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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Беларуси

Счёты СССР

Договорная

Счёты СССР

Минск, Первомайский

Новогодняя елочная гирлянда Звезды из СССР

12 р.

Новогодняя елочная гирлянда Звезды из СССР

Могилев

Ложка столовая, серебро 84 пробы нач. 19 века

200 р.

Ложка столовая, серебро 84 пробы нач. 19 века

Минск, Ленинский

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Переговорное устройство

60 р.

Переговорное устройство

Брестская, Барановичи

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Часы

Договорная

Часы

Минская, Борисов

Гобелен СССР

25 р.

Гобелен СССР

Гродненская, Лида

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Картина 19 века. Minsk на верстовом столбе

15 500 р.

Картина 19 века. Minsk на верстовом столбе

Гомель

Детская швейная машина СССР

15 р.

Детская швейная машина СССР

Витебск

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Столик

1 200 р.

Столик

Минск, Заводской

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Брошь винтаж

60 р.

Брошь винтаж

Минск, Московский

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Все для фотографий фотоаппарат СМЕНА- 8М

170 р.

Все для фотографий фотоаппарат СМЕНА- 8М

Гомельская, Мозырь

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Маслёнка

10 р.

Маслёнка

Гомель

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Сервиз чайно-кофейный Пастушка

80 р.

Сервиз чайно-кофейный Пастушка

Минск, Ленинский

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Клипсы винтаж

140 р.

Клипсы винтаж

Минск, Московский

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Ремни из СССР

12 р.

Ремни из СССР

Гродно

Собрание сочинений

65 р.

Собрание сочинений

Гродненская, Лида

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Монетка

Договорная

Монетка

Могилевская, Дрибин

Плюшевый ковёр СССР. Олени

60 р.

Плюшевый ковёр СССР. Олени

Гродненская, Лида

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Машинка ссср Волга

85 р.

Машинка ссср Волга

Витебск

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Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

3 р.

Ёлочные игрушки(стекло,СССР)

Брестская, Пинск

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Hot Wheels

13 р.

Hot Wheels

Минск, Октябрьский

антиквариат

400 р.

антиквариат

Минск, Советский

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Знак ВДВ 90 лет.

25 р.

Знак ВДВ 90 лет.

Гродненская, Слоним

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Подставка для елки СССР

20 р.

Подставка для елки СССР

Брестская, Барановичи

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Чашка с блюдцем салатник Полонное

5 р.

Чашка с блюдцем салатник Полонное

Минск, Заводской

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Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951

33 р.

Трехпалые стрелковые рукавицы армии США м-1951

Брестская, Кобрин

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Ножи мельхиоровые 5 штук

30 р.

Ножи мельхиоровые 5 штук

Могилев

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Кукла коллекционная

155 р.

Кукла коллекционная

Могилевская, Бобруйск

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антиквариат

100 р.

антиквариат

Минск, Советский

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Инструмент.декор......прошлый век

20 р.

Инструмент.декор......прошлый век

Минск, Октябрьский

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Монеты поштучно

14 р.

Монеты поштучно

Минск, Фрунзенский

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антиквариат

70 р.

антиквариат

Минск, Советский

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Лермонтов Избранные произведения

Договорная

Лермонтов Избранные произведения

Минск, Первомайский

Кофейник .

20 р.

Кофейник .

Гомельская, Мозырь

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Морской маяк.Авторская работа из СССР

65 р.

Морской маяк.Авторская работа из СССР

Могилевская, Бобруйск

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Этнопредметы

Договорная

Этнопредметы

Могилев

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Винтаж

20 р.

Винтаж

Минск, Первомайский

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Вкладыши из жевачки Final (черные номера ) 47 шт

70 р.

Вкладыши из жевачки Final (черные номера ) 47 шт

Минск, Октябрьский

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Ёлочные игрушки .

2 р.

Ёлочные игрушки .

Витебск

Зеркало СССР

Договорная

Зеркало СССР

Витебская, Полоцк

Советский энциклопедический словарь и справочник

Договорная

Советский энциклопедический словарь и справочник

Минск, Первомайский

Бритва опасная Новая

25 р.

Бритва опасная Новая

Минск, Фрунзенский

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Корвет на стену в хорошем состоянии

50 р.

Корвет на стену в хорошем состоянии

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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