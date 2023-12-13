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Напольные работы в Беларуси

Стяжка пола
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Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Стяжка пола в Банях и Саунах

123 р.

Стяжка пола в Банях и Саунах

Минск, Заводской

Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил

8 р.

Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил

Минск, Фрунзенский

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Договорная

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Брест

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Договорная

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Брест

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Стяжка Пола за 1 день

Договорная

Стяжка Пола за 1 день

Минск, Заводской

Шлифовка Пола Дощатого Паркетного

Договорная

Шлифовка Пола Дощатого Паркетного

Брест

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Укладка линолеума, ламината, плинтуса.

Договорная

Укладка линолеума, ламината, плинтуса.

Могилев

Стяжка пола в Квартирах

Договорная

Стяжка пола в Квартирах

Минск, Заводской

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

10 р.

Стяжка пола в квартире на любом этаже от 1м2

Минск, Советский

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Договорная

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Минск, Центральный

СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ

Минск, Заводской

Шлифовка деревянных и бетонных полов

Договорная

Шлифовка деревянных и бетонных полов

Минск, Фрунзенский

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Шлифовка пола . Шлифовка паркета

Договорная

Шлифовка пола . Шлифовка паркета

Минск, Московский

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ШЛИФОВКА ПОЛА

Договорная

ШЛИФОВКА ПОЛА

Минск, Заводской

Укладка ламината, линолеума.

Договорная

Укладка ламината, линолеума.

Минск, Центральный

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Реставрация Пола Абсолютно Любого Паркет-гоДоща-го

Договорная

Реставрация Пола Абсолютно Любого Паркет-гоДоща-го

Брест

Укладка ламината, линолеума , малярные работы

Договорная

Укладка ламината, линолеума , малярные работы

Минск, Ленинский

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ремонт пола(демонтаж, стяжка)

Договорная

ремонт пола(демонтаж, стяжка)

Минск, Заводской

СТЯЖКА ПОЛА

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА

Брест

Стяжка полов

Договорная

Стяжка полов

Витебск

Стяжка пола в Квартире

123 р.

Стяжка пола в Квартире

Минск, Заводской

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка

7 р.

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка

Минск, Московский

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .

Договорная

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .

Минск, Московский

Шлифовка паркета ,доски .Снятие краски.

Договорная

Шлифовка паркета ,доски .Снятие краски.

Минск, Центральный

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Ламинат, линолеум по образцам

Договорная

Ламинат, линолеум по образцам

Минск, Московский

укладка ламината линолеума доски ковролина

Договорная

укладка ламината линолеума доски ковролина

Минская, Молодечно

Шлифовка пола Абсолютно Любого Дощатого Паркетного

Договорная

Шлифовка пола Абсолютно Любого Дощатого Паркетного

Брест

Укладка ламината в Гродно

Договорная

Укладка ламината в Гродно

Гродно

Обшивка балконов ламинатом

Договорная

Обшивка балконов ламинатом

Гомель

шлифовка паркета

Договорная

шлифовка паркета

Минск, Фрунзенский

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Шлифовка пола

Договорная

Шлифовка пола

Минск, Фрунзенский

Шлифовка паркета и доски ''под ключ'' в Пинске

Договорная

Шлифовка паркета и доски ''под ключ'' в Пинске

Брестская, Пинск

Ремонт паркета и доски в Бресте

Договорная

Ремонт паркета и доски в Бресте

Брест

Шлифовка пола в Минске - циклевка паркета - ремонт

Договорная

Шлифовка пола в Минске - циклевка паркета - ремонт

Минск, Партизанский

Шлифовка пола в Могилеве - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Могилеве - циклевка паркета

Могилев

Шлифовка пола в Гомеле - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Гомеле - циклевка паркета

Гомель

Укладка ламината в Могилеве. Выравнивание. Скрип.

6 р.

Укладка ламината в Могилеве. Выравнивание. Скрип.

Могилев

Устройство деревянных полов

Договорная

Устройство деревянных полов

Брестская, Пинск

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Договорная

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Минск, Заводской

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

7 р.

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

Брест

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Укладка ламината

6 р.

Укладка ламината

Гомель

Укладка ламината

Бесплатно

Укладка ламината

Минская, Молодечно

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Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Услуги от компаний

Укладка ламината

150 р.

Укладка ламината

Минск, Центральный

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Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Могилев

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