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Товары от Куфар Маркета

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Крупы, зерно в Беларуси

Фасоль

4 р.

Фасоль

Гомельская, Светлогорск

Солод. Белсолод

3 р.

Солод. Белсолод

Витебск

Договорная

Зерно

Брестская, Жабинка

Фасоль

2 р.

Фасоль

Могилев

Фасоль 1л - 5 руб

5 р.

Фасоль 1л - 5 руб

Витебск

Закваска натур. пшен.-ржаная, с рецептом

10 р.

Закваска натур. пшен.-ржаная, с рецептом

Минск, Октябрьский

Рисовая Мука для Моти 4 шт

30 р.

Рисовая Мука для Моти 4 шт

Минск, Ленинский

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Фасоль

8 р.

Фасоль

Гомель

Семечки тыквы

12 р.

Семечки тыквы

Гомель

Договорная

Продам пшеницу , цена 0.60 к с доставкой

Брестская, Микашевичи

Фасоль

5 р.

Фасоль

Минская, Солигорск

Пшеница урожай 2023г

Договорная

Пшеница урожай 2023г

Минск, Фрунзенский

Фасоль сортовая разная. Почта

1 р.

Фасоль сортовая разная. Почта

Витебская, Полоцк

Зерно ячмень горох

Договорная

Зерно ячмень горох

Гомельская, Жлобин

2.50 р.

Гречка

Гомель

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Пшеница 60 копеек кг.

0.60 р.

Пшеница 60 копеек кг.

Брест

Цельнозерновая 100% мука из зерна

8 р.

Цельнозерновая 100% мука из зерна

Минск, Октябрьский

Договорная

Пшеница

Гомельская, Жлобин

Семечки тыквенные.

12 р.

Семечки тыквенные.

Минск, Ленинский

Продам зерно

20 р.

Продам зерно

Витебская, Орша

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0.60 р.

Зерно

Могилевская, Бобруйск

Фасоль

1.50 р.

Фасоль

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Овес

Могилевская, Другие города

Фасоль белая

10 р.

Фасоль белая

Брест

25 р.

Зерно кукуруза

Гомельская, Мозырь

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Гречка

2.50 р.

Гречка

Гомель

30 р.

Третикалий в мешках по 42_45кг.

Могилев

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Фасоль

8 р.

Фасоль

Брестская, Барановичи

0.55 р.

Продам ячмень

Брестская, Барановичи

Договорная

Фасоль

Гомельская, Лельчицы

Фасоль белая и красная шапочка

Договорная

Фасоль белая и красная шапочка

Гродно

Отруби пшеничные

8.50 р.

Отруби пшеничные

Минская, Солигорск

Макароны pasta Zara

2.70 р.

Макароны pasta Zara

Могилев

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Ячмень

18 р.

Ячмень

Могилев

Фасоль ''Чали''

10 р.

Фасоль ''Чали''

Брестская, Столин

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Хлопья овсяные крупные

1.60 р.

Хлопья овсяные крупные

Витебск

0.50 р.

Пшеница

Витебская, Поставы

Семена льна

Договорная

Семена льна

Брестская, Пинск

ФАСОЛЬ

3 р.

ФАСОЛЬ

Брестская, Иваново

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Договорная

Зерно

Брестская, Кобрин

Зерно

Договорная

Зерно

Могилевская, Шклов

Мука Зерновой размол

0.55 р.

Мука Зерновой размол

Минская, Минский район

Фасоль цветная и белая

7 р.

Фасоль цветная и белая

Минск, Фрунзенский

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