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Красота и здоровьеМедицинские товары

Медицинские кровати в Беларуси

Медицинская кровать механическая

2 800 р.

Медицинская кровать механическая

Минск, Заводской

Медицинская кровать электрическая

3 200 р.

Медицинская кровать электрическая

Минск, Первомайский

Медицинская кровать

Договорная

Медицинская кровать

Могилев

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Кровать с электроприводом

1 000 р.

Кровать с электроприводом

Могилевская, Шклов

медицинская кровать c матрасом напрокат доставка

120 р.

медицинская кровать c матрасом напрокат доставка

Минск, Центральный

массажная кровать

5 000 р.

массажная кровать

Минск, Московский

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Медицинская кровать

500 р.

Медицинская кровать

Минская, Борисов

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Кровать медицинская 2-секционная «Здоровье-2»

650 р.

Кровать медицинская 2-секционная «Здоровье-2»

Минск, Фрунзенский

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Кровать с противопролежным матрасом

700 р.

Кровать с противопролежным матрасом

Минск, Советский

Матрос 90×190

40 р.

Матрос 90×190

Минск, Октябрьский

ПРОКАТ: Матрас для медицинской кровати

12 р.

ПРОКАТ: Матрас для медицинской кровати

Минск, Центральный

Кровать медицинская с электр. прив. DB-11A, матрас

3 400 р.

Кровать медицинская с электр. прив. DB-11A, матрас

Минская, Минский район

Складная кушетка

110 р.

Складная кушетка

Брест

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Договорная

Стул туалет

Могилев

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Балонный матрас Antar

250 р.

Балонный матрас Antar

Гомель

Антипролежневый матрас ANTAR (Польша)

100 р.

Антипролежневый матрас ANTAR (Польша)

Витебская, Новополоцк

Кровать медицинская б/у 2 года

650 р.

Кровать медицинская б/у 2 года

Гродненская, Слоним

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матрас противопролежневый

75 р.

матрас противопролежневый

Брестская, Высокое

Матрас противопролежневый

100 р.

Матрас противопролежневый

Могилевская, Бобруйск

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Кровать медицинская для пожилых Здровье

1 035 р.

Кровать медицинская для пожилых Здровье

Минск, Первомайский

Кровать медицинская функциональная Barry MB2ps

1 750 р.

Кровать медицинская функциональная Barry MB2ps

Минск, Первомайский

Кровать функциональная электрическая Армед RS301

2 990 р.

Кровать функциональная электрическая Армед RS301

Минск, Первомайский

Опора под спину с электроприводом Оптим PB-01

495 р.

Опора под спину с электроприводом Оптим PB-01

Минск, Центральный

Аренда матраса для медицинской кровати. Доставка.

20 р.

Аренда матраса для медицинской кровати. Доставка.

Минск, Московский

Матрас противопролежневый, против пролежней

80 р.

Матрас противопролежневый, против пролежней

Витебская, Орша

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Кровать для лежачих больных

800 р.

Кровать для лежачих больных

Гродно

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Подгузники для взрослых Seni Super

50 р.

Подгузники для взрослых Seni Super

Гомель

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Матрац противопролежневый ячеистый с принадлежнос

100 р.

Матрац противопролежневый ячеистый с принадлежнос

Гомель

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Противопролежневый матрац

100 р.

Противопролежневый матрац

Гродно

Матрас противопролежневый трубчатый (статик)

70 р.

Матрас противопролежневый трубчатый (статик)

Витебск

Кровать медицинская с поднятием подголовника

550 р.

Кровать медицинская с поднятием подголовника

Брестская, Барановичи

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Ремень привода кроватей с электроприводом.

95 р.

Ремень привода кроватей с электроприводом.

Минск, Октябрьский

Доставка
Матрас для лежачих больных

150 р.

Матрас для лежачих больных

Минская, Борисов

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Матрас для лежачих больных

200 р.

Матрас для лежачих больных

Минская, Борисов

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Противопролежневый матрас

40 р.

Противопролежневый матрас

Минск, Первомайский

Матрас противопролежневый ячеистый

93 р.

Матрас противопролежневый ячеистый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Медицинская кровать

400 р.

Медицинская кровать

Гродненская, Щучин

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Кровать для лежачих людей

Договорная

Кровать для лежачих людей

Гомельская, Рогачев

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Кровать медицинская.

730 р.

Кровать медицинская.

Витебская, Полоцк

Кровать электрическая, матрас противопролежневый

3 200 р.

Кровать электрическая, матрас противопролежневый

Минская, Солигорск

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ПРОКАТ - Кровать медицинская с электроприводом 4-секционная

95 р.

ПРОКАТ - Кровать медицинская с электроприводом 4-секционная

Минск, Центральный

насос для противопролежневого матраса

50 р.

насос для противопролежневого матраса

Гродненская, Лида

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Массажная кровать Nuga Best NM5000

3 200 р.

Массажная кровать Nuga Best NM5000

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Матрас противопролежневый ячеистый

93 р.

Матрас противопролежневый ячеистый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кровать медицинская 2 секции

450 р.

Кровать медицинская 2 секции

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Медицинская кровать MET Revel

4 462 р.

Медицинская кровать MET Revel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кровать медицинская. Прокат

65 р.

Кровать медицинская. Прокат

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Медицинская кровать MET Revel

4 462 р.

Медицинская кровать MET Revel

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Медицинская кровать MET Revel

4 462 р.

Медицинская кровать MET Revel

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Медицинская кровать MET Revel

4 462 р.

Медицинская кровать MET Revel

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Медицинская кровать MET Revel

4 462 р.

Медицинская кровать MET Revel

Витебск

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