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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Беларуси

Фишки Бургер Кинг А4

1 р.

Фишки Бургер Кинг А4

Минск, Московский

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Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

20 р.

Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Минская, Молодечно

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Советы ранние 40 шт

25 р.

Советы ранние 40 шт

Минск, Первомайский

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Формы для хлеба

15 р.

Формы для хлеба

Брестская, Лунинец

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НОВЫЙ ШУНТ 100 Ампер

20 р.

НОВЫЙ ШУНТ 100 Ампер

Минск, Московский

Ватная ёлочная игрушка

Договорная

Ватная ёлочная игрушка

Гродно

НОВЫЙ ШУНТ 300 Ампер

30 р.

НОВЫЙ ШУНТ 300 Ампер

Минск, Московский

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кинокамера ломо-218

15 р.

кинокамера ломо-218

Минская, Борисов

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Монета 1р

Договорная

Монета 1р

Минская, Березино

Швейная машинка

Договорная

Швейная машинка

Витебск

Копилка

40 р.

Копилка

Минск, Фрунзенский

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Рубанки старинные фигурные 3 шт

25 р.

Рубанки старинные фигурные 3 шт

Минск, Центральный

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СТАРИННЫЕ

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СТАРИННЫЕ

Гомель

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Советские деньги

50 р.

Советские деньги

Гомель

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Счеты СССР

5 р.

Счеты СССР

Могилевская, Другие города

Набор монет 30 х годов

8 р.

Набор монет 30 х годов

Гомель

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Комбинезон,Голландского моряка Новый..

100 р.

Комбинезон,Голландского моряка Новый..

Витебск

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Набор двоечек

8 р.

Набор двоечек

Гомель

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Селедочницы

3 р.

Селедочницы

Витебская, Орша

Корзина для хранения 14 л.

10 р.

Корзина для хранения 14 л.

Минск, Первомайский

Антиквариат

7 р.

Антиквариат

Минск, Заводской

БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....

200 р.

БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....

Могилев

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Чемодан Ссср

10 р.

Чемодан Ссср

Минск, Московский

Телевизор Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

30 р.

Телевизор Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

Минск, Московский

Радиоприёмник Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

20 р.

Радиоприёмник Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

Минск, Московский

Новогодний дождик Ссср

10 р.

Новогодний дождик Ссср

Минск, Московский

Ложки, вилки мельхиоровые

100 р.

Ложки, вилки мельхиоровые

Минская, Минский район

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Игрушки

10 р.

Игрушки

Минск, Фрунзенский

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Гобелен.''Гора Фудзияма.''

40 р.

Гобелен.''Гора Фудзияма.''

Минск, Первомайский

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Вещи из СССР

Договорная

Вещи из СССР

Минск, Центральный

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Ручная кофемолка СССР

45 р.

Ручная кофемолка СССР

Могилев

Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)

50 р.

Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)

Могилев

Новогодние игрушки

8 р.

Новогодние игрушки

Минск, Заводской

ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Договорная

ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Минская, Слуцк

Значок Ленин СССР

Договорная

Значок Ленин СССР

Минск, Советский

Светильник СССР, 1970 е

25 р.

Светильник СССР, 1970 е

Минск, Центральный

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Часы

Договорная

Часы

Гомельская, Мозырь

Перископ буссоль ПАБ-2м почта.

150 р.

Перископ буссоль ПАБ-2м почта.

Минск, Центральный

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Кувшин с кружками

45 р.

Кувшин с кружками

Брест

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Коллекции Статуэтка Лебедь

15 р.

Коллекции Статуэтка Лебедь

Брестская, Пинск

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Люстра хрусталь ссср

100 р.

Люстра хрусталь ссср

Могилевская, Бобруйск

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Ёлочные игрушки СССР

Договорная

Ёлочные игрушки СССР

Брест

Изделия сов.пр-ва.

Договорная

Изделия сов.пр-ва.

Гродно

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