Малярные работы в Беларуси
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
5 р.
Полимерная / порошковая покраска
Минск, Заводской
Договорная
Отделочник
Брест
5 р.
Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои
Гродно
Договорная
Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа
Брестская, Барановичи
Договорная
Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области
Минск, Советский
Договорная
Ремонт квартир и тд.
Могилевская, Бобруйск
2.90 р.
Ремонт квартир
Минск, Московский
3 р.
Оперативная помощь в ремонте
Минск, Фрунзенский
12 р.
Любые виды отделочных работ
Брестская, Кобрин
3 р.
Отделочные работы. Ремонт под ключ.
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Дрогичин
15 р.
Шпаклевка и штукатурка
Минск, Ленинский
Договорная
Безвоздушная покраска любых помещений
Брест
Договорная
шпаклёвка под обои
Гомель
Договорная
малярные работы
Минск, Фрунзенский
5 р.
Полимерная / порошковая покраска
Минск, Заводской
Договорная
Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обоев
Могилев
10 р.
Ремонт квартир
Минская, Слуцк
Договорная
Безвоздушная Покраска
Брест
Договорная
Ремонт квартир, декоративная штукатурка. Ш
Витебск
Договорная
шпатлевание стен под обои под покраску под декор
Минская, Молодечно
5 р.
штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска
Минская, Молодечно
Договорная
Строительные, отделочные работы
Гродно
Договорная
Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки
Минск, Ленинский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Покраска помещений, безвоздушная покраска.
Брест
32 р.
Декоративная штукатурка Венецианка
Брест
7 р.
Малярные работы
Минская, Молодечно
6 р.
Покраска потолка и стен в Гомеле
Гомель
3 р.
Покраска стен и потолков, подготовка
Минск, Октябрьский
Договорная
Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама
Брестская, Кобрин
Договорная
Штукатурка и шпатлёвка стен и потолков
Могилев
2 р.
Ремонт квартир, офисов, домов
Минская, Солигорск
Договорная
Шпаклёвка, покраска потолков, стен
Брест
Договорная
Укладка плитки, отделочные работы
Гродно
Договорная
Строительные работы
Брестская, Пинск
Договорная
Внутренняя отделка квартир и домов под ключ.
Гродно
Договорная
Отделочные работы
Гродно
Договорная
Отделочные работы
Минск, Советский
Договорная
Малярные работы, покраска стен и потолков Минск
Минск, Первомайский
Договорная
Малярные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Внутренняя и Наружная покраска
Брест
Договорная
Косметический ремонт.
Минск, Октябрьский
3 р.
Покраска офисов
Минск, Фрунзенский