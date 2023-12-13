logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Прочее в Беларуси

Рождественский венок .
vip

35 р.

Рождественский венок .

Минская, Минский район

badge-icon
Часовой механизм

10 р.

Часовой механизм

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Декоративные наклейки

15 р.

Декоративные наклейки

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Подставка под чашку / макраме

9 р.

Подставка под чашку / макраме

Минск, Первомайский

Панно

20 р.

Панно

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Камин

1 000 р.

Камин

Гомель

badge-icon
Декорация на стену картина из металла панно

250 р.

Декорация на стену картина из металла панно

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Декор головы животных на стену фигурка носорог

180 р.

Декор головы животных на стену фигурка носорог

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Интерьер

35 р.

Интерьер

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Распродажа новогодняя звезда и дождик

8 р.

Распродажа новогодняя звезда и дождик

Минск, Октябрьский

Новогодние украшения

7 р.

Новогодние украшения

Минск, Партизанский

Предметы интерьера

5 р.

Предметы интерьера

Гомельская, Жлобин

Медвежата Маша и Миша мини игрушка ручная работа

10 р.

Медвежата Маша и Миша мини игрушка ручная работа

Минск, Фрунзенский

Салфетки,связаны спицами,качественными нитками х/б

Договорная

Салфетки,связаны спицами,качественными нитками х/б

Минск, Центральный

Тренога для установки живой ели

10 р.

Тренога для установки живой ели

Минск, Первомайский

Мойка с педьесталом

50 р.

Мойка с педьесталом

Могилев

badge-icon
badge-icon
Мишка ручная работа мини - игрушка 10 см .

10 р.

Мишка ручная работа мини - игрушка 10 см .

Минск, Фрунзенский

Головоломки 11шт.

60 р.

Головоломки 11шт.

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Стекло витражное СССР

90 р.

Стекло витражное СССР

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Шары для интерьера, СССР, 1950 г

70 р.

Шары для интерьера, СССР, 1950 г

Минск, Ленинский

badge-icon
Корзина (для мелочей), из трикотажной пряжи

20 р.

Корзина (для мелочей), из трикотажной пряжи

Минская, Смолевичи

badge-icon
Ладья хрустальная массивная, Польша, 70-е

50 р.

Ладья хрустальная массивная, Польша, 70-е

Минск, Октябрьский

Ладья хрустальная, Польша, 70-е годы

30 р.

Ладья хрустальная, Польша, 70-е годы

Минск, Октябрьский

Интерьерный венок для детской комнаты

65 р.

Интерьерный венок для детской комнаты

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Сундук большой с росписью

200 р.

Сундук большой с росписью

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Новые чёрные рамки

5 р.

Новые чёрные рамки

Минск, Первомайский

Ширма деревянная

Договорная

Ширма деревянная

Минск, Первомайский

Пепельница хрустальная массивная, Польша, 70-е

18 р.

Пепельница хрустальная массивная, Польша, 70-е

Минск, Октябрьский

Пепельница хрустальная, Польша, 70-е годы

12 р.

Пепельница хрустальная, Польша, 70-е годы

Минск, Октябрьский

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Интерьерная лейка 1,5л

55 р.

Интерьерная лейка 1,5л

Могилев

badge-icon
Сувенир керамический ''Башмак''

9 р.

Сувенир керамический ''Башмак''

Минск, Ленинский

Гардеробные, прихожие под заказ.

Договорная

Гардеробные, прихожие под заказ.

Минск, Московский

Декоративные маски из кожи и меха

4 р.

Декоративные маски из кожи и меха

Могилев

Череп лиса, собака, ворона, крыса и др, описание

65 р.

Череп лиса, собака, ворона, крыса и др, описание

Минск, Партизанский

badge-icon
Рога

888 р.

Рога

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Ароматический диффузор

15 р.

Ароматический диффузор

Минск, Советский

badge-icon
Ракушки 20 штук

5 р.

Ракушки 20 штук

Витебск

badge-icon
Пепельница бу в хор сост разм 10-13 см

5 р.

Пепельница бу в хор сост разм 10-13 см

Гродно

Папирус ''Фараон''

7 р.

Папирус ''Фараон''

Минск, Московский

Сердце, доска разделочная.(подарок)

60 р.

Сердце, доска разделочная.(подарок)

Гомельская, Ветка

badge-icon
badge-icon
Рулонные шторы, День-Ночь(Зебра), Бамбуковые

Договорная

Рулонные шторы, День-Ночь(Зебра), Бамбуковые

Брестская, Барановичи

Рассрочка
Магнит на холодильник ''Удачи''

3 р.

Магнит на холодильник ''Удачи''

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная светодиодная полоса YD-1726-5, 5 м (16 режимов подсветки)

Онлайн-заказ

65 р.
47 р.-28%

Умная светодиодная полоса YD-1726-5, 5 м (16 режимов подсветки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ Тонировочная солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х260 см. Комплект-3 шт.

Онлайн-заказ

33 р.

ХИТ Тонировочная солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х260 см. Комплект-3 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Песочная картина / картина - антистресс, 3D MOVING SANDSCAPES Буря в пустыне (прямоугольная рамка)

Онлайн-заказ

49 р.

Песочная картина / картина - антистресс, 3D MOVING SANDSCAPES Буря в пустыне (прямоугольная рамка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Онлайн-заказ

85 р.
79 р.-7%

Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Онлайн-заказ

38.50 р.
34.65 р.-10%

Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

89 р.

Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели