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Хобби, спорт и туризмРукоделие

Материалы и инструменты для рукоделия в Беларуси

Тесьма эластичная, 4 мм
vip

0.10 р.

Тесьма эластичная, 4 мм

Минск, Партизанский

Нитки и ткани(срочно)

100 р.

Нитки и ткани(срочно)

Гомельская, Рогачев

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ЯрнАрт джинс нитки для вязания

10 р.

ЯрнАрт джинс нитки для вязания

Минск, Центральный

НОВЫЕ СПИЦЫ ВЯЗАЛЬНЫЕ 6руб/1шт

6 р.

НОВЫЕ СПИЦЫ ВЯЗАЛЬНЫЕ 6руб/1шт

Минск, Московский

Лента для подшивки брюк и прочего новая.серая

0.45 р.

Лента для подшивки брюк и прочего новая.серая

Могилевская, Костюковичи

Молнии разные. Длина 15 см: бежевая-1 шт. темно-си

1.50 р.

Молнии разные. Длина 15 см: бежевая-1 шт. темно-си

Минск, Советский

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Пряжа для вязания полушерсть

25 р.

Пряжа для вязания полушерсть

Минск, Центральный

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Пряжа полушерсть 1.5 кг

35 р.

Пряжа полушерсть 1.5 кг

Минск, Заводской

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Термо клей

2 р.

Термо клей

Гомельская, Чечерск

Нитки для вязания. 10 руб за все

10 р.

Нитки для вязания. 10 руб за все

Минск, Центральный

Лагурус.Сухоцвет.

3.50 р.

Лагурус.Сухоцвет.

Минск, Советский

Скандинавский гном

Договорная

Скандинавский гном

Брест

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Шнур полиэфирный 5мм

23 р.

Шнур полиэфирный 5мм

Минск, Октябрьский

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Замки разные

0.50 р.

Замки разные

Витебская, Орша

Набор для вышивки dimensions остаток

Договорная

Набор для вышивки dimensions остаток

Минск, Ленинский

Отрез материала штрокс

40 р.

Отрез материала штрокс

Гродненская, Лида

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Ткань кашемир

20 р.

Ткань кашемир

Могилев

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Пряжа Alize Puffy

Договорная

Пряжа Alize Puffy

Гродненская, Лида

Ткань трикотаж Голографик, отрезы

7 р.

Ткань трикотаж Голографик, отрезы

Брест

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Проф.эмаль-аэрозоль цв.золотой

10 р.

Проф.эмаль-аэрозоль цв.золотой

Гомель

Фольга/ упаковка

5 р.

Фольга/ упаковка

Могилев

Спицы knit pro ginger 3.00 + леска 80 см

30 р.

Спицы knit pro ginger 3.00 + леска 80 см

Минск, Московский

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Ткань плательно-костюмная нарядная

12 р.

Ткань плательно-костюмная нарядная

Брест

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Пуговицы пальтовые

0.30 р.

Пуговицы пальтовые

Могилев

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Отрез ткани джинс СССР

10 р.

Отрез ткани джинс СССР

Гродно

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Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки

Договорная

Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки

Минская, Солигорск

Отрез ткани хб батист СССР 1,75м

12 р.

Отрез ткани хб батист СССР 1,75м

Гродно

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Заготовки на кожаные браслеты

10 р.

Заготовки на кожаные браслеты

Минск, Партизанский

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Отрез ткани сатин СССР 1,2 м

7 р.

Отрез ткани сатин СССР 1,2 м

Гродно

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Нитки

Договорная

Нитки

Брест

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Стёганая ткань 2 отреза

20 р.

Стёганая ткань 2 отреза

Могилев

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Покерные фишки

0.50 р.

Покерные фишки

Минск, Московский

Шитьё.Ленты.ШНУР.

Договорная

Шитьё.Ленты.ШНУР.

Минск, Первомайский

Норка

Договорная

Норка

Минск, Первомайский

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Фурнитура ремонт одежды

Договорная

Фурнитура ремонт одежды

Минск, Заводской

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Молния

3 р.

Молния

Минск, Первомайский

Новогодние игрушки под реставрацию

8 р.

Новогодние игрушки под реставрацию

Минск, Центральный

Набор чеканщика СССР

45 р.

Набор чеканщика СССР

Могилев

Материал

20 р.

Материал

Гомель

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Ткань *Змеиная* Гипюр

Договорная

Ткань *Змеиная* Гипюр

Минск, Первомайский

нитки швейные х/б новые

3 р.

нитки швейные х/б новые

Гродно

Кусочки меха

15 р.

Кусочки меха

Брест

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Корзинки

10 р.

Корзинки

Минск, Партизанский

Наполнитель для игрушек

5 р.

Наполнитель для игрушек

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

9 р.

Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Онлайн-заказ

33 р.

Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.
29.90 р.-17%

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Онлайн-заказ

28 р.

Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лента контактная

10 р.

Лента контактная

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Онлайн-заказ

18.30 р.

Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Онлайн-заказ

11 р.

Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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