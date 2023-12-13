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Ремонт и стройка

Прочее для ремонта и стройки в Беларуси

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РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

6 р.

РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

2 р.

Опилки

Гомель

Доставка по Беларуси
Роллет сантехнический

450 р.

Роллет сантехнический

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Фонтан ( лето у вас дома )

650 р.

Фонтан ( лето у вас дома )

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50

2.60 р.

Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Поддоны б/у

2 р.

Поддоны б/у

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)

70 р.

Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)

Онлайн-заказ

119 р.

Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тентовая,баннерная ткань ПВХ (тент пвх,баннер)

6 р.

Тентовая,баннерная ткань ПВХ (тент пвх,баннер)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
леса строительные аренда прокат

0.20 р.

леса строительные аренда прокат

Гомель

Доставка по Беларуси
Печь отопительная Пегас Термо 200 (булерьян)

777 р.

Печь отопительная Пегас Термо 200 (булерьян)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БЕЛАЯ Сверхпрочная водонепроницаемая клейкая лента шириной 10 см для ремонта протечек.Flex Tape, ско

15 р.

БЕЛАЯ Сверхпрочная водонепроницаемая клейкая лента шириной 10 см для ремонта протечек.Flex Tape, ско

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Вытяжной вентилятор MAUNFELD MFX12BG

77 р.

Вытяжной вентилятор MAUNFELD MFX12BG

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Неодимовый магнит 20х10х3мм с зенковкой. Крепежный

3.90 р.

Неодимовый магнит 20х10х3мм с зенковкой. Крепежный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Техническое обслуживание ворот

Договорная

Техническое обслуживание ворот

Минская, Жодино

Доставка по Беларуси
Опилки (чистые и сухие) Бесплатно

Бесплатно

Опилки (чистые и сухие) Бесплатно

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Набор малярных валиков для покраски 5 в 1 с резервуаром для краски Paint Roller

Онлайн-заказ

37 р.

Набор малярных валиков для покраски 5 в 1 с резервуаром для краски Paint Roller

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
AG918CP-100 Полировальная насадка Sturm, 180мм,

8 р.

AG918CP-100 Полировальная насадка Sturm, 180мм,

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Петли для троса

0.20 р.

Петли для троса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скобы фиксации троса

2 р.

Скобы фиксации троса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
казырек над дверью

Договорная

казырек над дверью

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Бинокулярная лупа налобная с подсветкой MG81007

28 р.

Бинокулярная лупа налобная с подсветкой MG81007

Витебск

Доставка по Беларуси
Несущие подъемные ремни для переноски Glever Garry, нагрузка 220 кг

Онлайн-заказ

31 р.

Несущие подъемные ремни для переноски Glever Garry, нагрузка 220 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лента бордюрная влагостойкая Самоклеящаяся 36х3000 мм (кухня, ванна, туалет) / Защитная лента - упло

Онлайн-заказ

23 р.

Лента бордюрная влагостойкая Самоклеящаяся 36х3000 мм (кухня, ванна, туалет) / Защитная лента - упло

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дрова колотые в ящике

Договорная

Дрова колотые в ящике

Гомель

Доставка по Беларуси
Сэндвич-дымоход 1метр диаметр 115 нерж/нерж 0,8мм

90 р.

Сэндвич-дымоход 1метр диаметр 115 нерж/нерж 0,8мм

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Роллеты на окна, двери, в санузлы

Договорная

Роллеты на окна, двери, в санузлы

Минская, Крупки

Доставка по Беларуси
Печь отопительная (буржуйка) на дровах Kennet Лира

190 р.

Печь отопительная (буржуйка) на дровах Kennet Лира

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Настройка автоматики для ворот

Договорная

Настройка автоматики для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Отопительная печь с водяным контуром Stoker 170 AQUA-G

874 р.

Отопительная печь с водяным контуром Stoker 170 AQUA-G

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Заливочный силикон для форм 5, 10, 30, 40 ед.

37.20 р.

Заливочный силикон для форм 5, 10, 30, 40 ед.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Фундамент сваи под дом баню пирс фундаментные ростверк терраса каркас забор крыша

50 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс фундаментные ростверк терраса каркас забор крыша

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баннеры б/у (рекламные плакаты)

65 р.

Баннеры б/у (рекламные плакаты)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пульт для автоматики

Договорная

Пульт для автоматики

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Клей универсальный водонепроницаемый сильной фиксации для ремонтных работ Flex Glue

Онлайн-заказ

23 р.

Клей универсальный водонепроницаемый сильной фиксации для ремонтных работ Flex Glue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Печь буржуйка на дровах длительного горения Пегас Термо 100

539 р.

Печь буржуйка на дровах длительного горения Пегас Термо 100

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Роллет в санузел

Договорная

Роллет в санузел

Минская, Жодино

Доставка по Беларуси
Суперизол, плита из силиката кальция Silikum 1200x1000х30мм

125 р.

Суперизол, плита из силиката кальция Silikum 1200x1000х30мм

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Винтовые сваи любых размеров с доставкой по РБ

57 р.

Винтовые сваи любых размеров с доставкой по РБ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рольставни для гаража и дверей. Роллеты

600 р.

Рольставни для гаража и дверей. Роллеты

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рольставни для дачи. Монтаж и доставка. Рассрочка

170 р.

Рольставни для дачи. Монтаж и доставка. Рассрочка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Печь отопительная Пегас V8 (300 м3)

1 263 р.

Печь отопительная Пегас V8 (300 м3)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шланг газовый резиновый (ГхГ/ГхШ)

12 р.

Шланг газовый резиновый (ГхГ/ГхШ)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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