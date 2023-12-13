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Красота и здоровье

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

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62 р.
47 р.-24%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

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112 р.

Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

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132 р.
110 р.-17%

Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

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72 р.

Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

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38 р.
25 р.-34%

Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

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39 р.

Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

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33 р.

Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

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175 р.

Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

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71 р.

Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

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80.60 р.
69 р.-14%

Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

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67 р.

Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

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63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

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63 р.

Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

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68 р.

Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114

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14.09 р.

Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

25 р.

Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

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34 р.

Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

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18 р.

Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для чувствительной к

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14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для чувствительной к

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

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14 р.

Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

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12.50 р.

Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

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12 р.

Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

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14 р.

Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

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16 р.

Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

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98 р.

Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01

555 р.

Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР

239.80 р.

Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР

Минск, Центральный

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Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс

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7.50 р.

Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

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19 р.

Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо - банка Classic, комплект из 2 банок. Цвет МИКС

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14 р.

Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо - банка Classic, комплект из 2 банок. Цвет МИКС

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной игольчатый с 5-ю роликами (Массажная палка Massage Stick йога палка для тела, спины

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31 р.

Массажер ручной игольчатый с 5-ю роликами (Массажная палка Massage Stick йога палка для тела, спины

Минск, Центральный

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Ролик для йоги ARTBELL YL-MR-104 (синий)

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38.80 р.

Ролик для йоги ARTBELL YL-MR-104 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажер ручной CENTEK CT-2603

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70.73 р.

Массажер ручной CENTEK CT-2603

Минск, Центральный

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Kinerapy Pump Игольчатый насос для массажеров и тренажеров

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14.14 р.

Kinerapy Pump Игольчатый насос для массажеров и тренажеров

Минск, Центральный

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Кислородный концентратор JAY-5A и Армед 8F-5)

1 700 р.

Кислородный концентратор JAY-5A и Армед 8F-5)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кислородный концентратор JAY - 10 Longfian Рассрочка

2 200 р.

Кислородный концентратор JAY - 10 Longfian Рассрочка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Массажеры и массажные кресла Calviano 2161 (черный)

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999 р.

Массажеры и массажные кресла Calviano 2161 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Angioletto Persone Grigio

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689 р.

Массажеры и массажные кресла Angioletto Persone Grigio

Минск, Центральный

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Массажеры и массажные кресла Kitfort KT-2934

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815.49 р.

Массажеры и массажные кресла Kitfort KT-2934

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Calviano 2159 (коричневый)

Онлайн-заказ

999 р.

Массажеры и массажные кресла Calviano 2159 (коричневый)

Минск, Центральный

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Массажеры и массажные кресла Comtek 2012B

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451.29 р.

Массажеры и массажные кресла Comtek 2012B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажеры и массажные кресла Comtek 6009D (белый)

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444.68 р.

Массажеры и массажные кресла Comtek 6009D (белый)

Минск, Центральный

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Согревающий пояс из натуральной овечьей шерсти (Двусторонний)+ подарок

32 р.

Согревающий пояс из натуральной овечьей шерсти (Двусторонний)+ подарок

Минск, Фрунзенский

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