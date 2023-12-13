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Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Прочие музыкальные инструменты в Беларуси

Баллалайка огромная,балалайка

Договорная

Баллалайка огромная,балалайка

Брест

Баян

Договорная

Баян

Минск, Октябрьский

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Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-

1 800 р.

Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-

Минск, Первомайский

Линейный массив JBL VerTec 4886

3 000 р.

Линейный массив JBL VerTec 4886

Минск, Фрунзенский

Гитарный процессор ZOOM G2.1 U

295 р.

Гитарный процессор ZOOM G2.1 U

Минск, Первомайский

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RME BABYFACE PRO FS

3 000 р.

RME BABYFACE PRO FS

Минск, Советский

Сабвуфер JBL STX 828

5 000 р.

Сабвуфер JBL STX 828

Минск, Фрунзенский

Альбом баяниста.

15 р.

Альбом баяниста.

Витебск

Сборники песен для баяна

15 р.

Сборники песен для баяна

Витебск

Самоучитель игры на баяне

15 р.

Самоучитель игры на баяне

Витебск

Школа игры на баяне

15 р.

Школа игры на баяне

Витебск

Комбоусилитель Marshall MG15R

600 р.

Комбоусилитель Marshall MG15R

Брест

Гитарный усилитель

Договорная

Гитарный усилитель

Витебск

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Звуковая карта Focusrite Solo 3 gen

350 р.

Звуковая карта Focusrite Solo 3 gen

Минск, Фрунзенский

YAMAHA THR10II

1 200 р.

YAMAHA THR10II

Гродненская, Другие города

Native Instruments Maschine Mikro MK2

500 р.

Native Instruments Maschine Mikro MK2

Минск, Заводской

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Гитарный процессор Line6 pod x3 pro с контроллером

800 р.

Гитарный процессор Line6 pod x3 pro с контроллером

Гомель

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Микшерный пульт цифровой Zoom LiveTrak L-12

2 350 р.

Микшерный пульт цифровой Zoom LiveTrak L-12

Гродно

Чехол для синтезатора

110 р.

Чехол для синтезатора

Минск, Центральный

дудочка декоративная, дерево 25 см

5 р.

дудочка декоративная, дерево 25 см

Минск, Советский

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Изготовление и ремонт щипковых музыкальных инструм

75 р.

Изготовление и ремонт щипковых музыкальных инструм

Минск, Московский

Музыкальные инструмены. Поющие чаши

Договорная

Музыкальные инструмены. Поющие чаши

Минск, Фрунзенский

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Гитарный процессор эффектов Vox STOMPLAB IG

199 р.

Гитарный процессор эффектов Vox STOMPLAB IG

Минск, Первомайский

Укулеле

65 р.

Укулеле

Гомель

Договорная

Баян, гармонь.

Витебская, Толочин

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Калимба - инструмент с волшебным звучанием

85 р.

Калимба - инструмент с волшебным звучанием

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комбоусилитель (Стек)

Договорная

Комбоусилитель (Стек)

Гомель

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Контроллер Pioneer DDJ-RB

700 р.

Контроллер Pioneer DDJ-RB

Брест

Аккордеон Малыш с футляром

100 р.

Аккордеон Малыш с футляром

Гомель

Светодиодный прожектор сценического освещения

140 р.

Светодиодный прожектор сценического освещения

Гомель

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Блиндер

640 р.

Блиндер

Гомель

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DMX контроллер-Цифровой дроссельный диммер

550 р.

DMX контроллер-Цифровой дроссельный диммер

Гомель

Метроном

75 р.

Метроном

Минск, Первомайский

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Carl Martin Classic Chorus

200 р.

Carl Martin Classic Chorus

Гомель

Губная гармошка

Договорная

Губная гармошка

Брест

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Внешняя звуковая карта M-Audio ProjectMix I/O

800 р.

Внешняя звуковая карта M-Audio ProjectMix I/O

Брест

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Гитарный процессор Zoom G2.1u

270 р.

Гитарный процессор Zoom G2.1u

Брест

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Хэндпан( handpan)

2 400 р.

Хэндпан( handpan)

Минская, Минский район

Баян ''этюд''

Договорная

Баян ''этюд''

Минск, Ленинский

Укулеле flight

90 р.

Укулеле flight

Минск, Советский

Продам баян

Договорная

Продам баян

Витебск

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Гармонь нароч-2

50 р.

Гармонь нароч-2

Витебская, Ушачи

Аккордеон периода СССР

Договорная

Аккордеон периода СССР

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Калимба - инструмент с волшебным звучанием

85 р.

Калимба - инструмент с волшебным звучанием

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акустический поролон ''Пирамида'' / Декор / Т-Панель / звукоизоляция и шумоизоляция помещения

25 р.

Акустический поролон ''Пирамида'' / Декор / Т-Панель / звукоизоляция и шумоизоляция помещения

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Гитарный процессор BOSS GT-1000CORE , ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, VIP-ЦЕНА

2 900 р.

Гитарный процессор BOSS GT-1000CORE , ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, VIP-ЦЕНА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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