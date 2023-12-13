logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Музыкальные инструменты
Аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Назначение
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Музыкальные аксессуары в Беларуси

Пластина для пюпитры для нот Gear4Music

75 р.

Пластина для пюпитры для нот Gear4Music

Могилев

Медиаторы (барабанная палочка) с концертов

30 р.

Медиаторы (барабанная палочка) с концертов

Минск, Фрунзенский

Комплект струн для гитары (6 шт.)

10 р.

Комплект струн для гитары (6 шт.)

Минск, Фрунзенский

Стойки/подставки под мониторы isoacoustics iso-155

280 р.

Стойки/подставки под мониторы isoacoustics iso-155

Витебск

badge-icon
Tesla studiosolo 132 дёшево в хор руки

399 р.

Tesla studiosolo 132 дёшево в хор руки

Минск, Первомайский

badge-icon
Процессор эффектов NUX Cerberus

800 р.

Процессор эффектов NUX Cerberus

Гродненская, Слоним

Подставка под ногу гитариста. Новая.

20 р.

Подставка под ногу гитариста. Новая.

Гродно

badge-icon
Динамик гитарный Weber California 15 дюймов

20 р.

Динамик гитарный Weber California 15 дюймов

Минск, Центральный

Стойка для микрофона

50 р.

Стойка для микрофона

Витебск

badge-icon
Педаль сустейн для цифрового пианино Roland DP-2

40 р.

Педаль сустейн для цифрового пианино Roland DP-2

Минск, Московский

Радио сис-ма LD-MEI100G2+уш.мониторы Shure se215-c

735 р.

Радио сис-ма LD-MEI100G2+уш.мониторы Shure se215-c

Минская, Минский район

badge-icon
трости для кларнета 3.5

25 р.

трости для кларнета 3.5

Минск, Московский

badge-icon
Штатив для нот

20 р.

Штатив для нот

Гомель

Комбоусилитель Marshall Code 25

1 300 р.

Комбоусилитель Marshall Code 25

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Медиаторы Alice новые 30 штук

10 р.

Медиаторы Alice новые 30 штук

Минск, Советский

Чехол сумка рюкзак

15 р.

Чехол сумка рюкзак

Минск, Первомайский

Ремень для гитары. Кожа

100 р.

Ремень для гитары. Кожа

Минск, Советский

Boss Noise Suppressor NS-2 (BOSS нойсгейт)

270 р.

Boss Noise Suppressor NS-2 (BOSS нойсгейт)

Минск, Первомайский

badge-icon
Стойка для клавишных

70 р.

Стойка для клавишных

Минск, Первомайский

Инструментальный комбик Тайфун 50вт

280 р.

Инструментальный комбик Тайфун 50вт

Минск, Фрунзенский

Чехол для клавишных, синтезатора.

255 р.

Чехол для клавишных, синтезатора.

Минск, Московский

Кабель для коммутации гитарных педалей

60 р.

Кабель для коммутации гитарных педалей

Минск, Центральный

Кабель гитарный

25 р.

Кабель гитарный

Минск, Центральный

Футляр для аккордеона

Договорная

Футляр для аккордеона

Брест

badge-icon
Новый пюпитр-подставка для нот в чехле.

39 р.

Новый пюпитр-подставка для нот в чехле.

Минск, Первомайский

Для скрипки

20 р.

Для скрипки

Витебск

Набор струн

20 р.

Набор струн

Брестская, Пинск

Футляр для гобоя

120 р.

Футляр для гобоя

Брест

badge-icon
педаль эффектов boss overdrive/distortion os-2

200 р.

педаль эффектов boss overdrive/distortion os-2

Минск, Центральный

badge-icon
Чехол для гитары тёплый почта

45 р.

Чехол для гитары тёплый почта

Могилев

Метроном электронный

Договорная

Метроном электронный

Витебск

Процессор эффектов Zoom Rfx 1100

250 р.

Процессор эффектов Zoom Rfx 1100

Минск, Заводской

badge-icon
Инструментальный микрофон Shure Beta 52A

350 р.

Инструментальный микрофон Shure Beta 52A

Минск, Фрунзенский

Струна для электрогитары .60 Ernie Ball 1160

10 р.

Струна для электрогитары .60 Ernie Ball 1160

Минск, Московский

Гитарный эффект EHX Nano Small Stone

200 р.

Гитарный эффект EHX Nano Small Stone

Минск, Центральный

Аудиоинтерфейс для гитары iRig HD 2

250 р.

Аудиоинтерфейс для гитары iRig HD 2

Минск, Московский

Чехлы для гитары

15 р.

Чехлы для гитары

Брестская, Столин

badge-icon
Комплект датчиков для телекастера

700 р.

Комплект датчиков для телекастера

Могилев

badge-icon
Педаль Delay

80 р.

Педаль Delay

Минская, Борисов

badge-icon
Ремень гитарный Dunlop

80 р.

Ремень гитарный Dunlop

Минская, Борисов

badge-icon
Гитара

50 р.

Гитара

Минск, Ленинский

Трости для кларнета Slade 2.5, 10 шт

55 р.

Трости для кларнета Slade 2.5, 10 шт

Могилев

badge-icon
Прожекторы Chauvet led par 5624

120 р.

Прожекторы Chauvet led par 5624

Минская, Минский район

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Посеребреннные струны для классической гитары D'Addario ProArte EJ45/EJ46. BLACK NYLON

25.99 р.

Посеребреннные струны для классической гитары D'Addario ProArte EJ45/EJ46. BLACK NYLON

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ремень для гитары Fender. 3 цвета в наличии

12.90 р.

Ремень для гитары Fender. 3 цвета в наличии

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Плотный влагозащитный чехол для гитары

34.99 р.

Плотный влагозащитный чехол для гитары

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стойка для клавиш двойная -2Х(новая) и Z - типа (новая)

120 р.

Стойка для клавиш двойная -2Х(новая) и Z - типа (новая)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Металлический каподастр для гитары

15 р.

Металлический каподастр для гитары

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Струны D'Addario бронза. EZ890, EZ900, EZ920

22.99 р.

Струны D'Addario бронза. EZ890, EZ900, EZ920

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Струны поштучно. Для акустической гитары

3 р.

Струны поштучно. Для акустической гитары

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЧЕХОЛ для классической гитары УТЕПЛЕННЫЙ

100 р.

ЧЕХОЛ для классической гитары УТЕПЛЕННЫЙ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм