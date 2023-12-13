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Хобби, спорт и туризм

Товары для рукоделия и творчества в Беларуси

Тесьма эластичная, 4 мм
vip

0.10 р.

Тесьма эластичная, 4 мм

Минск, Партизанский

Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ
vip

110 р.

Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ

Минск, Фрунзенский

Игрушки ручной работы
vip

20 р.

Игрушки ручной работы

Гомельская, Рогачев

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Вязаная шапка

30 р.

Вязаная шапка

Минск, Фрунзенский

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Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки

Договорная

Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки

Минская, Солигорск

Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка

9.50 р.

Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка

Минск, Центральный

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Елочные украшения,шары,игрушки

5 р.

Елочные украшения,шары,игрушки

Брестская, Барановичи

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Брелок Гравировка

1 р.

Брелок Гравировка

Минск, Московский

Отрез ткани хб батист СССР 1,75м

12 р.

Отрез ткани хб батист СССР 1,75м

Гродно

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Заготовки на кожаные браслеты

10 р.

Заготовки на кожаные браслеты

Минск, Партизанский

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Брошь новогодняя из бисера ручная работа

38 р.

Брошь новогодняя из бисера ручная работа

Минск, Ленинский

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Отрез ткани сатин СССР 1,2 м

7 р.

Отрез ткани сатин СССР 1,2 м

Гродно

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Поделка

35 р.

Поделка

Витебск

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Ключницы

12 р.

Ключницы

Могилев

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Скандинавский гном

30 р.

Скандинавский гном

Минск, Центральный

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Картина маслом пейзаж поле горы авторская работа

280 р.

Картина маслом пейзаж поле горы авторская работа

Минск, Московский

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Нитки

Договорная

Нитки

Брест

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Стёганая ткань 2 отреза

20 р.

Стёганая ткань 2 отреза

Могилев

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Вытынанки

15 р.

Вытынанки

Гомельская, Другие города

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Покерные фишки

0.50 р.

Покерные фишки

Минск, Московский

Шитьё.Ленты.ШНУР.

Договорная

Шитьё.Ленты.ШНУР.

Минск, Первомайский

Корзинка плетёная,очень прочная

10 р.

Корзинка плетёная,очень прочная

Минская, Другие города

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Норка

Договорная

Норка

Минск, Первомайский

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Акция Мыло ручной работы мандарин

3 р.

Акция Мыло ручной работы мандарин

Минск, Советский

Сборная деревянная Модель Вертолета Ка-52

20 р.

Сборная деревянная Модель Вертолета Ка-52

Минск, Фрунзенский

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Бантик с ручной вышивкой

35 р.

Бантик с ручной вышивкой

Минская, Борисов

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Подарочный набор елочных эко-игрушек

40 р.

Подарочный набор елочных эко-игрушек

Минск, Фрунзенский

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Ангелочек

15 р.

Ангелочек

Гомель

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Скандинавские гномы

30 р.

Скандинавские гномы

Минск, Центральный

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Фурнитура ремонт одежды

Договорная

Фурнитура ремонт одежды

Минск, Заводской

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Молния

3 р.

Молния

Минск, Первомайский

Новогодние игрушки под реставрацию

8 р.

Новогодние игрушки под реставрацию

Минск, Центральный

Набор чеканщика СССР

45 р.

Набор чеканщика СССР

Могилев

Вытынанки, украшения на окна

10 р.

Вытынанки, украшения на окна

Гомель

Цветочный букет

Договорная

Цветочный букет

Минск, Первомайский

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Подарочный набор елочных эко-игрушек

40 р.

Подарочный набор елочных эко-игрушек

Минск, Фрунзенский

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Вытынанки, украшения на окна

7 р.

Вытынанки, украшения на окна

Гомель

Материал

20 р.

Материал

Гомель

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Ткань *Змеиная* Гипюр

Договорная

Ткань *Змеиная* Гипюр

Минск, Первомайский

нитки швейные х/б новые

3 р.

нитки швейные х/б новые

Гродно

Ёлочные игрушки

24 р.

Ёлочные игрушки

Гомель

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«Ангел хранитель»

50 р.

«Ангел хранитель»

Гродно

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Кусочки меха

15 р.

Кусочки меха

Брест

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Корзинки

10 р.

Корзинки

Минск, Партизанский

Корзина для елки

60 р.

Корзина для елки

Гомель

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Наполнитель для игрушек

5 р.

Наполнитель для игрушек

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

9 р.

Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Онлайн-заказ

33 р.

Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Онлайн-заказ

35.90 р.
29.90 р.-17%

Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Онлайн-заказ

28 р.

Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лента контактная

10 р.

Лента контактная

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Онлайн-заказ

18.30 р.

Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Онлайн-заказ

11 р.

Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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