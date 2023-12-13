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УслугиРемонт квартиры, дома

Монтаж гипсокартона в Беларуси

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Договорная

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Минск, Октябрьский

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Договорная

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Минск, Октябрьский

Монтаж плит OSB

Договорная

Монтаж плит OSB

Минск, Фрунзенский

Монтаж перегородок

Договорная

Монтаж перегородок

Минск, Центральный

Зашивка гипсокартоном

15 р.

Зашивка гипсокартоном

Витебск

Перегородки из блока и кирпича , демонтаж. работы

20 р.

Перегородки из блока и кирпича , демонтаж. работы

Минск, Советский

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Брестская, Барановичи

Монтаж Гипсокартона

Договорная

Монтаж Гипсокартона

Брест

Монтаж гипсокартона: стены, потолки, перегородки

Договорная

Монтаж гипсокартона: стены, потолки, перегородки

Минск, Октябрьский

Монтажные работы из гипсокартона

Договорная

Монтажные работы из гипсокартона

Гродно

монтаж перегородок из ГКЛ и блоков

Договорная

монтаж перегородок из ГКЛ и блоков

Минск, Советский

Монтаж гипсокартона, перегородки, откосы

10 р.

Монтаж гипсокартона, перегородки, откосы

Минск, Советский

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Перегородки и выравнивание стен из гипсокартона

Договорная

Перегородки и выравнивание стен из гипсокартона

Витебск

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Обшивка стен, монтаж перегородок и потолков

Договорная

Обшивка стен, монтаж перегородок и потолков

Минск, Первомайский

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

10 р.

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

Гомель

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)

Договорная

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир домов

20 р.

Ремонт квартир домов

Минская, Борисов

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Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Могилев

Отделка окон, дверей, перегородки, ванных комнат,

7 р.

Отделка окон, дверей, перегородки, ванных комнат,

Минск, Центральный

Обшивка вагонкой, утепление, пол.

Договорная

Обшивка вагонкой, утепление, пол.

Минск, Центральный

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

Договорная

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

Брест

Монтаж гипсокартона любой сложности

Договорная

Монтаж гипсокартона любой сложности

Минск, Центральный

Выполняю услуги по отделке и ремонту квартир...

Договорная

Выполняю услуги по отделке и ремонту квартир...

Минск, Заводской

Монтаж гипсокартона любой сложности

15 р.

Монтаж гипсокартона любой сложности

Минск, Первомайский

Откосы

Договорная

Откосы

Брест

монтаж Гипсокартона Отделочные работы

Договорная

монтаж Гипсокартона Отделочные работы

Брест

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Гомель

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Могилев

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брестская, Барановичи

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Договорная

помощь в ремонте

Витебск

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Монтаж гипсокартонных перегородок

Договорная

Монтаж гипсокартонных перегородок

Минск, Центральный

Работа с гипсокартоном

Договорная

Работа с гипсокартоном

Витебская, Орша

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Витебская, Полоцк

Договорная

Укладка ламината

Минск, Первомайский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

Договорная

обшивка стен гипсокартоном,потолки Армстронг

Минская, Борисов

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Брест

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Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Витебск

Гипсокартонщик

Договорная

Гипсокартонщик

Брест

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Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Брест

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Монтаж гипсокартон, перегородок

Договорная

Монтаж гипсокартон, перегородок

Минск, Московский

Кладка блоков, возведение перегородок Витебск

25 р.

Кладка блоков, возведение перегородок Витебск

Витебск

Монтаж ГКЛ любой сложности

25 р.

Монтаж ГКЛ любой сложности

Брест

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