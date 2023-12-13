Напольные работы в Беларуси
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
123 р.
Стяжка пола в Банях и Саунах
Минск, Заводской
8 р.
Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка
Брест
Договорная
Шлифовка ремонт Пола паркета доски
Брест
Договорная
Стяжка Пола за 1 день
Минск, Заводской
Договорная
Шлифовка Пола Дощатого Паркетного
Брест
Договорная
Укладка линолеума, ламината, плинтуса.
Могилев
Договорная
Стяжка пола в Квартирах
Минск, Заводской
10 р.
Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2
Минск, Советский
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ
Минск, Заводской
Договорная
Шлифовка деревянных и бетонных полов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шлифовка пола . Шлифовка паркета
Минск, Московский
Договорная
ШЛИФОВКА ПОЛА
Минск, Заводской
Договорная
Укладка ламината, линолеума.
Минск, Центральный
Договорная
Реставрация Пола Абсолютно Любого Паркет-гоДоща-го
Брест
Договорная
Укладка ламината, линолеума , малярные работы
Минск, Ленинский
Договорная
ремонт пола(демонтаж, стяжка)
Минск, Заводской
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА
Брест
Договорная
Стяжка полов
Витебск
123 р.
Стяжка пола в Квартире
Минск, Заводской
7 р.
ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка
Минск, Московский
Договорная
УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .
Минск, Московский
Договорная
Шлифовка паркета ,доски .Снятие краски.
Минск, Центральный
Договорная
Ламинат, линолеум по образцам
Минск, Московский
Договорная
укладка ламината линолеума доски ковролина
Минская, Молодечно
Договорная
Шлифовка пола Абсолютно Любого Дощатого Паркетного
Брест
Договорная
Укладка ламината в Гродно
Гродно
Договорная
Обшивка балконов ламинатом
Гомель
Договорная
шлифовка паркета
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шлифовка пола
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шлифовка паркета и доски ''под ключ'' в Пинске
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт паркета и доски в Бресте
Брест
Договорная
Шлифовка пола в Минске - циклевка паркета - ремонт
Минск, Партизанский
Договорная
Шлифовка пола в Могилеве - циклевка паркета
Могилев
Договорная
Шлифовка пола в Гомеле - циклевка паркета
Гомель
6 р.
Укладка ламината в Могилеве. Выравнивание. Скрип.
Могилев
Договорная
Устройство деревянных полов
Брестская, Пинск
Договорная
Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др
Минск, Заводской
7 р.
Шлифовка пола ремонт всех видов полов
Брест
6 р.
Укладка ламината
Гомель
Бесплатно
Укладка ламината
Минская, Молодечно
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин