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Мясо в Беларуси

Мясные деликатесы, сыровяленные поледвица и шея
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Договорная

Мясные деликатесы, сыровяленные поледвица и шея

Минск, Центральный

Доставка
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Договорная

Мясо гуся

Витебская, Орша

Домашнее сало, колбаса, полендвица с доставкой
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15 р.

Домашнее сало, колбаса, полендвица с доставкой

Минск, Фрунзенский

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Домашняя свинина

9 р.

Домашняя свинина

Гродненская, Лида

Баранина, крольчатина (своё подворье) 7-8 рублей.

7 р.

Баранина, крольчатина (своё подворье) 7-8 рублей.

Витебск

13 р.

Свинина

Могилевская, Глуск

16 р.

Мясо гуся

Гродно

Тушёнка говяжья.

5 р.

Тушёнка говяжья.

Гомель

15 р.

Мясо кролика

Гродно

Домашнее мясо кролика, перепела, индейка бройлера

Договорная

Домашнее мясо кролика, перепела, индейка бройлера

Гомельская, Речица

Мясной бокс для нарезки на праздничный стол

Договорная

Мясной бокс для нарезки на праздничный стол

Брестская, Барановичи

Домашняя свинина

12.50 р.

Домашняя свинина

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Свинья на мясо

Гродненская, Сморгонь

15 р.

Мясо индейки , кролика, петуха.

Брестская, Пинск

Домашняя свинина

9 р.

Домашняя свинина

Гродненская, Лида

Мясо утки,гуся, индоутки

17 р.

Мясо утки,гуся, индоутки

Минская, Молодечно

Утка домашняя

15 р.

Утка домашняя

Могилев

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9 р.

Свинина

Гродненская, Волковыск

Тушки гусей

16 р.

Тушки гусей

Брест

Индейка домашняя зернового откорма

17 р.

Индейка домашняя зернового откорма

Минск, Центральный

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Домашняя свинина

11 р.

Домашняя свинина

Брестская, Пинск

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Домашняя свинина .,.

11 р.

Домашняя свинина .,.

Брестская, Кобрин

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14 р.

Домашняя свинина

Гомель

Индюк бролерный

14 р.

Индюк бролерный

Витебская, Орша

Свинина

9 р.

Свинина

Могилевская, Кричев

Свинина - домашняя

11 р.

Свинина - домашняя

Брестская, Барановичи

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Тушка молочного поросенка

30 р.

Тушка молочного поросенка

Брестская, Барановичи

Грудинка солёная в вакууме, солонина

11.60 р.

Грудинка солёная в вакууме, солонина

Минск, Центральный

10 р.

Свинина домашняя мясом

Минская, Минский район

Гусь мясом домашний

17 р.

Гусь мясом домашний

Минск, Ленинский

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Бесплатно

Свинина домашняя

Гродненская, Волковыск

Фермерская свинина с доставкой на дом.

13.80 р.

Фермерская свинина с доставкой на дом.

Минск, Центральный

Мясо птицы

Договорная

Мясо птицы

Минская, Молодечно

Сало солёное

15 р.

Сало солёное

Гродно

13 р.

Тушки молодых кроликов

Брестская, Пинск

13 р.

Домашняя свинина

Витебск

Тушка гуся к новогоднему столу

15 р.

Тушка гуся к новогоднему столу

Могилев

Свинина домашняя

9 р.

Свинина домашняя

Брестская, Ивацевичи

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12 р.

Мясо свиньи

Минская, Столбцы

Свинина( сало, мясо) домашняя

Договорная

Свинина( сало, мясо) домашняя

Минская, Молодечно

14 р.

Свинина

Гомель

Домашнее копчение

Договорная

Домашнее копчение

Брест

Хамон

350 р.

Хамон

Брест

Мясо дикого зайца

15 р.

Мясо дикого зайца

Витебская, Орша

Свинина домашняя

12 р.

Свинина домашняя

Витебская, Поставы

8.50 р.

Свинина четверть передняя

Минск, Фрунзенский

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