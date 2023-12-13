Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Беларуси
270 р.
Виниловый проигрыватель Lenco led-40 +3 пластинки
Минск, Центральный
50 р.
Продам динамики
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
Акустическая система (активная)
Минск, Заводской
850 р.
Колонки Diolog
Гомельская, Лельчицы
15 р.
Магнитофон
Минск, Первомайский
20 р.
Плеер
Минск, Заводской
120 р.
Колонки 2 шт
Минск, Центральный
Договорная
Динамики ТВ Горизонт, 2ГД-38, 4ГД-43 и др., грили
Гомельская, Речица
720 р.
проигрыватель винила pioneer PL30
Минск, Фрунзенский
420 р.
Усилитель kixs 600 и буфер mistori
Могилевская, Кричев
Договорная
динамик
Витебск
Договорная
Аудиотехника
Минск, Фрунзенский
300 р.
Саб
Брестская, Дрогичин
60 р.
Аудиотехника
Брестская, Кобрин
150 р.
Сабвуфер
Витебск
400 р.
Тюнер SONY ST-2950F
Минск, Советский
160 р.
Диктофон цифровой Sony ICD-PX820 USB 2Гб стерео
Минск, Советский
Договорная
Колонки
Брестская, Пинск
35 р.
могнетола LG
Витебская, Полоцк
240 р.
Проигрыватель пластинок ION Vinyl Motion
Могилевская, Глуск
200 р.
саб
Гомельская, Лельчицы
2 000 р.
ЦАП DAC10 dual ES9038PRO
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.70 р.
Пульт Rexant 38-0001
Минск, Центральный
Договорная
Динамики
Брестская, Барановичи
3 070 р.
Universal Apollo twin x DUO
Минск, Московский
1 700 р.
Виниловый проигрыватель audio-technica AT-LP140XP
Минск, Октябрьский
200 р.
Сабвуфер
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
11.06 р.
Универсальный пульт ДУ Rexant RX-952
Минск, Центральный
260 р.
Колонка и Караоке-система Peterhot А100
Минск, Центральный
220 р.
Умная колонка Яндекс Станция Мини без часов серая
Минск, Фрунзенский
520 р.
Рабочая станция синтезатор korg pa50
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
797.35 р.
Саундбар LG SN4
Минск, Центральный
920 р.
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee зеленая
Минск, Фрунзенский
21.95 р.
Яндекс Плюс 12 месяцев
Минск, Ленинский
30 р.
Колонки без динамиков
Минск, Фрунзенский
370 р.
Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen USB
Минск, Фрунзенский
600 р.
Рекордер диктофон Zoom h5
Минская, Клецк
60 р.
Колонки Sven SPS-600
Минск, Фрунзенский
250 р.
Новый виниловый проигрыватель Alive Audio STORIES
Минск, Советский
300 р.
Виниловый проигрыватель чимоданчик
Минск, Первомайский
45 р.
Динамики 2шт
Минск, Советский
10 р.
USB блютуз аудио приемник (Bluetooth AUX Receiver)
Минск, Фрунзенский
40 р.
принтер
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
12.70 р.
Пульт Rexant 38-0001
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11.06 р.
Универсальный пульт ДУ Rexant RX-952
Минск, Центральный
220 р.
Умная колонка Яндекс Станция Мини без часов серая
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
797.35 р.
Саундбар LG SN4
Минск, Центральный
920 р.
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee зеленая
Минск, Фрунзенский
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный