Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Беларуси
1 р.
Фишки Бургер Кинг А4
Минск, Московский
20 р.
Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ
Минская, Молодечно
25 р.
Советы ранние 40 шт
Минск, Первомайский
15 р.
Формы для хлеба
Брестская, Лунинец
20 р.
НОВЫЙ ШУНТ 100 Ампер
Минск, Московский
Договорная
Ватная ёлочная игрушка
Гродно
30 р.
НОВЫЙ ШУНТ 300 Ампер
Минск, Московский
15 р.
кинокамера ломо-218
Минская, Борисов
Договорная
Монета 1р
Минская, Березино
Договорная
Швейная машинка
Витебск
40 р.
Копилка
Минск, Фрунзенский
25 р.
Рубанки старинные фигурные 3 шт
Минск, Центральный
Договорная
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СТАРИННЫЕ
Гомель
50 р.
Советские деньги
Гомель
5 р.
Счеты СССР
Могилевская, Другие города
8 р.
Набор монет 30 х годов
Гомель
100 р.
Комбинезон,Голландского моряка Новый..
Витебск
8 р.
Набор двоечек
Гомель
3 р.
Селедочницы
Витебская, Орша
10 р.
Корзина для хранения 14 л.
Минск, Первомайский
7 р.
Антиквариат
Минск, Заводской
200 р.
БПЦ 8*30 КОМЗ родом из СССР....
Могилев
10 р.
Чемодан Ссср
Минск, Московский
30 р.
Телевизор Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА
Минск, Московский
20 р.
Радиоприёмник Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА
Минск, Московский
10 р.
Новогодний дождик Ссср
Минск, Московский
100 р.
Ложки, вилки мельхиоровые
Минская, Минский район
10 р.
Игрушки
Минск, Фрунзенский
40 р.
Гобелен.''Гора Фудзияма.''
Минск, Первомайский
Договорная
Вещи из СССР
Минск, Центральный
45 р.
Ручная кофемолка СССР
Могилев
50 р.
Фарфоровый светильник-ночник ''Домик'' (ГДР)
Могилев
8 р.
Новогодние игрушки
Минск, Заводской
Договорная
ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.
Минская, Слуцк
Договорная
Значок Ленин СССР
Минск, Советский
25 р.
Светильник СССР, 1970 е
Минск, Центральный
Договорная
Часы
Гомельская, Мозырь
150 р.
Перископ буссоль ПАБ-2м почта.
Минск, Центральный
45 р.
Кувшин с кружками
Брест
15 р.
Коллекции Статуэтка Лебедь
Брестская, Пинск
100 р.
Люстра хрусталь ссср
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ёлочные игрушки СССР
Брест
Договорная
Изделия сов.пр-ва.
Гродно