Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Беларуси
Договорная
Счёты СССР
Минск, Первомайский
12 р.
Новогодняя елочная гирлянда Звезды из СССР
Могилев
200 р.
Ложка столовая, серебро 84 пробы нач. 19 века
Минск, Ленинский
60 р.
Переговорное устройство
Брестская, Барановичи
Договорная
Часы
Минская, Борисов
25 р.
Гобелен СССР
Гродненская, Лида
15 500 р.
Картина 19 века. Minsk на верстовом столбе
Гомель
15 р.
Детская швейная машина СССР
Витебск
1 200 р.
Столик
Минск, Заводской
60 р.
Брошь винтаж
Минск, Московский
170 р.
Все для фотографий фотоаппарат СМЕНА- 8М
Гомельская, Мозырь
10 р.
Маслёнка
Гомель
80 р.
Сервиз чайно-кофейный Пастушка
Минск, Ленинский
140 р.
Клипсы винтаж
Минск, Московский
12 р.
Ремни из СССР
Гродно
65 р.
Собрание сочинений
Гродненская, Лида
Договорная
Монетка
Могилевская, Дрибин
60 р.
Плюшевый ковёр СССР. Олени
Гродненская, Лида
85 р.
Машинка ссср Волга
Витебск
3 р.
Ёлочные игрушки(стекло,СССР)
Брестская, Пинск
13 р.
Hot Wheels
Минск, Октябрьский
400 р.
антиквариат
Минск, Советский
25 р.
Знак ВДВ 90 лет.
Гродненская, Слоним
20 р.
Подставка для елки СССР
Брестская, Барановичи
5 р.
Чашка с блюдцем салатник Полонное
Минск, Заводской
33 р.
Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951
Брестская, Кобрин
30 р.
Ножи мельхиоровые 5 штук
Могилев
155 р.
Кукла коллекционная
Могилевская, Бобруйск
100 р.
антиквариат
Минск, Советский
20 р.
Инструмент.декор......прошлый век
Минск, Октябрьский
14 р.
Монеты поштучно
Минск, Фрунзенский
70 р.
антиквариат
Минск, Советский
Договорная
Лермонтов Избранные произведения
Минск, Первомайский
20 р.
Кофейник .
Гомельская, Мозырь
65 р.
Морской маяк.Авторская работа из СССР
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Этнопредметы
Могилев
20 р.
Винтаж
Минск, Первомайский
70 р.
Вкладыши из жевачки Final (черные номера ) 47 шт
Минск, Октябрьский
2 р.
Ёлочные игрушки .
Витебск
Договорная
Зеркало СССР
Витебская, Полоцк
Договорная
Советский энциклопедический словарь и справочник
Минск, Первомайский
25 р.
Бритва опасная Новая
Минск, Фрунзенский
50 р.
Корвет на стену в хорошем состоянии
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский