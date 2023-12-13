Товары от Куфар Маркета
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Прочее для ремонта и стройки в БеларусиВсе объявления
6 р.
РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
2 р.
Опилки
Гомель
450 р.
Роллет сантехнический
Минская, Борисов
650 р.
Фонтан ( лето у вас дома )
Минск, Центральный
2.60 р.
Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50
Минск, Октябрьский
2 р.
Поддоны б/у
Минская, Смолевичи
70 р.
Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)
Гомельская, Мозырь
Онлайн-заказ
119 р.
Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)
Могилевская, Бобруйск
6 р.
Тентовая,баннерная ткань ПВХ (тент пвх,баннер)
Минск, Первомайский
0.20 р.
леса строительные аренда прокат
Гомель
777 р.
Печь отопительная Пегас Термо 200 (булерьян)
Минск, Фрунзенский
15 р.
БЕЛАЯ Сверхпрочная водонепроницаемая клейкая лента шириной 10 см для ремонта протечек.Flex Tape, ско
Минск, Фрунзенский
77 р.
Вытяжной вентилятор MAUNFELD MFX12BG
Минск, Первомайский
3.90 р.
Неодимовый магнит 20х10х3мм с зенковкой. Крепежный
Минск, Фрунзенский
Договорная
Техническое обслуживание ворот
Минская, Жодино
Бесплатно
Опилки (чистые и сухие) Бесплатно
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
37 р.
Набор малярных валиков для покраски 5 в 1 с резервуаром для краски Paint Roller
Минск, Центральный
8 р.
AG918CP-100 Полировальная насадка Sturm, 180мм,
Минск, Первомайский
0.20 р.
Петли для троса
Минск, Первомайский
2 р.
Скобы фиксации троса
Минск, Первомайский
Договорная
казырек над дверью
Гродненская, Лида
28 р.
Бинокулярная лупа налобная с подсветкой MG81007
Витебск
Онлайн-заказ
31 р.
Несущие подъемные ремни для переноски Glever Garry, нагрузка 220 кг
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23 р.
Лента бордюрная влагостойкая Самоклеящаяся 36х3000 мм (кухня, ванна, туалет) / Защитная лента - упло
Минск, Центральный
Договорная
Дрова колотые в ящике
Гомель
90 р.
Сэндвич-дымоход 1метр диаметр 115 нерж/нерж 0,8мм
Минск, Фрунзенский
Договорная
Роллеты на окна, двери, в санузлы
Минская, Крупки
190 р.
Печь отопительная (буржуйка) на дровах Kennet Лира
Минск, Фрунзенский
Договорная
Настройка автоматики для ворот
Минская, Борисов
874 р.
Отопительная печь с водяным контуром Stoker 170 AQUA-G
Минск, Фрунзенский
37.20 р.
Заливочный силикон для форм 5, 10, 30, 40 ед.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс фундаментные ростверк терраса каркас забор крыша
Минск, Центральный
65 р.
Баннеры б/у (рекламные плакаты)
Минск, Первомайский
Договорная
Пульт для автоматики
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
23 р.
Клей универсальный водонепроницаемый сильной фиксации для ремонтных работ Flex Glue
Минск, Центральный
539 р.
Печь буржуйка на дровах длительного горения Пегас Термо 100
Минск, Фрунзенский
Договорная
Роллет в санузел
Минская, Жодино
125 р.
Суперизол, плита из силиката кальция Silikum 1200x1000х30мм
Минск, Фрунзенский
57 р.
Винтовые сваи любых размеров с доставкой по РБ
Минская, Минский район
600 р.
Рольставни для гаража и дверей. Роллеты
Минск, Фрунзенский
170 р.
Рольставни для дачи. Монтаж и доставка. Рассрочка
Минск, Партизанский
1 263 р.
Печь отопительная Пегас V8 (300 м3)
Минск, Фрунзенский
12 р.
Шланг газовый резиновый (ГхГ/ГхШ)
Минск, Фрунзенский