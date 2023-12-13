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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Лыжи и сноуборды в Беларуси

Лыжи

Договорная

Лыжи

Брестская, Дрогичин

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Горные лыжи Atomic redster s9 145см

600 р.

Горные лыжи Atomic redster s9 145см

Минск, Советский

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Лыжи беговые новые

50 р.

Лыжи беговые новые

Могилев

Новый защит.жилет DAINESE FLEXAGON WAISTCOAT WMN

250 р.

Новый защит.жилет DAINESE FLEXAGON WAISTCOAT WMN

Минск, Первомайский

fischer worldcup gs горные лыжи

700 р.

fischer worldcup gs горные лыжи

Гродненская, Волковыск

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Лыжи СССР без палок

35 р.

Лыжи СССР без палок

Гомель

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Ботинки лыжные беговые rossignol

25 р.

Ботинки лыжные беговые rossignol

Минск, Октябрьский

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Лыжи

50 р.

Лыжи

Минская, Вилейка

Лыжи детские

30 р.

Лыжи детские

Гродно

Лыжи

Договорная

Лыжи

Брест

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Лыжи пластиковые Адидас

80 р.

Лыжи пластиковые Адидас

Гродненская, Мосты

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Горнолыжные ботинки Rossignol Allspeed Pro 100/110

850 р.

Горнолыжные ботинки Rossignol Allspeed Pro 100/110

Минск, Фрунзенский

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Ботинки лыжные для беговых лыж фирмы rossignol

25 р.

Ботинки лыжные для беговых лыж фирмы rossignol

Минск, Октябрьский

Договорная

Лыжные палки из карбона

Минск, Первомайский

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Темляки для лыжных палок

30 р.

Темляки для лыжных палок

Минск, Первомайский

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КУРТКИ ROXI СНОУБОРД, ЛЫЖИ р. Xs-S

150 р.

КУРТКИ ROXI СНОУБОРД, ЛЫЖИ р. Xs-S

Гродно

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Ботинки лыжные

80 р.

Ботинки лыжные

Минск, Первомайский

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Комбинезон лыжный kv+

200 р.

Комбинезон лыжный kv+

Могилев

Ботинки детские для лыж Nordway NNN

45 р.

Ботинки детские для лыж Nordway NNN

Гомель

Горные лыжи с бокинками

100 р.

Горные лыжи с бокинками

Гомельская, Светлогорск

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ЛЫЖИ С ПАЛКАМИ

35 р.

ЛЫЖИ С ПАЛКАМИ

Брестская, Барановичи

Лыжи детские (пластиковые)

15 р.

Лыжи детские (пластиковые)

Гомельская, Мозырь

Защита спины для лыж/сноуборда Defence back 2

110 р.

Защита спины для лыж/сноуборда Defence back 2

Минск, Советский

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Горнолыжная маска BRENDA

100 р.

Горнолыжная маска BRENDA

Витебская, Новополоцк

Маска, очки горнолыжные, сноубордическе Bo

70 р.

Маска, очки горнолыжные, сноубордическе Bo

Минск, Ленинский

Сноуборд маска Von Zipper

150 р.

Сноуборд маска Von Zipper

Минск, Московский

Сноуборд маска Electric

220 р.

Сноуборд маска Electric

Минск, Московский

Сноуборд RIDE 142см +крепления +ботинки

520 р.

Сноуборд RIDE 142см +крепления +ботинки

Минская, Минский район

Крепления для лыж Rottefella Touring Auto NIS

100 р.

Крепления для лыж Rottefella Touring Auto NIS

Витебская, Новополоцк

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Перчатки горнолыжные

35 р.

Перчатки горнолыжные

Витебская, Лиозно

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Снрубордические ботинки

140 р.

Снрубордические ботинки

Минск, Центральный

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Лыжи горные ''Authier'' 178 cm .

60 р.

Лыжи горные ''Authier'' 178 cm .

Минск, Московский

Лыжи

30 р.

Лыжи

Минская, Борисов

Лыжи горные ''Elan'' 195 cm.

60 р.

Лыжи горные ''Elan'' 195 cm.

Минск, Московский

Защитные шорты Blackfire combi

70 р.

Защитные шорты Blackfire combi

Минская, Минский район

Лыжи детские «Вираж»

Договорная

Лыжи детские «Вираж»

Брестская, Пинск

Лыжные ботинки детские 37 размер

30 р.

Лыжные ботинки детские 37 размер

Минск, Центральный

Комплект Горные лыжи 173/168 + ботинки 28,5-30,5

450 р.

Комплект Горные лыжи 173/168 + ботинки 28,5-30,5

Минск, Фрунзенский

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Ботинки для сноуборда Burton ( новые)

880 р.

Ботинки для сноуборда Burton ( новые)

Минск, Первомайский

Маска горнолыжная Bolle Monarch кат.3

50 р.

Маска горнолыжная Bolle Monarch кат.3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для горных лыж

95 р.

Чехлы для горных лыж

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сноуборд Burton 150 с креплениями

670 р.

Сноуборд Burton 150 с креплениями

Минск, Фрунзенский

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Горнолыжные ботинки HEAD EDGE LYT 130

980 р.

Горнолыжные ботинки HEAD EDGE LYT 130

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Маска горнолыжная Bolle Monarch кат.3

50 р.

Маска горнолыжная Bolle Monarch кат.3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для горных лыж

95 р.

Чехлы для горных лыж

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Чехол для сноуборда

130 р.

Чехол для сноуборда

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ботинки горнолыжные Nordica Speedmachine 130 42р

480 р.

Ботинки горнолыжные Nordica Speedmachine 130 42р

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лыжи

65 р.

Лыжи

Витебск

Доставка по Беларуси
Лыжи горные Фишер из Австрии б/у

300 р.

Лыжи горные Фишер из Австрии б/у

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Лыжи горные детские б/у

150 р.

Лыжи горные детские б/у

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ботинки горнолыжные б/у ,

Договорная

Ботинки горнолыжные б/у ,

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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