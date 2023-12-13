logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Мебельная фурнитура и составляющие
Направляющие для ящиков
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
МебельМебельная фурнитура и составляющие

Направляющие для ящиков в Беларуси

Мебельные направляющие 25 см.

2.50 р.

Мебельные направляющие 25 см.

Могилев

Шариковые направляющие (телескопические)

2.75 р.

Шариковые направляющие (телескопические)

Минск, Первомайский

направляющие

15 р.

направляющие

Гомель

Шариковые направляющие 2 пары 28см. 31см.

6 р.

Шариковые направляющие 2 пары 28см. 31см.

Гомель

badge-icon
Мебельные колеса, ножки, направляющие для ящика

Договорная

Мебельные колеса, ножки, направляющие для ящика

Минск, Партизанский

Мебельный механизм

40 р.

Мебельный механизм

Брест

badge-icon
Роликовые направляющие

10 р.

Роликовые направляющие

Гродненская, Лида

Направляющие шариковые Rejs (push to open) новые

15 р.

Направляющие шариковые Rejs (push to open) новые

Минск, Октябрьский

badge-icon
Мебельные ручки Латунь/бронза

13 р.

Мебельные ручки Латунь/бронза

Витебск

badge-icon
Мебельные направляющие для ящиков

5 р.

Мебельные направляющие для ящиков

Брест

Направляющие новые AKS 40 (1) и 35 (2), Н45

25 р.

Направляющие новые AKS 40 (1) и 35 (2), Н45

Минск, Первомайский

badge-icon
Направляющие для клавиатуры

5 р.

Направляющие для клавиатуры

Минск, Партизанский

Механизм Cargo для выдвижного ящика

50 р.

Механизм Cargo для выдвижного ящика

Минск, Московский

Направляющие Quadro V6 30 для InnoTech Atira.

67 р.

Направляющие Quadro V6 30 для InnoTech Atira.

Минск, Советский

badge-icon
Направляющие шариковые, GTV Versalite PK-L-

13 р.

Направляющие шариковые, GTV Versalite PK-L-

Брестская, Барановичи

Направляющие

30 р.

Направляющие

Витебск

badge-icon
badge-icon
Направляющая для ящиков

Договорная

Направляющая для ящиков

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Мебельные направляющие

10 р.

Мебельные направляющие

Брестская, Барановичи

Мебельные направляющие

5 р.

Мебельные направляющие

Брестская, Пинск

badge-icon
Карго 2-х ярусная для бутылок Inoxa (Италия)

370 р.

Карго 2-х ярусная для бутылок Inoxa (Италия)

Минск, Московский

badge-icon
Направляющие для шуфлядок

10 р.

Направляющие для шуфлядок

Минская, Дзержинск

Направляющая шариковая 450 мм.

7 р.

Направляющая шариковая 450 мм.

Витебск

Направляющие для шуфляды 45

3 р.

Направляющие для шуфляды 45

Минск, Первомайский

badge-icon
Мебельные направляющие

Договорная

Мебельные направляющие

Гомель

badge-icon
Направляющие для ящика 2шт. L350

3 р.

Направляющие для ящика 2шт. L350

Минск, Ленинский

Направляющие для шкафов

10 р.

Направляющие для шкафов

Гомель

badge-icon
Фурнитура мебельная

2 р.

Фурнитура мебельная

Гродненская, Слоним

badge-icon
Мебельные направляющие для ящиков

3 р.

Мебельные направляющие для ящиков

Гомель

badge-icon
Направляющая роликовая L300

4 р.

Направляющая роликовая L300

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Колесо мебельное разные, направляющие

Договорная

Колесо мебельное разные, направляющие

Минск, Партизанский

Направляющие метабокс

20 р.

Направляющие метабокс

Минск, Советский

badge-icon
Направляющие для ящика

10 р.

Направляющие для ящика

Могилев

Направляющие

30 р.

Направляющие

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Направляющие для мебели

13 р.

Направляющие для мебели

Минск, Первомайский

Направляющая шариковая

6 р.

Направляющая шариковая

Минск, Московский

badge-icon
Доводчики блюм новые

8 р.

Доводчики блюм новые

Минск, Партизанский

badge-icon
Направляющие для шуфлядок

10 р.

Направляющие для шуфлядок

Минск, Заводской

badge-icon
Направляющие роликовые 300мм

2 р.

Направляющие роликовые 300мм

Могилевская, Бобруйск

Направляющие мебельные

8 р.

Направляющие мебельные

Минск, Фрунзенский

фурнитура

100 р.

фурнитура

Минск, Московский

badge-icon
Направляющие Blum Tandem blumotion, 350мм.

80 р.

Направляющие Blum Tandem blumotion, 350мм.

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Направляющие роликовые

4 р.

Направляющие роликовые

Могилев

badge-icon
Роликовые направляющие

2 р.

Роликовые направляющие

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель