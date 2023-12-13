logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Садовая мебель и бассейны
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огородСадовая мебель и бассейны

Прочее из садовой мебели и бассейнов в Беларуси

Фильтр для пруда на 250м3

8 000 р.

Фильтр для пруда на 250м3

Минск, Первомайский

Декоративный колодец.

160 р.

Декоративный колодец.

Витебская, Полоцк

Водонагреватель для бассейна

50 р.

Водонагреватель для бассейна

Минск, Московский

badge-icon
Лавка в баню

Договорная

Лавка в баню

Витебск

badge-icon
Лавочка стул

60 р.

Лавочка стул

Витебск

Подвесной гамак Green Glade G-041

Онлайн-заказ

48.54 р.

Подвесной гамак Green Glade G-041

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовая розетка. Столб для зарядки электромобиля.

150 р.

Садовая розетка. Столб для зарядки электромобиля.

Могилев

Скамейка

560 р.

Скамейка

Брест

badge-icon
Умывальник с подогревом ТермМикс-Тандем 17л м.кран

260 р.

Умывальник с подогревом ТермМикс-Тандем 17л м.кран

Минск, Центральный

Табурет, немного б/у, 1шт

20 р.

Табурет, немного б/у, 1шт

Минск, Центральный

badge-icon
Табурет деревянный, крепкий, 2шт

25 р.

Табурет деревянный, крепкий, 2шт

Минск, Центральный

badge-icon
Колодец из бревна

849 р.

Колодец из бревна

Минск, Фрунзенский

Шезлонг раскладной / раскладушка

120 р.

Шезлонг раскладной / раскладушка

Минская, Несвиж

Насос для бассейна.

45 р.

Насос для бассейна.

Минск, Московский

badge-icon
Подушка для подвесных качелей

50 р.

Подушка для подвесных качелей

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Домик , крышка на колодец чистка колодца

Договорная

Домик , крышка на колодец чистка колодца

Минская, Другие города

кормушка

20 р.

кормушка

Брестская, Пружаны

badge-icon
Чешки для йоги противоскользящие Yoga Shoes / носки для йоги и пилатеса с открытыми пальцами / 34-40

Онлайн-заказ

34 р.

Чешки для йоги противоскользящие Yoga Shoes / носки для йоги и пилатеса с открытыми пальцами / 34-40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скамья (лавка)

50 р.

Скамья (лавка)

Витебск

badge-icon
Подушка для садовой мебели Loon Чериот 40х60 и 60x60

45 р.

Подушка для садовой мебели Loon Чериот 40х60 и 60x60

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Украшение для сада.

Договорная

Украшение для сада.

Гродненская, Лида

Гамак (Арт. 109/231113)

22.91 р.

Гамак (Арт. 109/231113)

Могилев

Скамейки, лавки, табуреты

50 р.

Скамейки, лавки, табуреты

Минск, Центральный

Подушка для садовой мебели Loon Гарди 40x60 и 60x60

55 р.

Подушка для садовой мебели Loon Гарди 40x60 и 60x60

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гамак

47 р.

Гамак

Брестская, Каменец

badge-icon
Цветочница

250 р.

Цветочница

Витебская, Полоцк

badge-icon
Баня Овало-бочка 4 метра

9 000 р.

Баня Овало-бочка 4 метра

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Онлайн-заказ

35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Туалет дачный

400 р.

Туалет дачный

Брестская, Лунинец

Урна уличная

Договорная

Урна уличная

Минская, Марьина Горка

Скамейка парковая

Договорная

Скамейка парковая

Минская, Марьина Горка

Подушка Loon Твин 60х100

75 р.

Подушка Loon Твин 60х100

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подушки

130 р.

Подушки

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Кресло подвесное

260 р.

Кресло подвесное

Гродненская, Лида

Домик для колодца воложинский район чистка колодца

Договорная

Домик для колодца воложинский район чистка колодца

Минская, Воложин

Гамак (200 * 100 см), новый

30 р.

Гамак (200 * 100 см), новый

Минск, Фрунзенский

Кресло качалка из ротанга

600 р.

Кресло качалка из ротанга

Минск, Первомайский

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом '' Angers-comfort '

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом '' Angers-comfort '

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом ''Avignon''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом ''Avignon''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом ''Essex''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом ''Essex''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Лавка

70 р.

Лавка

Брестская, Пружаны

Диваны лофт на террасу

55 р.

Диваны лофт на террасу

Брест

Купель пластиковая с сиденьями большая

1 799 р.

Купель пластиковая с сиденьями большая

Минск, Московский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Подвесной гамак Green Glade G-041

Онлайн-заказ

48.54 р.

Подвесной гамак Green Glade G-041

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чешки для йоги противоскользящие Yoga Shoes / носки для йоги и пилатеса с открытыми пальцами / 34-40

Онлайн-заказ

34 р.

Чешки для йоги противоскользящие Yoga Shoes / носки для йоги и пилатеса с открытыми пальцами / 34-40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка для садовой мебели Loon Чериот 40х60 и 60x60

45 р.

Подушка для садовой мебели Loon Чериот 40х60 и 60x60

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подушка для садовой мебели Loon Гарди 40x60 и 60x60

55 р.

Подушка для садовой мебели Loon Гарди 40x60 и 60x60

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Овало-бочка 4 метра

9 000 р.

Баня Овало-бочка 4 метра

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Онлайн-заказ

35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка Loon Твин 60х100

75 р.

Подушка Loon Твин 60х100

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом '' Angers-comfort '

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕТНИХ ДОМОВ. Летний дом '' Angers-comfort '

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода