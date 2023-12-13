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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Беларуси

Кронштейн для антены

5 р.

Кронштейн для антены

Минск, Фрунзенский

Видеонаблюдение (регистратор+камеры)

280 р.

Видеонаблюдение (регистратор+камеры)

Брестская, Пинск

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Кронштейн на стену

15 р.

Кронштейн на стену

Минск, Первомайский

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Домашний кинотеатр.

60 р.

Домашний кинотеатр.

Брестская, Пинск

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Музыкальный центр

150 р.

Музыкальный центр

Витебская, Поставы

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Коробка для телевизора 55 дюймов

Бесплатно

Коробка для телевизора 55 дюймов

Минск, Фрунзенский

Разветвитель для антенны, штекер.

5 р.

Разветвитель для антенны, штекер.

Минск, Заводской

Перенастройка Триколор ТВ Центр на Сибирь

100 р.

Перенастройка Триколор ТВ Центр на Сибирь

Минск, Фрунзенский

Подписка Яндекс плюс

21.70 р.

Подписка Яндекс плюс

Минск, Фрунзенский

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Видеомикшер Panasonic AG-MX70E (8313)

650 р.

Видеомикшер Panasonic AG-MX70E (8313)

Минск, Первомайский

Кинескоп 29'' LG PHILIPS A68ERF142X044 AY20040121

80 р.

Кинескоп 29'' LG PHILIPS A68ERF142X044 AY20040121

Минск, Советский

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Домашний кинотеатр

180 р.

Домашний кинотеатр

Минск, Московский

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Устройство для проведения видео конференций

9 000 р.

Устройство для проведения видео конференций

Минск, Московский

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

120 р.

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

Витебская, Лепель

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Стойка для проектора

250 р.

Стойка для проектора

Минск, Заводской

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DVD плеер DENON 2930 БЕЗ ТОРГА

480 р.

DVD плеер DENON 2930 БЕЗ ТОРГА

Витебская, Орша

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Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

10 р.

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

Минск, Первомайский

Подставка кронштейн под телевизор, новая

15 р.

Подставка кронштейн под телевизор, новая

Минск, Фрунзенский

Смарт ТВ-приставка

80 р.

Смарт ТВ-приставка

Могилев

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Видеомагнитофон

10 р.

Видеомагнитофон

Витебская, Полоцк

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

25 р.

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

Витебск

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Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеомагнитофон AKAI VS-R150

80 р.

Видеомагнитофон AKAI VS-R150

Минск, Центральный

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TOX3 4x32

230 р.

TOX3 4x32

Гродненская, Лида

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Медиаплеер Asus OPlay mini

15 р.

Медиаплеер Asus OPlay mini

Минск, Московский

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ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

230 р.

ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

Минск, Заводской

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Андроид приставка

Договорная

Андроид приставка

Гомельская, Житковичи

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Договорная

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Минск, Московский

плата от телевизоров и др

5 р.

плата от телевизоров и др

Минск, Фрунзенский

Продам скарты к телевизору и видео.

Договорная

Продам скарты к телевизору и видео.

Минск, Фрунзенский

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Amazon Fire TV Stick Lite с

100 р.

Amazon Fire TV Stick Lite с

Могилев

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Подсветка для телевизора

20 р.

Подсветка для телевизора

Минск, Фрунзенский

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

25 р.

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

Витебск

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

300 р.

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

Гомель

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Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

130 р.

Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

Витебская, Орша

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Пульт универсальный.

9 р.

Пульт универсальный.

Гродно

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Пульт универсальный

12 р.

Пульт универсальный

Гродненская, Лида

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

70 р.

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

Витебск

Веб-камера Logitech Brio 500

300 р.

Веб-камера Logitech Brio 500

Витебск

3 600 р.

Цветная бегущая строка 300х50 см

Брестская, Белоозёрск

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Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеомагнитофон Fisher

25 р.

Видеомагнитофон Fisher

Минск, Заводской

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Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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