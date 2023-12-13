Лошади в Беларуси
Договорная
Кобыла
Брестская, Пинск
Договорная
Закупаем лошадей и жеребят
Минская, Дзержинск
75 р.
Товары лошади
Витебск
Договорная
Лошадь
Гомельская, Петриков
Договорная
Трензель лошади
Витебск
300 р.
Хомут
Минская, Клецк
Договорная
Кобыла
Гродненская, Щучин
4 000 р.
Кобылка 3,2 года
Гомельская, Корма
8 800 р.
Ганноверская лошадь
Могилев
Договорная
Закупаем лошадей у населения и организаций
Минская, Червень
3 700 р.
Лошадь
Брестская, Лунинец
Договорная
Жеребенок
Минская, Воложин
Договорная
жеребчик
Минская, Воложин
5 000 р.
Ослик и пони
Витебская, Верхнедвинск
2 100 р.
Жеребец
Гродненская, Ошмяны
1 500 р.
Осёл
Могилев
3 200 р.
Продается
Могилевская, Чериков
4 800 р.
Кобыла
Минская, Воложин
Договорная
Литовка
Минск, Центральный
2 р.
Вожжи, гуж, седелка
Витебск
50 р.
лента стропа красная
Минск, Ленинский
Договорная
Обмен мотоблок
Витебская, Бешенковичи
3 600 р.
Кабыла рабочая
Гомель
Договорная
Литовка
Минск, Центральный
1 р.
Шетлендский пони
Брест
Договорная
Лошади
Могилевская, Бобруйск
10 000 р.
Лошадь литовка
Минская, Минский район
Договорная
Конь
Брестская, Пинск
90 р.
Хомут конский
Витебская, Глубокое
3 000 р.
Жеребенок кобылка
Гомельская, Речица
3 600 р.
Продам лошадь
Могилевская, Бобруйск
3 500 р.
Жеребец
Брестская, Пинск
3 000 р.
Конь
Гомельская, Рогачев
1 800 р.
Жеребята
Минская, Борисов
Договорная
Сельхоз животные
Брестская, Кобрин
Договорная
Лошади
Минск, Заводской
2 950 р.
Лошадь
Брест
1 050 р.
Жеребёнок
Брест
4 500 р.
Лошадь
Гомельская, Светлогорск
7 900 р.
Кобылы
Гомель
Договорная
Лошадь
Гомельская, Ветка
3 000 р.
Лошадь
Гомель
8 000 р.
Жеребец-тяжеловоз.
Могилев