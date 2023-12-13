Товары от Куфар Маркета
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Музыкальные аксессуары в Беларуси
75 р.
Пластина для пюпитры для нот Gear4Music
Могилев
30 р.
Медиаторы (барабанная палочка) с концертов
Минск, Фрунзенский
10 р.
Комплект струн для гитары (6 шт.)
Минск, Фрунзенский
280 р.
Стойки/подставки под мониторы isoacoustics iso-155
Витебск
399 р.
Tesla studiosolo 132 дёшево в хор руки
Минск, Первомайский
800 р.
Процессор эффектов NUX Cerberus
Гродненская, Слоним
20 р.
Подставка под ногу гитариста. Новая.
Гродно
20 р.
Динамик гитарный Weber California 15 дюймов
Минск, Центральный
50 р.
Стойка для микрофона
Витебск
40 р.
Педаль сустейн для цифрового пианино Roland DP-2
Минск, Московский
735 р.
Радио сис-ма LD-MEI100G2+уш.мониторы Shure se215-c
Минская, Минский район
25 р.
трости для кларнета 3.5
Минск, Московский
20 р.
Штатив для нот
Гомель
1 300 р.
Комбоусилитель Marshall Code 25
Минск, Фрунзенский
10 р.
Медиаторы Alice новые 30 штук
Минск, Советский
15 р.
Чехол сумка рюкзак
Минск, Первомайский
100 р.
Ремень для гитары. Кожа
Минск, Советский
270 р.
Boss Noise Suppressor NS-2 (BOSS нойсгейт)
Минск, Первомайский
70 р.
Стойка для клавишных
Минск, Первомайский
280 р.
Инструментальный комбик Тайфун 50вт
Минск, Фрунзенский
255 р.
Чехол для клавишных, синтезатора.
Минск, Московский
60 р.
Кабель для коммутации гитарных педалей
Минск, Центральный
25 р.
Кабель гитарный
Минск, Центральный
Договорная
Футляр для аккордеона
Брест
39 р.
Новый пюпитр-подставка для нот в чехле.
Минск, Первомайский
20 р.
Для скрипки
Витебск
20 р.
Набор струн
Брестская, Пинск
120 р.
Футляр для гобоя
Брест
200 р.
педаль эффектов boss overdrive/distortion os-2
Минск, Центральный
45 р.
Чехол для гитары тёплый почта
Могилев
Договорная
Метроном электронный
Витебск
250 р.
Процессор эффектов Zoom Rfx 1100
Минск, Заводской
350 р.
Инструментальный микрофон Shure Beta 52A
Минск, Фрунзенский
10 р.
Струна для электрогитары .60 Ernie Ball 1160
Минск, Московский
200 р.
Гитарный эффект EHX Nano Small Stone
Минск, Центральный
250 р.
Аудиоинтерфейс для гитары iRig HD 2
Минск, Московский
15 р.
Чехлы для гитары
Брестская, Столин
700 р.
Комплект датчиков для телекастера
Могилев
80 р.
Педаль Delay
Минская, Борисов
80 р.
Ремень гитарный Dunlop
Минская, Борисов
50 р.
Гитара
Минск, Ленинский
55 р.
Трости для кларнета Slade 2.5, 10 шт
Могилев
120 р.
Прожекторы Chauvet led par 5624
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
25.99 р.
Посеребреннные струны для классической гитары D'Addario ProArte EJ45/EJ46. BLACK NYLON
Минск, Фрунзенский
12.90 р.
Ремень для гитары Fender. 3 цвета в наличии
Минск, Московский
34.99 р.
Плотный влагозащитный чехол для гитары
Минск, Фрунзенский
120 р.
Стойка для клавиш двойная -2Х(новая) и Z - типа (новая)
Минск, Первомайский
15 р.
Металлический каподастр для гитары
Минск, Московский
22.99 р.
Струны D'Addario бронза. EZ890, EZ900, EZ920
Минск, Фрунзенский
3 р.
Струны поштучно. Для акустической гитары
Минск, Московский
100 р.
ЧЕХОЛ для классической гитары УТЕПЛЕННЫЙ
Минск, Заводской