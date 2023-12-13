Ландшафтные работы в Беларуси
15 р.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Минская, Жодино
10 р.
Стяжка строительная
Могилев
65 р.
Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик
Гродно
110 р.
Аренда экскаватора гусеничный
Витебск
Договорная
Уборка и вывоз снега
Брестская, Барановичи
70 р.
Укладка асфальта
Минск, Фрунзенский
20 р.
Укладка тротуарной плитки
Гродненская, Мосты
14 р.
Укладка плитки
Брест
Договорная
Уборка снега и вывоз.
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги амкадора
Гродненская, Волковыск
Договорная
Вывоз строительного мусора, отходов, ж/б, грунта, глины и проч.
Брест
Договорная
УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Забор под '' ключ '' .
Минск, Советский
Договорная
Плитка тротуарная COLORMIX 04
Брестская, Береза
Договорная
Укладка тротуарной плитки. Благоустройство
Гродно
Договорная
Дренаж. Дренажные системы. Водоотвод. Осушение.
Гродно
Договорная
Мини-экскаватора
Могилев
Договорная
Септик,канализация, услуги мини экскаватора
Могилев
15 р.
Укладка тротуарной плитки
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги мини-погрущика
Брестская, Барановичи
15 р.
Укладка тротуарной плитки.Канализация.
Брест
15 р.
Укладка тротуарной плитки
Брестская, Иваново
Договорная
Благоустройство, укладка тротуарной плитки
Брестская, Дрогичин
Договорная
Укладка тротуарной плитки''Под ключ''
Брестская, Барановичи
Договорная
Укладка тротуарной плитки Под Ключ
Брестская, Барановичи
5 р.
Озеленение Автополив Газон
Минск, Партизанский
Договорная
Водопровод Канализация Управляемый Прокол ГНБ
Могилев
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Брестская, Пинск
Договорная
Укладка тратуарной плитки
Брест
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Минская, Клецк
8 р.
Прокат аренда строительного оборудования
Витебск
Договорная
Благоустройство участков, подготовка под газон
Гомель
Договорная
Укладка тротуарной плитки.
Брест
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Брест
6 р.
УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ
Гомель
90 р.
Аренда мини-погрузчика
Брестская, Барановичи
20 р.
Укладка тротуарной плитки
Витебская, Орша
30 р.
Укладка тротуарной плитки
Витебск
120 р.
Аренда гусеничного мини-погрузчика
Минск, Центральный
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Брест
Договорная
Миниэкскаватор, копка траншеи, планировка участка
Витебская, Орша
20 р.
Укладка тротуарной плитки. Ландшафтный дизайн
Гомель