утягивающий костюм из неопрена Waist Band костюм (Фитнес боди для похудения) XXl/XXXl Черны

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Высокие утягивающие трусики-корсет Love is Simple / Коррекция бедер и талии Бежевые L

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33.60 р.
28 р.-17%

Высокие утягивающие трусики-корсет Love is Simple / Коррекция бедер и талии Бежевые L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Голубая XXL

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38 р.
21 р.-45%

Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Голубая XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Высокие утягивающие трусики-корсет Love is Simple / Коррекция бедер и талии Бежевые M

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33.60 р.
28 р.-17%

Высокие утягивающие трусики-корсет Love is Simple / Коррекция бедер и талии Бежевые M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор игровой ''Танцевальные радужные ленты'', c Online-уроками по танцам, 3 года+, SES Creative (Ou

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29.99 р.

Набор игровой ''Танцевальные радужные ленты'', c Online-уроками по танцам, 3 года+, SES Creative (Ou

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Игровой центр ''Боулинг'' Fit&Fun, 18 мес+

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86.79 р.

Chicco Игровой центр ''Боулинг'' Fit&Fun, 18 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой набор Ракеты Qunxing Toys 5 (3 ракеты, шланг, педальная пусковая установка, додставка)

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39 р.

Игровой набор Ракеты Qunxing Toys 5 (3 ракеты, шланг, педальная пусковая установка, додставка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жилет спасательный с подголовником (с наполнителем, ткань Oxford, оранж./хаки). Имеет доступ На вес

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57 р.

Жилет спасательный с подголовником (с наполнителем, ткань Oxford, оранж./хаки). Имеет доступ На вес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жилет спасательный с подголовником (с наполнителем, ткань Oxford, оранж./хаки). Имеет доступ На вес

Онлайн-заказ

57 р.

Жилет спасательный с подголовником (с наполнителем, ткань Oxford, оранж./хаки). Имеет доступ На вес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс регулируемый CoolFi на пояснично-крестцовый отдел с металлическими пластинами/Турмалиновый орто

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59.40 р.
49.50 р.-17%

Пояс регулируемый CoolFi на пояснично-крестцовый отдел с металлическими пластинами/Турмалиновый орто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компрессионный бандаж для коленного сустава Pain Relieving Knee Stabilizer (наколенник) Размер M

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42.90 р.
27 р.-37%

Компрессионный бандаж для коленного сустава Pain Relieving Knee Stabilizer (наколенник) Размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водное надувное кресло матрас Floating Bad 130х67 см Summer Time Желтый

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41 р.

Водное надувное кресло матрас Floating Bad 130х67 см Summer Time Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тюбинг, камера КАБАТ

80 р.

Тюбинг, камера КАБАТ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Сумка для бега поясная KST для телефона до 6.2' черная

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15 р.
6.99 р.-53%

Сумка для бега поясная KST для телефона до 6.2' черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

60 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Спиннер-вертушка металлик, 2 шт, 2 нити неонового цвета, 5 лет+, SES Creative (Outdoor)

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16.46 р.

Спиннер-вертушка металлик, 2 шт, 2 нити неонового цвета, 5 лет+, SES Creative (Outdoor)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игра для улицы и дома ''Угадай Кто Я?'', текстильная доска, 26 карточек с животными, 4 года+, SES Cr

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33.74 р.

Игра для улицы и дома ''Угадай Кто Я?'', текстильная доска, 26 карточек с животными, 4 года+, SES Cr

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор игровой для улицы и дома ''Повтори животных в позе йоги '', 3 года+, SES Creative (Outdoor)

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40.51 р.

Набор игровой для улицы и дома ''Повтори животных в позе йоги '', 3 года+, SES Creative (Outdoor)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Туристический сверхлегкий матрас со встроенным насосом SLEEPING PAD и воздушной подушкой Оранжевый

Онлайн-заказ

87 р.

Туристический сверхлегкий матрас со встроенным насосом SLEEPING PAD и воздушной подушкой Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак) размер XL 200 х 90см Радуга

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49 р.

Надувной диван (Ламзак) размер XL 200 х 90см Радуга

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Туристический сверхлегкий матрас со встроенным насосом SLEEPING PAD и воздушной подушкой Ярко синий

Онлайн-заказ

87 р.

Туристический сверхлегкий матрас со встроенным насосом SLEEPING PAD и воздушной подушкой Ярко синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напульсник FORA 142-5A-BK (черный)

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4.40 р.

Напульсник FORA 142-5A-BK (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наколенник для гимнастики и танцев INDIGO SM-113-02-M (черный)

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21.56 р.

Наколенник для гимнастики и танцев INDIGO SM-113-02-M (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Суппорт голеностопа FORA NA901-BK-L (черный)

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6.70 р.

Суппорт голеностопа FORA NA901-BK-L (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Суппорт голеностопа FORA NA901-BK-S (черный)

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6.70 р.

Суппорт голеностопа FORA NA901-BK-S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напульсник FORA 148-1-BK/Y (черный/желтый)

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3.40 р.

Напульсник FORA 148-1-BK/Y (черный/желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защита пальцев (напальчники) FORA 120F

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3.90 р.

Защита пальцев (напальчники) FORA 120F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щитки футбольные FORA 8101-S

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6.80 р.

Щитки футбольные FORA 8101-S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Зеленая S

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38 р.
21 р.-45%

Майка для похудения Hot Shapers Neotex, Хот Шейперс Зеленая S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Japanese Style Kumite RBEKUJWKFCBL5 (голубой)

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27.60 р.

Пояс для единоборств Arawaza Japanese Style Kumite RBEKUJWKFCBL5 (голубой)

Минск, Центральный

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Защита стопы Arawaza RIWKFR-S (красный)

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104 р.

Защита стопы Arawaza RIWKFR-S (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Суппорт голеностопа FORA FE901-L

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10.30 р.

Суппорт голеностопа FORA FE901-L

Минск, Центральный

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Защита корпуса Arawaza RCGBPWKF-XS

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250 р.

Защита корпуса Arawaza RCGBPWKF-XS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защита груди WKF Arawaza RCGWKF-L

Онлайн-заказ

250 р.

Защита груди WKF Arawaza RCGWKF-L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защита стопы Arawaza RIWKFB-S (синий)

Онлайн-заказ

104 р.

Защита стопы Arawaza RIWKFB-S (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Суппорт локтя FORA FB301-S (бежевый)

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9.20 р.

Суппорт локтя FORA FB301-S (бежевый)

Минск, Центральный

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Защита голени Arawaza RSGWKFR-S (красный)

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162.50 р.

Защита голени Arawaza RSGWKFR-S (красный)

Минск, Центральный

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Пояс регулируемый CoolFi на пояснично-крестцовый отдел с металлическими пластинами/Турмалиновый орто

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59.40 р.
49.50 р.-17%

Пояс регулируемый CoolFi на пояснично-крестцовый отдел с металлическими пластинами/Турмалиновый орто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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