logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Рукоделие
Материалы и инструменты для рукоделия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмРукоделие

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

9 р.

Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Онлайн-заказ

33 р.

Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.
29.90 р.-17%

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Онлайн-заказ

28 р.

Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лента контактная

10 р.

Лента контактная

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Онлайн-заказ

18.30 р.

Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Онлайн-заказ

11 р.

Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 60 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д

Онлайн-заказ

75 р.
41 р.-45%

Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 60 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши

Онлайн-заказ

53 р.

Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 80 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д

Онлайн-заказ

100 р.
51 р.-49%

Маркеры - фломастеры для нейрографики и скетчинга 80 штук Touch NEW / Набор двухсторонних маркеров д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроприбор для выжигания по дереву Трансвит Узор - 1. Сменные иглы

Онлайн-заказ

85 р.

Электроприбор для выжигания по дереву Трансвит Узор - 1. Сменные иглы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сплит - пак Genio Kids: Набор для детского творчества Тесто-пластилин Микс 3 в 1 : Магазин печенья с

Онлайн-заказ

29.50 р.

Сплит - пак Genio Kids: Набор для детского творчества Тесто-пластилин Микс 3 в 1 : Магазин печенья с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

Онлайн-заказ

31 р.

Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания шерсть акрил Alize Superlana Max

6.19 р.

Пряжа для вязания шерсть акрил Alize Superlana Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки Genio Kids Тесто-пластилин. Животный мир 6 цветов, 10 формочек

Онлайн-заказ

29 р.

Набор для лепки Genio Kids Тесто-пластилин. Животный мир 6 цветов, 10 формочек

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор Genio Kids Обучающий набор для лепки 22 элемента (геометрический фигуры, цифры) LEP11

Онлайн-заказ

24 р.

Набор Genio Kids Обучающий набор для лепки 22 элемента (геометрический фигуры, цифры) LEP11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Муслин на отрез. 100% хлопок. Ткани ткань

16 р.

Муслин на отрез. 100% хлопок. Ткани ткань

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Ткань. Велюр. Плюш. Непромокайка. Вафелька

6 р.

Ткань. Велюр. Плюш. Непромокайка. Вафелька

Гродно

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания Alize Lanagold (Ализе Ланаголд)

7.19 р.

Пряжа для вязания Alize Lanagold (Ализе Ланаголд)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Полимерная запекаемая глина ArtiFact все серии и фасовки

5.60 р.

Полимерная запекаемая глина ArtiFact все серии и фасовки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания мохер Gazzal Super Kid Mohair

8.49 р.

Пряжа для вязания мохер Gazzal Super Kid Mohair

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания меринос DROPS MERINO EXTRA FINE

10.99 р.

Пряжа для вязания меринос DROPS MERINO EXTRA FINE

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо

12 р.

Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REVELL Краска эмалевая ''Email Color'' серовато-синяя, матовая, 14 мл

Онлайн-заказ

6.97 р.

REVELL Краска эмалевая ''Email Color'' серовато-синяя, матовая, 14 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картины по номерам 40х50 на холсте с подрамником

42 р.

Картины по номерам 40х50 на холсте с подрамником

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Коврик для резки самовосстанавливающийся

15 р.

Коврик для резки самовосстанавливающийся

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Цветочная глина Nara FLOWER CLAY 250г + подарок вайнер Цветок

13 р.

Цветочная глина Nara FLOWER CLAY 250г + подарок вайнер Цветок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Самоотвердевающая масса DARWI вся линейка

16 р.

Самоотвердевающая масса DARWI вся линейка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Зефирная глина Hearty НОВАЯ ПОСТАВКА

11 р.

Зефирная глина Hearty НОВАЯ ПОСТАВКА

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор слаймов (слайм 3 в 1) Slame х3 Smart Genio Kids Смарт Слайм со слаймами. Fluffy Slime с арома

Онлайн-заказ

19 р.

Набор слаймов (слайм 3 в 1) Slame х3 Smart Genio Kids Смарт Слайм со слаймами. Fluffy Slime с арома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания полушерсть Слонимская С100

2.61 р.

Пряжа для вязания полушерсть Слонимская С100

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания шерсть акрил Gazzal Baby Wool

5.10 р.

Пряжа для вязания шерсть акрил Gazzal Baby Wool

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Неодимовый магнит 12 мм х 2 мм. N45

1.10 р.

Неодимовый магнит 12 мм х 2 мм. N45

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши

Онлайн-заказ

43.50 р.

Набор для творчества GENIO KIDS Умный кинетический песок Большая стройка Премиум (песок 1 кг, 2 маши

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пряжа для вязания хлопок Гронитекс, бобина

29.66 р.

Пряжа для вязания хлопок Гронитекс, бобина

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плюшевая пряжа для вязания Alize Puffy

6.49 р.

Плюшевая пряжа для вязания Alize Puffy

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо

12 р.

Искусственный ротанг для плетения мебели, кашпо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.
29.90 р.-17%

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм