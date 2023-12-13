Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Беларуси
90 р.
Ортез
Минск, Фрунзенский
35 р.
Шина Кошля
Брестская, Кобрин
210 р.
Деротационный сапожек (Ортез)
Минская, Минский район
50 р.
Ортез на лучезапястный сустав. ORLETT
Минск, Октябрьский
145 р.
Ортез ORTO BEL 333
Витебск
180 р.
Ортез наколенный жесткой фиксации
Могилевская, Бобруйск
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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)
Минск, Центральный
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14 р.
Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным
Минск, Центральный
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Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс
Минск, Центральный
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
90 р.
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.
Могилев
60 р.
Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.
Могилев
160 р.
Шина для нижней конечности
Витебск
200 р.
Ортез на голеностопный сустав ORLETT
Минск, Фрунзенский
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22 р.
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)
Минск, Центральный
20 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
40 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
35 р.
Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX
Минск, Ленинский
180 р.
Ортез на голеностопный сустав
Минск, Первомайский
85 р.
Ортез
Брест
100 р.
Ортез на голеностопный сустав и стопу
Минск, Первомайский
10 р.
Шина фрейка
Минск, Октябрьский
15 р.
ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
25 р.
ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
22 р.
ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
10 р.
Ортез для коленного сустава
Могилевская, Чериков
100 р.
Наколенник Optio размер M
Минск, Центральный
150 р.
Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.
Витебская, Орша
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7 р.
Разделитель для пальцев ног
Минск, Центральный
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16 р.
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы
Минск, Центральный
Договорная
ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО
Витебск
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21 р.
Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл
Минск, Центральный
60 р.
Тутор на коленный сустав
Минская, Березино
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9.90 р.
Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''
Минск, Центральный
20 р.
Бандаж голеностопа #1
Минск, Заводской
200 р.
Ортез
Брест
40 р.
Ортез (повязка) Дезо
Минск, Октябрьский
140 р.
Коленный ортез Orlett KS-601
Минск, Октябрьский
150 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett
Брест
45 р.
Польша, Новый бандаж, ортез
Витебск
200 р.
Ортез
Гродно
150 р.
Ортез ORLETT
Минск, Московский
Бесплатно
Ортез
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный