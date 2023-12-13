Товары от Куфар Маркета
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Материалы и инструменты для рукоделия в Беларуси
0.10 р.
Тесьма эластичная, 4 мм
Минск, Партизанский
100 р.
Нитки и ткани(срочно)
Гомельская, Рогачев
10 р.
ЯрнАрт джинс нитки для вязания
Минск, Центральный
6 р.
НОВЫЕ СПИЦЫ ВЯЗАЛЬНЫЕ 6руб/1шт
Минск, Московский
0.45 р.
Лента для подшивки брюк и прочего новая.серая
Могилевская, Костюковичи
1.50 р.
Молнии разные. Длина 15 см: бежевая-1 шт. темно-си
Минск, Советский
25 р.
Пряжа для вязания полушерсть
Минск, Центральный
35 р.
Пряжа полушерсть 1.5 кг
Минск, Заводской
2 р.
Термо клей
Гомельская, Чечерск
10 р.
Нитки для вязания. 10 руб за все
Минск, Центральный
3.50 р.
Лагурус.Сухоцвет.
Минск, Советский
Договорная
Скандинавский гном
Брест
23 р.
Шнур полиэфирный 5мм
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Замки разные
Витебская, Орша
Договорная
Набор для вышивки dimensions остаток
Минск, Ленинский
40 р.
Отрез материала штрокс
Гродненская, Лида
20 р.
Ткань кашемир
Могилев
Договорная
Пряжа Alize Puffy
Гродненская, Лида
7 р.
Ткань трикотаж Голографик, отрезы
Брест
10 р.
Проф.эмаль-аэрозоль цв.золотой
Гомель
5 р.
Фольга/ упаковка
Могилев
30 р.
Спицы knit pro ginger 3.00 + леска 80 см
Минск, Московский
12 р.
Ткань плательно-костюмная нарядная
Брест
0.30 р.
Пуговицы пальтовые
Могилев
10 р.
Отрез ткани джинс СССР
Гродно
Договорная
Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки
Минская, Солигорск
12 р.
Отрез ткани хб батист СССР 1,75м
Гродно
10 р.
Заготовки на кожаные браслеты
Минск, Партизанский
7 р.
Отрез ткани сатин СССР 1,2 м
Гродно
Договорная
Нитки
Брест
20 р.
Стёганая ткань 2 отреза
Могилев
0.50 р.
Покерные фишки
Минск, Московский
Договорная
Шитьё.Ленты.ШНУР.
Минск, Первомайский
Договорная
Норка
Минск, Первомайский
Договорная
Фурнитура ремонт одежды
Минск, Заводской
3 р.
Молния
Минск, Первомайский
8 р.
Новогодние игрушки под реставрацию
Минск, Центральный
45 р.
Набор чеканщика СССР
Могилев
20 р.
Материал
Гомель
Договорная
Ткань *Змеиная* Гипюр
Минск, Первомайский
3 р.
нитки швейные х/б новые
Гродно
15 р.
Кусочки меха
Брест
10 р.
Корзинки
Минск, Партизанский
5 р.
Наполнитель для игрушек
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
9 р.
Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
33 р.
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28 р.
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка
Минск, Центральный
10 р.
Лента контактная
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
18.30 р.
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)
Минск, Центральный
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11 р.
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево
Минск, Центральный