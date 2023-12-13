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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для мальчиков

Прочая одежда для мальчиков в Беларуси

Фартук детский «Имбирное печенье» Винтер IKEAФартук детский «Имбирное печенье» Винтер IKEA

10 р.

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Фартук детский «Имбирное печенье» Винтер IKEA

Термобелье для мальчикаТермобелье для мальчика

12 р.

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Термобелье для мальчика

146 - 152 (11 лет)

Костюм снеговика Костюм снеговика

15 р.

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Костюм снеговика

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Новогодний синий костюм Деда Мороза рост80см+ Новогодний синий костюм Деда Мороза рост80см+

130 р.

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Новогодний синий костюм Деда Мороза рост80см+

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Одежда пакетом для мальчика, 92-110 смОдежда пакетом для мальчика, 92-110 см

65 р.

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Одежда пакетом для мальчика, 92-110 см

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пакет вещейПакет вещей

3 р.

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Пакет вещей

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Одежда Одежда

1 р.

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Одежда

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Карнавальный костюм МишкиКарнавальный костюм Мишки

10 р.

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Карнавальный костюм Мишки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Костюм медведя Костюм медведя

15 р.

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Костюм медведя

134 - 140 (9 лет)

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Карнавальные костюмыКарнавальные костюмы

30 р.

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Карнавальные костюмы

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Маркировка 24 в хорошем состоянии Маркировка 24 в хорошем состоянии

Договорная

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Маркировка 24 в хорошем состоянии

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Маркировка 26 в хорошем состоянии Маркировка 26 в хорошем состоянии

Договорная

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Маркировка 26 в хорошем состоянии

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Лот одеждыЛот одежды

25 р.

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Лот одежды

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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новогодний костюмновогодний костюм

15 р.

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новогодний костюм

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Маркировка 34, в хорошем состоянии Маркировка 34, в хорошем состоянии

10 р.

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Маркировка 34, в хорошем состоянии

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Одежда для дома Одежда для дома

5 р.

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Одежда для дома

80 - 86 (1-2 года)

КомплектКомплект

25 р.

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Комплект

86 - 92 (2 года)

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Шляпа пиратаШляпа пирата

8 р.

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Шляпа пирата

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Снеговик на утренник Снеговик на утренник

20 р.

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Снеговик на утренник

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Боди для мальчика Боди для мальчика

25 р.

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Боди для мальчика

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Костюм новогодний Халк, длина 100смКостюм новогодний Халк, длина 100см

15 р.

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Костюм новогодний Халк, длина 100см

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Новогодние детские костюмы Новогодние детские костюмы

10 р.

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Новогодние детские костюмы

116 - 122 (6 лет)

Карнавальный костюм снеговикКарнавальный костюм снеговик

20 р.

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Карнавальный костюм снеговик

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Детские вещи лотомДетские вещи лотом

10 р.

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Детские вещи лотом

80 - 86 (1-2 года)

Карнавальный костюмКарнавальный костюм

20 р.

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Карнавальный костюм

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Новогодний костюм''Белый мишка'' на 3-5летНовогодний костюм''Белый мишка'' на 3-5лет

25 р.

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Новогодний костюм''Белый мишка'' на 3-5лет

92 - 98 (3 года), 104 - 110 (5 лет)

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Костюм снеговика.Костюм снеговика.

15 р.

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Костюм снеговика.

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Новогодний костюм пожарникНовогодний костюм пожарник

50 р.

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Новогодний костюм пожарник

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Карнавальный костюм гнома и буратино 2в1Карнавальный костюм гнома и буратино 2в1

30 р.

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Карнавальный костюм гнома и буратино 2в1

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Отдам детские вещиОтдам детские вещи

Договорная

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Отдам детские вещи

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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50 р.

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Продам

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Боди, Ромпер с 3 мес до 24,многоБоди, Ромпер с 3 мес до 24,много

3 р.

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Боди, Ромпер с 3 мес до 24,много

80 - 86 (1-2 года)

Пилотка ''моряка'' для мальчикаПилотка ''моряка'' для мальчика

10 р.

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Пилотка ''моряка'' для мальчика

122 - 128 (7 лет)

Спортивный костюм Спортивный костюм

11 р.

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Спортивный костюм

80 - 86 (1-2 года)

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Подтяжки детскиеПодтяжки детские

3 р.

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Подтяжки детские

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Рубашки, кофточки на мальчика. Рубашки, кофточки на мальчика.

Договорная

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Рубашки, кофточки на мальчика.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Для мальчиковДля мальчиков

1 р.

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Для мальчиков

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Карнавальный костюм пиратаКарнавальный костюм пирата

40 р.

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Карнавальный костюм пирата

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Детская одеждаДетская одежда

7 р.

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Детская одежда

134 - 140 (9 лет)

Зимние кожаные сапожки ШаговитаЗимние кожаные сапожки Шаговита

15 р.

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Зимние кожаные сапожки Шаговита

98 - 104 (4 года)

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Ботинки детские размер 25Ботинки детские размер 25

13 р.

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Ботинки детские размер 25

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Новогодний карнавальный костюм дракулыНовогодний карнавальный костюм дракулы

3 р.

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Новогодний карнавальный костюм дракулы

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Лот джинсы и свитшот Лот джинсы и свитшот

15 р.

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Лот джинсы и свитшот

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Товары с доставкой от магазинов

Халат для уроков труда (Доставка по РБ)

17.50 р.

Халат для уроков труда (Доставка по РБ)

Могилев

Доставка по Беларуси
Комплект байка утепленная, джинсы

50 р.

Комплект байка утепленная, джинсы

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
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