Монтаж вентиляции в Беларуси
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Минск, Фрунзенский
Договорная
ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОВОДЫ, ВЕНТВЫХОДЫ
Минск, Советский
10 р.
Монтаж систем вентиляции
Минск, Московский
60 р.
Алмазное сверление, бурение
Минск, Ленинский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Коммуникации кондиционеров в период ремонта
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монтаж вентиляции и изготовление воздуховодов
Минск, Центральный
Договорная
Трассы под кондиционер
Витебск
99 р.
аренда прицепной телескопический подъёмник 12-14метров
Минск, Центральный
60 р.
Сверление отверстий
Брест
Договорная
Вентиляция
Минск, Первомайский
Договорная
Устройство, монтаж систем вентиляции
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж систем вентиляции и кондиционеров
Минск, Первомайский
Договорная
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Гродненская, Волковыск