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Красота и здоровьеМедицинские товары

Прочие медицинские товары в Беларуси

Турманиевый ковер NUGA BEST NM-80
vip

550 р.

Турманиевый ковер NUGA BEST NM-80

Минск, Ленинский

Продается сухожар ГП-40 , Витязь.
vip

300 р.

Продается сухожар ГП-40 , Витязь.

Минск, Центральный

Марля медицинская
vip

0.91 р.

Марля медицинская

Минск, Партизанский

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

25 р.

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Питание лечебно-профилактическое

6 р.

Питание лечебно-профилактическое

Гродненская, Волковыск

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Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

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34 р.

Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

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18 р.

Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

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12.50 р.

Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

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12 р.

Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

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14 р.

Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

Онлайн-заказ

16 р.

Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лампа синяя рефлектор

40 р.

Лампа синяя рефлектор

Гомельская, Жлобин

Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

Онлайн-заказ

98 р.

Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01

555 р.

Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР

239.80 р.

Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пелёнки впитывающие

30 р.

Пелёнки впитывающие

Могилев

Стетоскоп Microlife без резиновых трубок

10 р.

Стетоскоп Microlife без резиновых трубок

Минск, Фрунзенский

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Акустическая головка для стетоскопа Microlife

5 р.

Акустическая головка для стетоскопа Microlife

Минск, Фрунзенский

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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

50 р.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

Могилев

Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ

40 р.

Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ

Гродно

Ультрафиолетовая лампа для дома и офиса.доставка

130 р.

Ультрафиолетовая лампа для дома и офиса.доставка

Витебск

Термометр медицинский ртутный

22 р.

Термометр медицинский ртутный

Брест

Маска респиратор KN-95 с клапаном выдоха.ДОСТАВКА

0.55 р.

Маска респиратор KN-95 с клапаном выдоха.ДОСТАВКА

Могилев

МАСКА ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ.ДОСТАВКА ПО РБ

0.10 р.

МАСКА ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ.ДОСТАВКА ПО РБ

Брест

Seni размер L 10 штук

20 р.

Seni размер L 10 штук

Брест

Небулайзер

80 р.

Небулайзер

Минск, Московский

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Влажные салфетки

5 р.

Влажные салфетки

Витебск

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Протез молочной железы 5 размер

40 р.

Протез молочной железы 5 размер

Минск, Фрунзенский

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

50 р.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

Гомель

Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ

40 р.

Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ

Могилев

Протез молочной железы 6 размер

50 р.

Протез молочной железы 6 размер

Минск, Фрунзенский

Иглы для шприц ручек novofine

20 р.

Иглы для шприц ручек novofine

Гомель

Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс

Онлайн-заказ

7.50 р.

Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
АМТ-01. АМТ-01М

55 р.

АМТ-01. АМТ-01М

Могилев

Медецинские товары

Бесплатно

Медецинские товары

Витебск

фонендоскоп

15 р.

фонендоскоп

Гродно

Рефлектор Минина, синяя лампа.

30 р.

Рефлектор Минина, синяя лампа.

Витебск

Прибор для магнитотерапии Белвар АМТ-01 (новый)

55 р.

Прибор для магнитотерапии Белвар АМТ-01 (новый)

Минск, Октябрьский

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Саттелит экспресс

14 р.

Саттелит экспресс

Гомель

Калоприемники одно-компонентные

1 р.

Калоприемники одно-компонентные

Гомельская, Жлобин

190 р.

Лаванда мята лимон Дотерра набор со скидкой

Минск, Фрунзенский

Одноразовые впитывающие пеленки

11 р.

Одноразовые впитывающие пеленки

Брестская, Барановичи

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Амблиостимулятор Аист 01ЛК

90 р.

Амблиостимулятор Аист 01ЛК

Могилевская, Бобруйск

Диодный лазер AS600-808

19 000 р.

Диодный лазер AS600-808

Минская, Солигорск

Hifu Smas 8800d

14 000 р.

Hifu Smas 8800d

Минская, Солигорск

Манометр для измерения давления

15 р.

Манометр для измерения давления

Гродненская, Лида

Товары с доставкой от магазинов

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

25 р.

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

Онлайн-заказ

34 р.

Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

Онлайн-заказ

18 р.

Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

Онлайн-заказ

12.50 р.

Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

Онлайн-заказ

12 р.

Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

Онлайн-заказ

14 р.

Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

Онлайн-заказ

16 р.

Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

Онлайн-заказ

98 р.

Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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