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Красота и здоровье

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Стразы для ногтей 1440шт

4 р.

Стразы для ногтей 1440шт

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Chicco Детский маникюрный набор 4 в 1 ''Панда'', 0 мес.+

Онлайн-заказ

70.40 р.

Chicco Детский маникюрный набор 4 в 1 ''Панда'', 0 мес.+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блестки для ногтей

10 р.

Блестки для ногтей

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Полигель Cosmo 30 мл

10.50 р.

Полигель Cosmo 30 мл

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Втирка для дизайна ногтей

2.50 р.

Втирка для дизайна ногтей

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Reer Ножнички маникюрные детские BabyCare с короткими закругленными лезвиями, нержавеющая сталь/плас

Онлайн-заказ

11.99 р.

Reer Ножнички маникюрные детские BabyCare с короткими закругленными лезвиями, нержавеющая сталь/плас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лак для стемпинга

2 р.

Лак для стемпинга

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Слайдеры для дизайна ногтей от Fashion nails

1.60 р.

Слайдеры для дизайна ногтей от Fashion nails

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор из 5 двухсторонних дотсов

5 р.

Набор из 5 двухсторонних дотсов

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ набор для маникюра и наращивания

48.50 р.

НОВЫЙ набор для маникюра и наращивания

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Набор Uno

35 р.

Набор Uno

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор расходных материалов

35 р.

Набор расходных материалов

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Набор для маникюра

37 р.

Набор для маникюра

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор для маникюра

37 р.

Набор для маникюра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор расходные материалы

35 р.

Набор расходные материалы

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Стартовый набор для маникюра

123.50 р.

Стартовый набор для маникюра

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Настольная лампа

35 р.

Настольная лампа

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Керамические фрезы

4 р.

Керамические фрезы

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фреза алмазная (пламя).

2 р.

Фреза алмазная (пламя).

Могилевская, Горки

Доставка по Беларуси
Набор для наращивания полигелем

35 р.

Набор для наращивания полигелем

Гродненская, Слоним

Доставка по Беларуси
Пилки OPI для ногтей полумесяц

0.50 р.

Пилки OPI для ногтей полумесяц

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Пластины для стемпинга

3.60 р.

Пластины для стемпинга

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пластины для стемпинга

3.60 р.

Пластины для стемпинга

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Uno топ и базы

Договорная

Uno топ и базы

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор кистей для геля

7 р.

Набор кистей для геля

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Онлайн-заказ

42 р.
37 р.-12%

Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для маникюра NailDrill 45000 об. 65ВТ.

60 р.

Аппарат для маникюра NailDrill 45000 об. 65ВТ.

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

70 р.

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА 3

52 р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА 3

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА LUX 40

145 р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА LUX 40

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сменная ручка Strong 105L 35000 об/мин 64W

135 р.

Сменная ручка Strong 105L 35000 об/мин 64W

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аппарат для маникюра и педикюра Strong 210/105L 65w с педалью с СУМКОЙ

170 р.

Аппарат для маникюра и педикюра Strong 210/105L 65w с педалью с СУМКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА LINA MM-25000

50 р.

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА LINA MM-25000

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (МОЙКА) УЗ VGT-1613

200 р.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (МОЙКА) УЗ VGT-1613

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
СТЕРИЛИЗАТОР ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ ШАРИКОВЫЙ TOOLS STERILIZER SP-9001

20 р.

СТЕРИЛИЗАТОР ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ ШАРИКОВЫЙ TOOLS STERILIZER SP-9001

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА SML 68 ВТ

70 р.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА SML 68 ВТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА НАСТОЛЬНЫЙ DOUBLE STRONG FANS 858-3 46W (РОЗОВЫЙ)

85 р.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА НАСТОЛЬНЫЙ DOUBLE STRONG FANS 858-3 46W (РОЗОВЫЙ)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА НАСТОЛЬНАЯ МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА NAIL DUST COLLECTOR 858-8 65ВТ

60 р.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАНИКЮРА НАСТОЛЬНАЯ МАНИКЮРНАЯ ВЫТЯЖКА NAIL DUST COLLECTOR 858-8 65ВТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аппарат для маникюра и педикюра Nail Drill DM-202 65w 45 тыс 65W + Подарок

87 р.

Аппарат для маникюра и педикюра Nail Drill DM-202 65w 45 тыс 65W + Подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стартовый набор для маникюра 37 лампа аппарат гель лаки

155 р.

Стартовый набор для маникюра 37 лампа аппарат гель лаки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стартовый набор для маникюра 20

105 р.

Стартовый набор для маникюра 20

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор : аппарат для маникюра  Nail Drill DM-202 65W 45Т +лампа SUN 5 48W+вытяжка Nail Dust Collecto

140 р.

Набор : аппарат для маникюра  Nail Drill DM-202 65W 45Т +лампа SUN 5 48W+вытяжка Nail Dust Collecto

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аппарат для маникюра и педикюра Strong 210/105l 65w с педалью + ПОДАРОК набор алмазных фрез 30шт

190 р.

Аппарат для маникюра и педикюра Strong 210/105l 65w с педалью + ПОДАРОК набор алмазных фрез 30шт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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