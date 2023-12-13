Товары от Куфар Маркета
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Прочие медицинские товары в Беларуси
550 р.
Турманиевый ковер NUGA BEST NM-80
Минск, Ленинский
300 р.
Продается сухожар ГП-40 , Витязь.
Минск, Центральный
0.91 р.
Марля медицинская
Минск, Партизанский
25 р.
Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница
Минск, Советский
6 р.
Питание лечебно-профилактическое
Гродненская, Волковыск
Онлайн-заказ
34 р.
Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
18 р.
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12 р.
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс
Минск, Центральный
40 р.
Лампа синяя рефлектор
Гомельская, Жлобин
Онлайн-заказ
98 р.
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо
Минск, Центральный
555 р.
Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01
Минск, Центральный
239.80 р.
Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР
Минск, Центральный
30 р.
Пелёнки впитывающие
Могилев
10 р.
Стетоскоп Microlife без резиновых трубок
Минск, Фрунзенский
5 р.
Акустическая головка для стетоскопа Microlife
Минск, Фрунзенский
50 р.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР
Могилев
40 р.
Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ
Гродно
130 р.
Ультрафиолетовая лампа для дома и офиса.доставка
Витебск
22 р.
Термометр медицинский ртутный
Брест
0.55 р.
Маска респиратор KN-95 с клапаном выдоха.ДОСТАВКА
Могилев
0.10 р.
МАСКА ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ.ДОСТАВКА ПО РБ
Брест
20 р.
Seni размер L 10 штук
Брест
80 р.
Небулайзер
Минск, Московский
5 р.
Влажные салфетки
Витебск
40 р.
Протез молочной железы 5 размер
Минск, Фрунзенский
50 р.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР
Гомель
40 р.
Бесконтактный термометр.Доставка по всей РБ
Могилев
50 р.
Протез молочной железы 6 размер
Минск, Фрунзенский
20 р.
Иглы для шприц ручек novofine
Гомель
Онлайн-заказ
7.50 р.
Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс
Минск, Центральный
55 р.
АМТ-01. АМТ-01М
Могилев
Бесплатно
Медецинские товары
Витебск
15 р.
фонендоскоп
Гродно
30 р.
Рефлектор Минина, синяя лампа.
Витебск
55 р.
Прибор для магнитотерапии Белвар АМТ-01 (новый)
Минск, Октябрьский
14 р.
Саттелит экспресс
Гомель
1 р.
Калоприемники одно-компонентные
Гомельская, Жлобин
190 р.
Лаванда мята лимон Дотерра набор со скидкой
Минск, Фрунзенский
11 р.
Одноразовые впитывающие пеленки
Брестская, Барановичи
90 р.
Амблиостимулятор Аист 01ЛК
Могилевская, Бобруйск
19 000 р.
Диодный лазер AS600-808
Минская, Солигорск
14 000 р.
Hifu Smas 8800d
Минская, Солигорск
15 р.
Манометр для измерения давления
Гродненская, Лида
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница
Минск, Советский
Онлайн-заказ
34 р.
Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
18 р.
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12 р.
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
98 р.
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо
Минск, Центральный