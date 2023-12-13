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Ландшафтные работы в Беларуси

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

15 р.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Жодино

Стяжка строительная

10 р.

Стяжка строительная

Могилев

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Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

65 р.

Земляные и ландшафтные работы минипогрузчик

Гродно

Аренда экскаватора гусеничный

110 р.

Аренда экскаватора гусеничный

Витебск

Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Брестская, Барановичи

Укладка асфальта

70 р.

Укладка асфальта

Минск, Фрунзенский

Укладка тротуарной плитки

20 р.

Укладка тротуарной плитки

Гродненская, Мосты

Укладка плитки

14 р.

Укладка плитки

Брест

Уборка снега и вывоз.

Договорная

Уборка снега и вывоз.

Минская, Молодечно

Услуги амкадора

Договорная

Услуги амкадора

Гродненская, Волковыск

Вывоз строительного мусора, отходов, ж/б, грунта, глины и проч.

Договорная

Вывоз строительного мусора, отходов, ж/б, грунта, глины и проч.

Брест

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

Договорная

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

Минск, Фрунзенский

Забор под '' ключ '' .

Договорная

Забор под '' ключ '' .

Минск, Советский

Плитка тротуарная COLORMIX 04

Договорная

Плитка тротуарная COLORMIX 04

Брестская, Береза

Укладка тротуарной плитки. Благоустройство

Договорная

Укладка тротуарной плитки. Благоустройство

Гродно

Дренаж. Дренажные системы. Водоотвод. Осушение.

Договорная

Дренаж. Дренажные системы. Водоотвод. Осушение.

Гродно

Мини-экскаватора

Договорная

Мини-экскаватора

Могилев

Рассрочка
Септик,канализация, услуги мини экскаватора

Договорная

Септик,канализация, услуги мини экскаватора

Могилев

Укладка тротуарной плитки

15 р.

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Барановичи

Услуги мини-погрущика

Договорная

Услуги мини-погрущика

Брестская, Барановичи

Укладка тротуарной плитки.Канализация.

15 р.

Укладка тротуарной плитки.Канализация.

Брест

Укладка тротуарной плитки

15 р.

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Иваново

Благоустройство, укладка тротуарной плитки

Договорная

Благоустройство, укладка тротуарной плитки

Брестская, Дрогичин

Укладка тротуарной плитки''Под ключ''

Договорная

Укладка тротуарной плитки''Под ключ''

Брестская, Барановичи

Укладка тротуарной плитки Под Ключ

Договорная

Укладка тротуарной плитки Под Ключ

Брестская, Барановичи

Озеленение Автополив Газон

5 р.

Озеленение Автополив Газон

Минск, Партизанский

Водопровод Канализация Управляемый Прокол ГНБ

Договорная

Водопровод Канализация Управляемый Прокол ГНБ

Могилев

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Пинск

Укладка тратуарной плитки

Договорная

Укладка тратуарной плитки

Брест

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Клецк

Прокат аренда строительного оборудования

8 р.

Прокат аренда строительного оборудования

Витебск

Благоустройство участков, подготовка под газон

Договорная

Благоустройство участков, подготовка под газон

Гомель

Укладка тротуарной плитки.

Договорная

Укладка тротуарной плитки.

Брест

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Брест

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

6 р.

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

Гомель

Рассрочка
Аренда мини-погрузчика

90 р.

Аренда мини-погрузчика

Брестская, Барановичи

Укладка тротуарной плитки

20 р.

Укладка тротуарной плитки

Витебская, Орша

Укладка тротуарной плитки

30 р.

Укладка тротуарной плитки

Витебск

Аренда гусеничного мини-погрузчика

120 р.

Аренда гусеничного мини-погрузчика

Минск, Центральный

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Брест

Миниэкскаватор, копка траншеи, планировка участка

Договорная

Миниэкскаватор, копка траншеи, планировка участка

Витебская, Орша

Укладка тротуарной плитки. Ландшафтный дизайн

20 р.

Укладка тротуарной плитки. Ландшафтный дизайн

Гомель

Услуги от компаний

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

15 р.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

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