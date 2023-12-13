Товары от Куфар Маркета
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Мясо в Беларуси
Договорная
Мясные деликатесы, сыровяленные поледвица и шея
Минск, Центральный
Договорная
Мясо гуся
Витебская, Орша
15 р.
Домашнее сало, колбаса, полендвица с доставкой
Минск, Фрунзенский
9 р.
Домашняя свинина
Гродненская, Лида
7 р.
Баранина, крольчатина (своё подворье) 7-8 рублей.
Витебск
13 р.
Свинина
Могилевская, Глуск
16 р.
Мясо гуся
Гродно
5 р.
Тушёнка говяжья.
Гомель
15 р.
Мясо кролика
Гродно
Договорная
Домашнее мясо кролика, перепела, индейка бройлера
Гомельская, Речица
Договорная
Мясной бокс для нарезки на праздничный стол
Брестская, Барановичи
12.50 р.
Домашняя свинина
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Свинья на мясо
Гродненская, Сморгонь
15 р.
Мясо индейки , кролика, петуха.
Брестская, Пинск
9 р.
Домашняя свинина
Гродненская, Лида
17 р.
Мясо утки,гуся, индоутки
Минская, Молодечно
15 р.
Утка домашняя
Могилев
9 р.
Свинина
Гродненская, Волковыск
16 р.
Тушки гусей
Брест
17 р.
Индейка домашняя зернового откорма
Минск, Центральный
11 р.
Домашняя свинина
Брестская, Пинск
11 р.
Домашняя свинина .,.
Брестская, Кобрин
14 р.
Домашняя свинина
Гомель
14 р.
Индюк бролерный
Витебская, Орша
9 р.
Свинина
Могилевская, Кричев
11 р.
Свинина - домашняя
Брестская, Барановичи
30 р.
Тушка молочного поросенка
Брестская, Барановичи
11.60 р.
Грудинка солёная в вакууме, солонина
Минск, Центральный
10 р.
Свинина домашняя мясом
Минская, Минский район
17 р.
Гусь мясом домашний
Минск, Ленинский
Бесплатно
Свинина домашняя
Гродненская, Волковыск
13.80 р.
Фермерская свинина с доставкой на дом.
Минск, Центральный
Договорная
Мясо птицы
Минская, Молодечно
15 р.
Сало солёное
Гродно
13 р.
Тушки молодых кроликов
Брестская, Пинск
13 р.
Домашняя свинина
Витебск
15 р.
Тушка гуся к новогоднему столу
Могилев
9 р.
Свинина домашняя
Брестская, Ивацевичи
12 р.
Мясо свиньи
Минская, Столбцы
Договорная
Свинина( сало, мясо) домашняя
Минская, Молодечно
14 р.
Свинина
Гомель
Договорная
Домашнее копчение
Брест
350 р.
Хамон
Брест
15 р.
Мясо дикого зайца
Витебская, Орша
12 р.
Свинина домашняя
Витебская, Поставы
8.50 р.
Свинина четверть передняя
Минск, Фрунзенский