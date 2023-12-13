Мелкий рогатый скот в Беларуси
185 р.
Козел
Минская, Слуцк
200 р.
Коза
Минская, Слуцк
400 р.
Продаётся чистокровный англо-нубийский козел.
Брестская, Ляховичи
100 р.
Продам обменяю
Гомельская, г.п. Октябрьский
160 р.
Продам козу
Могилевская, Быхов
1 р.
Козлик ищет подругу
Могилев
Бесплатно
Козы
Брест
320 р.
НУБИЕЦ
Витебская, Верхнедвинск
7 р.
Баранчики Суффолк+Романовка
Брестская, Кобрин
1 р.
Свиней обменяю на овец
Могилев
Договорная
Куплю овец
Брестская, Другие города
Договорная
Телочка
Могилевская, Кричев
100 р.
Коза
Гомельская, Ветка
200 р.
Овцы,баран
Минск, Фрунзенский
200 р.
Козёл альпийский
Гомель
Договорная
Козы
Гомель
100 р.
Продам коз
Гомельская, Житковичи
Договорная
Козел 100% чех
Минская, Мядель
150 р.
Козы
Гродненская, Мосты
200 р.
Коза дойная
Минск, Московский
50 р.
Коза
Минск, Московский
150 р.
Коза
Минск, Московский
6 р.
Овцы
Минская, Столбцы
Договорная
Хорошая козочка
Гродненская, Новогрудок
150 р.
Продам баранов
Брестская, Барановичи
700 р.
Баран катумский
Брестская, Пинск
100 р.
Продам 2 коз
Минская, Слуцк
Договорная
Куплю живым весом
Минск, Центральный
250 р.
Козы
Витебск
400 р.
Козлик Шами/Нубиец
Брест
25 р.
лента стропа разный цвет
Минск, Ленинский
350 р.
Баран
Минская, Логойск
Договорная
Овцы.
Могилев
100 р.
Коза на мясо
Гомель
Договорная
Овцы бараны
Гомельская, Лельчицы
90 р.
Коза
Гомель
300 р.
Козлик 100% Англо нубийский 9 месяцев
Брест
Договорная
коза
Гомельская, Ельск
Договорная
Баран, козочка
Гродненская, Слоним
250 р.
Овцы кросс
Брестская, Пинск
350 р.
Коза/козочка/козлята нубийские
Гродненская, Щучин
120 р.
Козочка альпийско-нубийская
Витебск
Договорная
Козы. обезроживание козлят
Могилевская, Осиповичи
Животные и товары для животных от компаний
Договорная
Куплю овец
Брестская, Другие города
Договорная
Куплю живым весом
Минск, Центральный
Договорная
Куплю овец
Минская, Другие города
Договорная
Куплю овец
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю овец
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю овец
Могилевская, Другие города
Договорная
Закупаем овец
Гродненская, Другие города
Договорная
Куплю овец, баранчиков
Гомельская, Другие города