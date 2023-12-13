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Малярные работы в Беларуси

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Полимерная / порошковая покраска
vip

5 р.

Полимерная / порошковая покраска

Минск, Заводской

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

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Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

5 р.

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

Гродно

Договорная

Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа

Брестская, Барановичи

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Договорная

Покраска Побелка безвоздушная в Минске и области

Минск, Советский

Ремонт квартир и тд.

Договорная

Ремонт квартир и тд.

Могилевская, Бобруйск

2.90 р.

Ремонт квартир

Минск, Московский

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Оперативная помощь в ремонте

3 р.

Оперативная помощь в ремонте

Минск, Фрунзенский

Любые виды отделочных работ

12 р.

Любые виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

3 р.

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

Брест

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Дрогичин

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Шпаклевка и штукатурка

15 р.

Шпаклевка и штукатурка

Минск, Ленинский

Безвоздушная покраска любых помещений

Договорная

Безвоздушная покраска любых помещений

Брест

шпаклёвка под обои

Договорная

шпаклёвка под обои

Гомель

малярные работы

Договорная

малярные работы

Минск, Фрунзенский

Полимерная / порошковая покраска
vip

5 р.

Полимерная / порошковая покраска

Минск, Заводской

Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обоев

Договорная

Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обоев

Могилев

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Ремонт квартир

10 р.

Ремонт квартир

Минская, Слуцк

Безвоздушная Покраска

Договорная

Безвоздушная Покраска

Брест

Ремонт квартир, декоративная штукатурка. Ш

Договорная

Ремонт квартир, декоративная штукатурка. Ш

Витебск

шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Договорная

шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Минская, Молодечно

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

5 р.

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

Минская, Молодечно

Договорная

Строительные, отделочные работы

Гродно

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Договорная

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Минск, Ленинский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

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Покраска помещений, безвоздушная покраска.

Договорная

Покраска помещений, безвоздушная покраска.

Брест

Декоративная штукатурка Венецианка

32 р.

Декоративная штукатурка Венецианка

Брест

Малярные работы

7 р.

Малярные работы

Минская, Молодечно

Покраска потолка и стен в Гомеле

6 р.

Покраска потолка и стен в Гомеле

Гомель

Покраска стен и потолков, подготовка

3 р.

Покраска стен и потолков, подготовка

Минск, Октябрьский

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Договорная

Шпаклёвка, штукатурка, покраска, гипсокартон, лама

Брестская, Кобрин

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Штукатурка и шпатлёвка стен и потолков

Договорная

Штукатурка и шпатлёвка стен и потолков

Могилев

Ремонт квартир, офисов, домов

2 р.

Ремонт квартир, офисов, домов

Минская, Солигорск

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Шпаклёвка, покраска потолков, стен

Договорная

Шпаклёвка, покраска потолков, стен

Брест

Укладка плитки, отделочные работы

Договорная

Укладка плитки, отделочные работы

Гродно

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брестская, Пинск

Внутренняя отделка квартир и домов под ключ.

Договорная

Внутренняя отделка квартир и домов под ключ.

Гродно

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гродно

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Советский

Малярные работы, покраска стен и потолков Минск

Договорная

Малярные работы, покраска стен и потолков Минск

Минск, Первомайский

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Малярные работы

Договорная

Малярные работы

Минск, Фрунзенский

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Внутренняя и Наружная покраска

Договорная

Внутренняя и Наружная покраска

Брест

Косметический ремонт.

Договорная

Косметический ремонт.

Минск, Октябрьский

Покраска офисов

3 р.

Покраска офисов

Минск, Фрунзенский

Услуги от компаний

Декоративная отделка

Договорная

Декоративная отделка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монтаж АМК-панелей

Договорная

Монтаж АМК-панелей

Брест

Услуга с выездом в регионы
АМК-панели (монтаж)

Договорная

АМК-панели (монтаж)

Минск, Центральный

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