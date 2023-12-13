Товары от Куфар Маркета
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Медицинские кровати в Беларуси
2 800 р.
Медицинская кровать механическая
Минск, Заводской
3 200 р.
Медицинская кровать электрическая
Минск, Первомайский
Договорная
Медицинская кровать
Могилев
1 000 р.
Кровать с электроприводом
Могилевская, Шклов
120 р.
медицинская кровать c матрасом напрокат доставка
Минск, Центральный
5 000 р.
массажная кровать
Минск, Московский
500 р.
Медицинская кровать
Минская, Борисов
650 р.
Кровать медицинская 2-секционная «Здоровье-2»
Минск, Фрунзенский
700 р.
Кровать с противопролежным матрасом
Минск, Советский
40 р.
Матрос 90×190
Минск, Октябрьский
12 р.
ПРОКАТ: Матрас для медицинской кровати
Минск, Центральный
3 400 р.
Кровать медицинская с электр. прив. DB-11A, матрас
Минская, Минский район
110 р.
Складная кушетка
Брест
Договорная
Стул туалет
Могилев
250 р.
Балонный матрас Antar
Гомель
100 р.
Антипролежневый матрас ANTAR (Польша)
Витебская, Новополоцк
650 р.
Кровать медицинская б/у 2 года
Гродненская, Слоним
75 р.
матрас противопролежневый
Брестская, Высокое
100 р.
Матрас противопролежневый
Могилевская, Бобруйск
1 035 р.
Кровать медицинская для пожилых Здровье
Минск, Первомайский
1 750 р.
Кровать медицинская функциональная Barry MB2ps
Минск, Первомайский
2 990 р.
Кровать функциональная электрическая Армед RS301
Минск, Первомайский
495 р.
Опора под спину с электроприводом Оптим PB-01
Минск, Центральный
20 р.
Аренда матраса для медицинской кровати. Доставка.
Минск, Московский
80 р.
Матрас противопролежневый, против пролежней
Витебская, Орша
800 р.
Кровать для лежачих больных
Гродно
50 р.
Подгузники для взрослых Seni Super
Гомель
100 р.
Матрац противопролежневый ячеистый с принадлежнос
Гомель
100 р.
Противопролежневый матрац
Гродно
70 р.
Матрас противопролежневый трубчатый (статик)
Витебск
550 р.
Кровать медицинская с поднятием подголовника
Брестская, Барановичи
95 р.
Ремень привода кроватей с электроприводом.
Минск, Октябрьский
150 р.
Матрас для лежачих больных
Минская, Борисов
200 р.
Матрас для лежачих больных
Минская, Борисов
40 р.
Противопролежневый матрас
Минск, Первомайский
93 р.
Матрас противопролежневый ячеистый
Минск, Центральный
400 р.
Медицинская кровать
Гродненская, Щучин
Договорная
Кровать для лежачих людей
Гомельская, Рогачев
730 р.
Кровать медицинская.
Витебская, Полоцк
3 200 р.
Кровать электрическая, матрас противопролежневый
Минская, Солигорск
95 р.
ПРОКАТ - Кровать медицинская с электроприводом 4-секционная
Минск, Центральный
50 р.
насос для противопролежневого матраса
Гродненская, Лида
3 200 р.
Массажная кровать Nuga Best NM5000
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
93 р.
Матрас противопролежневый ячеистый
Минск, Центральный
450 р.
Кровать медицинская 2 секции
Минск, Центральный
4 462 р.
Медицинская кровать MET Revel
Минск, Центральный
65 р.
Кровать медицинская. Прокат
Минск, Центральный
4 462 р.
Медицинская кровать MET Revel
Гродно
4 462 р.
Медицинская кровать MET Revel
Гомель
4 462 р.
Медицинская кровать MET Revel
Брест
4 462 р.
Медицинская кровать MET Revel
Витебск