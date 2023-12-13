Товары от Куфар Маркета
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85 р.
Термобелье для мальчика
104 - 110 (5 лет), 122 - 128 (7 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 152 - 158 (12 лет)
10 р.
Комплект h&m
98 - 104 (4 года)
20 р.
Пижамы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Халат детский 3 года
92 - 98 (3 года)
28.30 р.
Пижама не утепленная
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
23.40 р.
Пижама
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
24.50 р.
Пижама утепленная
92 - 98 (3 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 122 - 128 (7 лет), 134 - 140 (9 лет)
16.50 р.
Халат школьный для уроков труда (Отправка по РБ)
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
30 р.
Термобелье
170 - 176
25 р.
Кигуруми/комбинезон next
98 - 104 (4 года)
20 р.
Пижама Primark детская для мальчиков и девочек %% листаем фото
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
25 р.
Халатик банный для мальчика
98 - 104 (4 года)
25 р.
Пижама Primark Harry Potter, Lakers детская для мальчиков и девочек %% листаем фото
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 134 - 140 (9 лет), 128 - 134 (8 лет)