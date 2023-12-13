Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочие музыкальные инструменты в Беларуси
Договорная
Баллалайка огромная,балалайка
Брест
Договорная
Баян
Минск, Октябрьский
1 800 р.
Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-
Минск, Первомайский
3 000 р.
Линейный массив JBL VerTec 4886
Минск, Фрунзенский
295 р.
Гитарный процессор ZOOM G2.1 U
Минск, Первомайский
3 000 р.
RME BABYFACE PRO FS
Минск, Советский
5 000 р.
Сабвуфер JBL STX 828
Минск, Фрунзенский
15 р.
Альбом баяниста.
Витебск
15 р.
Сборники песен для баяна
Витебск
15 р.
Самоучитель игры на баяне
Витебск
15 р.
Школа игры на баяне
Витебск
600 р.
Комбоусилитель Marshall MG15R
Брест
Договорная
Гитарный усилитель
Витебск
350 р.
Звуковая карта Focusrite Solo 3 gen
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
YAMAHA THR10II
Гродненская, Другие города
500 р.
Native Instruments Maschine Mikro MK2
Минск, Заводской
800 р.
Гитарный процессор Line6 pod x3 pro с контроллером
Гомель
2 350 р.
Микшерный пульт цифровой Zoom LiveTrak L-12
Гродно
110 р.
Чехол для синтезатора
Минск, Центральный
5 р.
дудочка декоративная, дерево 25 см
Минск, Советский
75 р.
Изготовление и ремонт щипковых музыкальных инструм
Минск, Московский
Договорная
Музыкальные инструмены. Поющие чаши
Минск, Фрунзенский
199 р.
Гитарный процессор эффектов Vox STOMPLAB IG
Минск, Первомайский
65 р.
Укулеле
Гомель
Договорная
Баян, гармонь.
Витебская, Толочин
85 р.
Калимба - инструмент с волшебным звучанием
Минск, Фрунзенский
Договорная
Комбоусилитель (Стек)
Гомель
700 р.
Контроллер Pioneer DDJ-RB
Брест
100 р.
Аккордеон Малыш с футляром
Гомель
140 р.
Светодиодный прожектор сценического освещения
Гомель
640 р.
Блиндер
Гомель
550 р.
DMX контроллер-Цифровой дроссельный диммер
Гомель
75 р.
Метроном
Минск, Первомайский
200 р.
Carl Martin Classic Chorus
Гомель
Договорная
Губная гармошка
Брест
800 р.
Внешняя звуковая карта M-Audio ProjectMix I/O
Брест
270 р.
Гитарный процессор Zoom G2.1u
Брест
2 400 р.
Хэндпан( handpan)
Минская, Минский район
Договорная
Баян ''этюд''
Минск, Ленинский
90 р.
Укулеле flight
Минск, Советский
Договорная
Продам баян
Витебск
50 р.
Гармонь нароч-2
Витебская, Ушачи
Договорная
Аккордеон периода СССР
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
85 р.
Калимба - инструмент с волшебным звучанием
Минск, Фрунзенский
25 р.
Акустический поролон ''Пирамида'' / Декор / Т-Панель / звукоизоляция и шумоизоляция помещения
Минск, Фрунзенский
2 900 р.
Гитарный процессор BOSS GT-1000CORE , ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА, VIP-ЦЕНА
Минск, Фрунзенский