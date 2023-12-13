Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Беларуси
20 р.
Крестики (цена за все)
Минск, Первомайский
45 р.
Шелкография в бронзе
Минск, Фрунзенский
70 р.
Бюст
Минск, Фрунзенский
150 р.
Статуэтка фарфоровая, Олимпийский мишка ссср
Витебская, Орша
25 р.
Светильник бра - раритет - в рабочем состоянии
Минск, Первомайский
40 р.
Кукла из соломы
Минск, Московский
545 р.
Картина ''Маленький табун''
Минск, Центральный
10 р.
''Обнаженная на синем фоне'' зарисовка а4
Минск, Первомайский
30 р.
Фарфоровая статуэтка львица
Минск, Фрунзенский
60 р.
Ваза латунь индия
Минская, Минский район
Договорная
Магнит-Открывашка
Минск, Заводской
30 р.
Старая ручная вышивка Танцовщица
Гомель
30 р.
Глобус статуэтка
Гродно
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
15 р.
Зайчик фарфор
Минск, Центральный
21 р.
Медведь фарфор ссср
Минск, Центральный
350 р.
Продам гобелен Густав Климт Поцелуй
Витебск
150 р.
Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.
Витебская, Глубокое
28 р.
Натуральный обработанный Янтарь
Минск, Первомайский
25 р.
Булава сувенирная, деревянная 45 см
Минск, Заводской
70 р.
Microtech Ultratech. Копия.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Старые грифели, раритет
Витебская, Полоцк
590 р.
блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал
Витебск
100 р.
Керосиновая лампа
Брестская, Кобрин
200 р.
Топоры
Витебск
100 р.
Керасиновая лампа
Гомельская, Мозырь
Договорная
Панно '' VERSALIA ''
Брестская, Пинск
200 р.
Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия
Минск, Первомайский
85 р.
Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см
Минская, Минский район
40 р.
Шкатулка фарфоровая, Европа
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Шахматы в единственном экземпляре дорого
Могилев
15 р.
Лампа настольная
Минск, Ленинский
200 р.
Икона XII век. Копия.
Минск, Центральный
799 р.
Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые
Минская, Борисов
200 р.
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''
Минск, Центральный
Договорная
Икона Польша 1932г
Брестская, Малорита
15 р.
Картина из янтаря
Гомельская, Жлобин
45 р.
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.
Минск, Центральный
90 р.
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см
Минск, Советский
4 000 р.
диорама с подводной лодкой к-19
Минск, Фрунзенский
25 р.
Подсвечник фарфоровый
Минск, Московский
10 р.
Рамки для фото.
Гродно
4 000 р.
модель вертолета ми-24
Минск, Фрунзенский