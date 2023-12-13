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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамАвтокресла и бустеры

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Переноска автолюлька по бюджету каждому -Tron DanaПереноска автолюлька по бюджету каждому -Tron Dana

146 р.

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Переноска автолюлька по бюджету каждому -Tron Dana

Доставка по Беларуси
Рассрочка
НОВЫЕ Автокресла Aimile KS-2150/a 0-13+ ДОСТАВКАНОВЫЕ Автокресла Aimile KS-2150/a 0-13+ ДОСТАВКА

185 р.

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НОВЫЕ Автокресла Aimile KS-2150/a 0-13+ ДОСТАВКА

Доставка по Беларуси
Рассрочка
автолюлька с рождения до 13 кг Baby Protect Lotus автолюлька с рождения до 13 кг Baby Protect Lotus

200 р.

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автолюлька с рождения до 13 кг Baby Protect Lotus

Доставка по Беларуси
Автокресло-люлька Baby Prestige ULTRA FIX+ база IsoFix Автокресло-люлька Baby Prestige ULTRA FIX+ база IsoFix

300 р.

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Автокресло-люлька Baby Prestige ULTRA FIX+ база IsoFix

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ Автокресла Baby Care Lora 0-13 + ДОСТАВКАНОВЫЕ Автокресла Baby Care Lora 0-13 + ДОСТАВКА

149 р.

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НОВЫЕ Автокресла Baby Care Lora 0-13 + ДОСТАВКА

Доставка по Беларуси
Рассрочка
НОВЫЕ Автокресло-переноска 0-13 кг Adamex CarloНОВЫЕ Автокресло-переноска 0-13 кг Adamex Carlo

299 р.

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НОВЫЕ Автокресло-переноска 0-13 кг Adamex Carlo

Доставка по Беларуси
Рассрочка
автолюлька Maxi-cosi Coral 360 (essential black) + база FAMILYFIX360автолюлька Maxi-cosi Coral 360 (essential black) + база FAMILYFIX360

1 760 р.

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автолюлька Maxi-cosi Coral 360 (essential black) + база FAMILYFIX360

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-cosi Coral 360автолюлька Maxi-cosi Coral 360

960 р.

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автолюлька Maxi-cosi Coral 360

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-Cosi Tinca (ESSENTIAL BLACK)автолюлька Maxi-Cosi Tinca (ESSENTIAL BLACK)

450 р.

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автолюлька Maxi-Cosi Tinca (ESSENTIAL BLACK)

Доставка по Беларуси
автолюлька MARBLE I-Size с базой Isofixавтолюлька MARBLE I-Size с базой Isofix

996 р.

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автолюлька MARBLE I-Size с базой Isofix

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL BLACKавтолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL BLACK

654 р.

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автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL BLACK

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GREY)автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GREY)

654 р.

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автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GREY)

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GRAPHITE)автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GRAPHITE)

654 р.

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автолюлька Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size (ESSENTIAL GRAPHITE)

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-cosi Rock автолюлька Maxi-cosi Rock

530 р.

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автолюлька Maxi-cosi Rock

Доставка по Беларуси
автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (NOMAD RED)автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (NOMAD RED)

350 р.

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автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (NOMAD RED)

Доставка по Беларуси
автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (ESSENTIAL GRAPHITE)автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (ESSENTIAL GRAPHITE)

350 р.

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автолюлька детская Maxi-cosi CabrioFix (ESSENTIAL GRAPHITE)

Доставка по Беларуси
автолюлька Maxi-cosi CabrioFix цвет (ESSENTIAL BLACK)автолюлька Maxi-cosi CabrioFix цвет (ESSENTIAL BLACK)

350 р.

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автолюлька Maxi-cosi CabrioFix цвет (ESSENTIAL BLACK)

Доставка по Беларуси
автолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет Esrntial blackавтолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет Esrntial black

300 р.

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автолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет Esrntial black

Доставка по Беларуси
автолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет CONCRETE GREYавтолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет CONCRETE GREY

300 р.

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автолюлька детская Maxi-cosi Citi цвет CONCRETE GREY

Доставка по Беларуси
Автокресло 0-36 кг, с поворотной базой, крепление IzofixАвтокресло 0-36 кг, с поворотной базой, крепление Izofix

Договорная

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Автокресло 0-36 кг, с поворотной базой, крепление Izofix

Доставка по Беларуси
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