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Монтаж вентиляции в Беларуси

Монтаж (установка) кондиционеров

Договорная

Монтаж (установка) кондиционеров

Минск, Фрунзенский

ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ

Договорная

ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ

Минск, Советский

Монтаж систем вентиляции

10 р.

Монтаж систем вентиляции

Минск, Московский

Алмазное сверление, бурение

60 р.

Алмазное сверление, бурение

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Коммуникации кондиционеров в период ремонта

Договорная

Коммуникации кондиционеров в период ремонта

Минск, Фрунзенский

Монтаж вентиляции и изготовление воздуховодов

Договорная

Монтаж вентиляции и изготовление воздуховодов

Минск, Центральный

Трассы под кондиционер

Договорная

Трассы под кондиционер

Витебск

аренда прицепной телескопический подъёмник 12-14метров

99 р.

аренда прицепной телескопический подъёмник 12-14метров

Минск, Центральный

Сверление отверстий

60 р.

Сверление отверстий

Брест

Вентиляция

Договорная

Вентиляция

Минск, Первомайский

Устройство, монтаж систем вентиляции

Договорная

Устройство, монтаж систем вентиляции

Минск, Первомайский

Монтаж систем вентиляции и кондиционеров

Договорная

Монтаж систем вентиляции и кондиционеров

Минск, Первомайский

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Договорная

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Гродненская, Волковыск

Услуги от компаний

Алмазное сверление, бурение

60 р.

Алмазное сверление, бурение

Минск, Ленинский

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