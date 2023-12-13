Товары от Куфар Маркета
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100 р.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В FishMan
Минск, Московский
140 р.
Тактические ботинки Берцы
Минск, Первомайский
75 р.
Ящик рыболовный зимний Helios PIKE/ZANDER/PERC хаки 19 л
Брест
Договорная
Схема глубин Минское Море (Заславское вдхр.)
Минск, Центральный
2.60 р.
Лески зимние разные. 30м и 50м
Гродно
150 р.
Байка флисовая DEFENDER-2'
Минск, Фрунзенский
3.50 р.
Удочки зимние. Разные
Гродно
85 р.
Спиннинги Rumpol Sea Walk (от ультралайта до хэви)
Минск, Московский
49 р.
Комплект зимний ''Winter Perch''
Минск, Московский
70 р.
Рюкзаки тактические Rumpol 60-70л (Коллекция 2022г
Минск, Московский
28 р.
Мощные телескопические удилища завода GW (до 180gr)
Минск, Московский
280 р.
Маховое удилище Team Allvega Pole 7.0м
Минск, Московский
196 р.
Комплект ''Вятка XXl'' + термоноски в подарок
Минск, Московский
89 р.
Комплект зимний ''Winter Zander''
Минск, Московский
100 р.
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В FishMan
Минск, Московский
99 р.
Комплект спиннинговый ''Start Spin Master''
Минск, Московский
58 р.
Сборник зимний ''Базовый''
Минск, Московский
85 р.
Болонское удилище Rumpol FLUID BOLOGNESE
Минск, Первомайский
110 р.
Комплект снасть фидерная GW Golden 120-180гр. 4,5м
Минск, Московский
15 р.
Фонарики серии Компакт, ультрасвечение
Минск, Московский
104 р.
Сборник донный ''Три по Три''
Минск, Московский
74 р.
Набор поплавочный ''Big Fish''
Минск, Московский
4 р.
Зимние блеснилки
Минск, Московский
89 р.
Сборник донный ''Bream&Carp'' 50-100gr
Минск, Московский
25 р.
Фонари налобные ТОП-модели
Минск, Московский
164 р.
Сборник донный ''Rumpol&Nature'' + чехол в подарок
Минск, Московский
229 р.
Сборник спиннингиста ''Amaris Jig Power''
Минск, Московский
113 р.
Зимние и осенние Костюмы
Минск, Московский
36 р.
Уникальная коллекция ножей
Минск, Московский
69 р.
Фидеры Mikado и Holida
Минск, Московский
51 р.
Удочка GW Wind Blade bolo 4/5/6m
Минск, Московский
194 р.
Комплект фидерный ''Start XXL'' NEW
Минск, Московский
80 р.
Беспроводной сигнализатор угарного газа
Минск, Московский
34 р.
Складные ножики, туристический мультитул
Минск, Московский
1 р.
АКЦИЯ НОВЫЙ ГОД
Минск, Московский
99 р.
Комплект ''Балалайка XXL''
Минск, Московский
145 р.
Fish Finder Портативный эхолот
Минск, Московский
31 р.
Бинокли, монокли ТОП
Минск, Московский
89 р.
Комплект зимний ''Балансир Style''
Минск, Московский
299 р.
Зонт-палатка со шторкой Rumpol 2.5м Прорезиненный
Минск, Московский
44 р.
Сапоги зимние Рыбоход PRO (-30)
Минск, Московский
15 р.
Буры, ножи, чехлы
Минск, Московский
139 р.
Зимний комплект ''SNOW BOX'' + ШАПКА В ПОДАРОК
Минск, Московский
20 р.
Бокс-чехол для катушки JSFUN 2500
Минск, Московский