Товары от Куфар Маркета
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Крупы, зерно в Беларуси
4 р.
Фасоль
Гомельская, Светлогорск
3 р.
Солод. Белсолод
Витебск
Договорная
Зерно
Брестская, Жабинка
2 р.
Фасоль
Могилев
5 р.
Фасоль 1л - 5 руб
Витебск
10 р.
Закваска натур. пшен.-ржаная, с рецептом
Минск, Октябрьский
30 р.
Рисовая Мука для Моти 4 шт
Минск, Ленинский
8 р.
Фасоль
Гомель
12 р.
Семечки тыквы
Гомель
Договорная
Продам пшеницу , цена 0.60 к с доставкой
Брестская, Микашевичи
5 р.
Фасоль
Минская, Солигорск
Договорная
Пшеница урожай 2023г
Минск, Фрунзенский
1 р.
Фасоль сортовая разная. Почта
Витебская, Полоцк
Договорная
Зерно ячмень горох
Гомельская, Жлобин
2.50 р.
Гречка
Гомель
0.60 р.
Пшеница 60 копеек кг.
Брест
8 р.
Цельнозерновая 100% мука из зерна
Минск, Октябрьский
Договорная
Пшеница
Гомельская, Жлобин
12 р.
Семечки тыквенные.
Минск, Ленинский
20 р.
Продам зерно
Витебская, Орша
0.60 р.
Зерно
Могилевская, Бобруйск
1.50 р.
Фасоль
Гомельская, Жлобин
Договорная
Овес
Могилевская, Другие города
10 р.
Фасоль белая
Брест
25 р.
Зерно кукуруза
Гомельская, Мозырь
2.50 р.
Гречка
Гомель
30 р.
Третикалий в мешках по 42_45кг.
Могилев
8 р.
Фасоль
Брестская, Барановичи
0.55 р.
Продам ячмень
Брестская, Барановичи
Договорная
Фасоль
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Фасоль белая и красная шапочка
Гродно
8.50 р.
Отруби пшеничные
Минская, Солигорск
2.70 р.
Макароны pasta Zara
Могилев
18 р.
Ячмень
Могилев
10 р.
Фасоль ''Чали''
Брестская, Столин
1.60 р.
Хлопья овсяные крупные
Витебск
0.50 р.
Пшеница
Витебская, Поставы
Договорная
Семена льна
Брестская, Пинск
3 р.
ФАСОЛЬ
Брестская, Иваново
Договорная
Зерно
Брестская, Кобрин
Договорная
Зерно
Могилевская, Шклов
0.55 р.
Мука Зерновой размол
Минская, Минский район
7 р.
Фасоль цветная и белая
Минск, Фрунзенский