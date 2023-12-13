Товары от Куфар Маркета
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Товары для рукоделия и творчества в Беларуси
0.10 р.
Тесьма эластичная, 4 мм
Минск, Партизанский
110 р.
Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ
Минск, Фрунзенский
20 р.
Игрушки ручной работы
Гомельская, Рогачев
30 р.
Вязаная шапка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Материалы для рукоделия. Бусины,грызунки,глазки
Минская, Солигорск
9.50 р.
Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка
Минск, Центральный
5 р.
Елочные украшения,шары,игрушки
Брестская, Барановичи
1 р.
Брелок Гравировка
Минск, Московский
12 р.
Отрез ткани хб батист СССР 1,75м
Гродно
10 р.
Заготовки на кожаные браслеты
Минск, Партизанский
38 р.
Брошь новогодняя из бисера ручная работа
Минск, Ленинский
7 р.
Отрез ткани сатин СССР 1,2 м
Гродно
35 р.
Поделка
Витебск
12 р.
Ключницы
Могилев
30 р.
Скандинавский гном
Минск, Центральный
280 р.
Картина маслом пейзаж поле горы авторская работа
Минск, Московский
Договорная
Нитки
Брест
20 р.
Стёганая ткань 2 отреза
Могилев
15 р.
Вытынанки
Гомельская, Другие города
0.50 р.
Покерные фишки
Минск, Московский
Договорная
Шитьё.Ленты.ШНУР.
Минск, Первомайский
10 р.
Корзинка плетёная,очень прочная
Минская, Другие города
Договорная
Норка
Минск, Первомайский
3 р.
Акция Мыло ручной работы мандарин
Минск, Советский
20 р.
Сборная деревянная Модель Вертолета Ка-52
Минск, Фрунзенский
35 р.
Бантик с ручной вышивкой
Минская, Борисов
40 р.
Подарочный набор елочных эко-игрушек
Минск, Фрунзенский
15 р.
Ангелочек
Гомель
30 р.
Скандинавские гномы
Минск, Центральный
Договорная
Фурнитура ремонт одежды
Минск, Заводской
3 р.
Молния
Минск, Первомайский
8 р.
Новогодние игрушки под реставрацию
Минск, Центральный
45 р.
Набор чеканщика СССР
Могилев
10 р.
Вытынанки, украшения на окна
Гомель
Договорная
Цветочный букет
Минск, Первомайский
40 р.
Подарочный набор елочных эко-игрушек
Минск, Фрунзенский
7 р.
Вытынанки, украшения на окна
Гомель
20 р.
Материал
Гомель
Договорная
Ткань *Змеиная* Гипюр
Минск, Первомайский
3 р.
нитки швейные х/б новые
Гродно
24 р.
Ёлочные игрушки
Гомель
50 р.
«Ангел хранитель»
Гродно
15 р.
Кусочки меха
Брест
10 р.
Корзинки
Минск, Партизанский
60 р.
Корзина для елки
Гомель
5 р.
Наполнитель для игрушек
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
9 р.
Холлофайбер. Синтепух. Поролон. Холофайбер
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
33 р.
Набор для лепки Genio Kids Магазин мороженого (6 цветов с тестом для лепки, 1 пресс, 4 трафарета, 2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Набор для лепки из легкого пластилина Genio Kids Птеродактиль Конструктор деревянный воздушный плас
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28 р.
Большой набор для лепки Genio Kids Микс формочек для лепки 42 шт. (лепка из теста, пластилина, песка
Минск, Центральный
10 р.
Лента контактная
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
18.30 р.
Игровое пособие - трансформер для начальной школы ''Умный Кубик'' (английский язык)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11 р.
Набор канцелярский Волна: блокнот на спирали с ручкой, ECO (A5, 70 листов) Фиолетовый / дерево
Минск, Центральный