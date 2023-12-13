Товары от Куфар Маркета
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Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 12 в 1 Мassage Beauty Device Multifunction Face
Минск, Центральный
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112 р.
Портативный вибромассажер для шеи и тела Smart wireless handy massager ST 806 (5 режимов работы)
Минск, Центральный
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Массажная подушка Ergopower ER-MC-014, электрическая, 24 Вт, 2 режима, ИК-обогрев, 12/220 В
Минск, Центральный
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72 р.
Микротоковый лифтинг - массажер для лица и шеи Intense Pulsed Light (IPL) Wrinkles Reducing Instrume
Минск, Центральный
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Массажер для лица и тела 3D Massager Andorse XC-301 2S Золото (d шара - 4 см)
Минск, Центральный
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39 р.
Портативный импульсный миостимулятор-массажер для тела Neck massager KS-8 (5 режимов массажа, 15 уро
Минск, Центральный
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33 р.
Жгут - турникет кровоостанавливающий многоразовый, тактический 95 см
Минск, Центральный
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175 р.
Вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Intelligent breathing cupping massage instrument JZ-15 (
Минск, Центральный
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71 р.
Электрический вакуумный баночный массажер NG-133 (2 режима работы, 12 уровней мощности, 12 уровней п
Минск, Центральный
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Массажер мышечный (массажный ударный пистолет) Fascial Gun Черный КН-320
Минск, Центральный
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67 р.
Электроимпульсный массажер для шеи Smart Neck Massager JT-66 (6 массажных головок, 15 режимов интенс
Минск, Центральный
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63 р.
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Розовая
Минск, Центральный
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63 р.
Массажер - подушка для шеи U-SHAPED MASSAGE PILLOW Коричневая
Минск, Центральный
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68 р.
Физиотерапевтический электрический массажер для суставов с подогревом Fever knee massager D102 (коле
Минск, Центральный
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14.09 р.
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, ягодно-красный, арт.24114
Минск, Центральный
25 р.
Контейнер для таблеток ''НЕДЕЛЬКА'', таблетница
Минск, Советский
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34 р.
Солевая грелка Стельки (пара, 2 шт), активатор кнопка, размер 26,0 х 8,5 см . Цвет Микс
Минск, Центральный
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18 р.
Солевая грелка Супер-Лор Активатор кнопка, размер 16,0 х 13,0 см Цвет Микс
Минск, Центральный
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14 р.
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для чувствительной к
Минск, Центральный
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14 р.
Массажная банка (Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо банка) Тюльпан для интенсивного воз
Минск, Центральный
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12.50 р.
Солевая грелка Мультяшки 3. Цвета Микс Белочка (22 х 11,5 см)
Минск, Центральный
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12 р.
Стельки зимние с мехом Insoles Health (max 41 размер)
Минск, Центральный
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14 р.
Стельки-супинатор ортопедические Strutz, 2 шт (пара)
Минск, Центральный
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16 р.
Солевая грелка Детская Активатор кнопка, размер 15 х 13 см Цвет Микс
Минск, Центральный
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98 р.
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо
Минск, Центральный
555 р.
Аппарат тепло-магнито-вибромассажного лечения МАВИТ УЛП-01
Минск, Центральный
239.80 р.
Аппарат для комплексного лечения лор-заболеваний МУЛЬТИЛОР
Минск, Центральный
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7.50 р.
Солевая грелка Стелька, 1 шт. Цвета Микс
Минск, Центральный
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19 р.
Массажер рифленый Лапонька - 6 для тела на шести массажных элементах. Цвета Микс
Минск, Центральный
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14 р.
Массажёр антицеллюлитный, профилактический Чудо - банка Classic, комплект из 2 банок. Цвет МИКС
Минск, Центральный
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31 р.
Массажер ручной игольчатый с 5-ю роликами (Массажная палка Massage Stick йога палка для тела, спины
Минск, Центральный
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38.80 р.
Ролик для йоги ARTBELL YL-MR-104 (синий)
Минск, Центральный
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70.73 р.
Массажер ручной CENTEK CT-2603
Минск, Центральный
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14.14 р.
Kinerapy Pump Игольчатый насос для массажеров и тренажеров
Минск, Центральный
1 700 р.
Кислородный концентратор JAY-5A и Армед 8F-5)
Минск, Партизанский
2 200 р.
Кислородный концентратор JAY - 10 Longfian Рассрочка
Минск, Партизанский
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999 р.
Массажеры и массажные кресла Calviano 2161 (черный)
Минск, Центральный
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689 р.
Массажеры и массажные кресла Angioletto Persone Grigio
Минск, Центральный
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815.49 р.
Массажеры и массажные кресла Kitfort KT-2934
Минск, Центральный
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999 р.
Массажеры и массажные кресла Calviano 2159 (коричневый)
Минск, Центральный
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451.29 р.
Массажеры и массажные кресла Comtek 2012B
Минск, Центральный
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444.68 р.
Массажеры и массажные кресла Comtek 6009D (белый)
Минск, Центральный
32 р.
Согревающий пояс из натуральной овечьей шерсти (Двусторонний)+ подарок
Минск, Фрунзенский